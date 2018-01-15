عملية نوعية تسفر عن مقتل عدد من الدواعش في نينوى

الحسيني لـ (الزمان): حملة مرتقبة لتطهير أطراف الطوز من المسلحين

بغداد – محمد الصالحي

اكدت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي قرب انطلاق عملية واسعة للقضاء على جماعة الرايات البيض المسلحة فيما كشفت عن ابرز مقررات الاجتماع الأمني الذي عقد في قضاء طوزخورماتو بين قيادات الحشد والقوات الأمنية وقال المتحدث باسم القيادة علي الحسيني لـ( الزمان) امس ان (اجتماعا أمنيا رفيع المستوى عقد، في قضاء طوزخورماتو لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في القضاء وإنهاء التهديد الإرهابي).

قطعات امنية

مبينا أن (الاجتماع ضم جميع قيادات القطعات الأمنية الموكلة إليها مهام حفظ الأمن بالقضاء).

وأضاف أن (المجتمعين اتفقوا على قرب تنفيذ عملية عسكرية واسعة لملاحقة جماعة الرايات البيض وتنفيذ عملية امنية اخرى داخل القضاء لنزع الاسلحة). مشيرا إلى أنه (سيتم تشكيل مفارز امنية للبحث عن مطلقي قذائف الهاون على القضاء).ولفت الحسيني إلى ان (الاجتماع أكد ضرورة تعزيز اواصر الاخوة بين مكونات الطوز وملاحقة كل شخص يروج للنزعات الانفصالية).وقال مصدر امس ان (قيادات في الحشد الشعبي والقوات الأمنية عقدت اجتماعافي مبنى قائممقامية قضاء القضاء).وأضاف أن (الاجتماع سيناقش تطورات الأوضاع الأمنية في القضاء وإعادة انتشار القطعات، خصوصا بعد وصول قوات من الرد السريع إلى القضاء).وكانت وزارة الداخلية, قد اكدت عودة الأمن والحياة الطبيعية في طوزخورماتو بعد نشر فرقة الرد السريع التابعة للوزارة .

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية انتشرت في القضاء لتعزيز الأمن وبسط القانون وسط ارتياح كبير من الأهالي والحكومة المحلية).وأضاف أن (المحال التجارية عاودت نشاطها هناك بعد الاستتباب الأمني الواضح ودخول قوات الرد السريع وعودة الحياة الطبيعية).

تطهير مناطق

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (اللواء 11 في الحشد الشعبي أنهى واجبه المكلف به في تطهير الحويجة والمناطق المحيطة بها وقبض خلالها على 56 إرهابياً ورحل عوائلهم الى مخيمات النازحين).ونقل البيان عن مسؤول عمليات لواء علي الأكبر سجاد عبدالله ناصر قوله امس (تم تطهير 1228 كيلو مترا وتفتيش 136 قرية وثلاثة أودية وبزول تم خلالها القبض على 56 داعشياً وترحيل عوائلهم حسب خطة استراتيجية وضعت من قبل عمليات الحشد الشعبي واستخبارات اللواء). مشيراً الى انه (تم رفع عشرات العبوات الناسفة التي خلفتها العصابات الإجرامية).

واضاف (بعد الانتهاء من قاطع المسؤولية انسحب اللواء الى مقره الرئيسي في ناحية الرياض وكان هناك استقبال عسكري مهيب بحضور شخصيات اللواء). وأعلن قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني عن مقتل عدد من عناصر داعش بقصف جوي جنوبي المحافظة.وقال الحمداني في تصريح امس ان (قوات تابعة لمغاوير الفرقة 16 ومغاوير شرطة نينوى نفذت عملية أمنية بدعم جوي من التحالف الدولي الذي نفذ غارات أسفرت عن قتل عدد من إرهابيي داعش).وأضاف أن (القوات طهرت المنطقة ودمرت عددا من المضافات التي كان التنظيم يستخدمها لإخفاء عناصره). مبينا أن (العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة).