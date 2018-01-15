مواطنون لـ(الزمان): القرار تعوزه الضوابط الصارمة لتفادي التطاول على الممتلكات

قانون تمليك المتجاوزين دعاية إنتخابية مبكّرة

بغداد – الزمان

أبدى مواطنون تحفظهم على إصدار قانون تمليك المتجاوزين من دون ضوابط قانونية صارمة ، مشيرين الى ان مثل هذا الامر يشجع المواطن على التجاوز ويدفعه الى التطاول على القانون . وانجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار الذي يتضمن معالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية. وقال المواطن جابر غازي العبودي (بغداد n مدينة الصدر) لـ(الزمان) أمس ان ( قرار تمليك المتجاوزين يبدو للوهلة الاولى انسانياً يستهدف تحقيق العيش الكريم والسكن المناسب للمواطن الفقير الا ان الامر لايتوقف عند هذا الحد).

موعد انتخابات

مضيفاً ان (اصدار القانون في مثل هذا الوقت الذي يسبق موعد الانتخابات النيابية وفيما تتنافس القوى السياسية على التحالف في ما بينها وكسب الانصار، انما يثير الشكوك والريبة من ان الغرض منه هو كسب اصوات الناخبين بالدرجة الاولى وليس توفير السكن الملائم للمواطن بل هو دعاية إنتخابية مبكّرة). وتابع ان(القانون بصورته الراهنة يعد تشجيعاً للمواطن على التجاوز على اموال الدولة وحتى على الاموال الخاصة)، مضيفأ ان( مثل هذه التشريعات يمكن ان تدفع المواطن الى التطاول على القانون وعدم احترامه). وقال المواطن شاكر حمود (بغداد – حي أور) لـ( الزمان) امس ان( اقرار هذا القانون من دون ضوابط صارمة يدفع الى الشك والريبة فهو اما سيكون حبراً على ورق ولن ينفذ ومن ثم فإن الهدف منه سيكون واضحاً ، او ان من أصدره لايهتم للعواقب الوخيمة لإصداره من دون ضوابط)،

مضيفاً ان( اي قانون من هذا النوع لابد ان يكون مقترناً بضوابط وتعليمات مشددة لكي لايستغل المواطن عملية تنفيذ القانون ليحقق مكاسب لايستحقها ). ولفت الى ان القوانين السابقة المماثلة لمثل هذا القانون كانت تنص على عقوبة السجن للمخالفين ومنها قرار رقم 548 المشرع في سنة 1979 الذي صدر في عهد الرئيس احمد حسن البكر المتضمن تمليك المتجاوزين على اراضي الدولة بإنشاء دار سكني عليها)، موضحاً ان (القرار المذكور اشترط ان يكون انشاء الدار قبل تاريخ 1 – 1- 1979 على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن الحدود البلدية، على ان يكون التمليك بقيمتها الحقيقية، وأن تكون ضمن المناطق السكنية، وفقاً للتصاميم الاساسية للمدن، او ضمن المناطق التي تجيز هذه التصاميم انشاء دور سكن عليها). وتابع ان (القرار اشترط ان يقدم طلب بالتملك، الى مديرية البلدية في مركز العقار خلال مدة سنة، على ان يرفقه بإقرار خطي بعدم تملكه هو او زوجته او اولاده القاصرون دار سكن او قطعة ارض، يجوز انشاء داراً عليها، او كانوا قد استفادوا بأي شكل من الاشكال من قرارات سابقة بهذا الشأن). واشار الى ان(اللافت في القرار المذكور انه تضمن معاقبة كل من تجاوز بالبناء بعد نفاذ هذا القرار على ارض تعود للدولة والبلديات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمئة دينار، ولا تزيد على ألفي دينار، او بإحداهما مع رفع التجاوز دون أي تعويض). من جهته، عدَ عضو لجنة معالجة السكن النائب ارشد الصالحي قانون العشوائيات تجاوزاً على الحق العام والخاص. وقال في تصريح ان(هناك استغلالاً من بعض الكتل بشأن تشريع قوانين تكاد تكون انتخابية تؤثر على خارطة البلد الديموغرافية) ، وأضاف ان (إعطاء الشرعية للتجاوزات على الحق العام والخاص يؤثر في البلد ففي المادة 23 من الدستور يمنع التغيير الديمغرافي) ، موضحا ان(محافظة كركوك تعرضت الى الكثير من التجاوزات وخاصة من الأحزاب الكردية وهذا يعد نوعاً اخر من سلب حق المواطن العراقي).وشدد الصالحي على ان(قانون العشوائيات الذي قرىء قراءة أولى في مجلس النواب مؤخراً لا يخدم المواطن). وكان النائب كاظم الصيادي قد اوضح خلال مؤتمر صحفي ان (الجميع يعرف انه بتاريخ 18 من نيسان عام 2015، قدمنا مقترح قانون للبرلمان مر بعقبات حزبية وسياسية عدة ارادت عدم تمريره وهناك من اراد من القانون ان يكون للمزايدات السياسية والتسقيط السياسي والحزبي والشخصي).وأضاف ان (البرلمان اقر دمج القانون الذي قدمته مع قانون الحكومة المرسل، لمعالجة جميع العشوائيات في البلد، ليصبح الحلم حقيقة، ولن تكون هناك اي ازالة لتجاوزات وستملّك جميع العشوائيات داخل المناطق المخصصة للسكن على ان يتم رفع التجاوزات المقامة على المناطق الخدمية وتعويض اصحابها بقطع اراض اخرى بأسعار منخفضة).

ورأى عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني رعد الحيدري ان (قانون العشوائيات سيدفع بالالاف الى التشجيع على التجاوز من جديد).وقال الحيدري في تصريح ان(الشعب العراقي يعاني من أزمة السكن منذ عشرات السنين ومشكلتنا ان الأملاك العراقية تعود الى الحكومة)، متسائلاً الى (متى يبقى العراقي متحسراً على 100 متر يسكن فيها؟).

تجاوز التمليك

ولفت الى ان (قانون العشوائيات ماهو الا وعود تقدم الى المواطن مع قرب الانتخابات، وستدفع بالآلاف منهم الى التجاوز لغرض التمليك)، داعيا الى( معالجة أزمة السكن من خلال خطط مدروسة).وحذر من ان(سكان العشوائيات يعانون من انعدام الخدمات مما يعرضهم الى أزمات نفسية وصحية، بالإضافة الى استغلالهم من قبل سماسرة الانتخابات).

من جهتها، اكدت أمانة بغداد انه لا يمكن تمليك المناطق العشوائية لساكنيها الا بعد إزالتها بالكامل. وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح انه (لا يمكن تمليك المناطق العشوائية لساكنيها الا بعد إزالتها بالكامل)،

مضيفاً (لقد سمعنا بقانون العشوائيات وهو الآن عند السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي حال اقراره فسنعمل عليه وفق آليات محددة).و

أضاف ان (هناك قرارات وقوانين ثابتة بخصوص الأراضي، ولكن قانون العشوائيات من الممكن ان يحل التجاوز على أملاك الدولة الا انه لن يحل مشكلة التجاوزات والمناطق العشوائية).

واوضح ان (قضية الأراضي المتجاوز عليها لا تحل الا بقرار دولة، وتمليك العشوائيات من المستحيل العمل به حالياً الا بعد إزالة العشوائيات وتوزيع الأراضي بحسب الطريقة الصحيحة والتصميمات الأساسية من أمانة بغداد).وبحسب عبد الزهرة فإن (90% بالمئة من المتجاوزين لن يشملهم هذا القانون لان أغلب المناطق الزراعية لم تحول الى جنس سكني وبعضها يدخل ضمن التصميم الجديد لبغداد وهناك أراض متجاوز عليها تابعة لأشخاص).

اجراءات لازمة

وقرر مجلس الوزراء في شباط 2016 اتخاذ الاجراءات اللازمة لبإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى أراض سكنية أو تغيير استعمالها لأغراض أخرى. واستثنى المجلس السماح بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية وفق شروط، وهي، ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساس، وان تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني، وان يكون البناء المشيد على قطعة الارض من المواد الثابتة، على ان تتولى وزارة الزراعة وضع آليات لتنفيذ القرار.