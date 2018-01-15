البنك المركزي يخصّص 500 مليار دينار لمشاريع سكنية

خبير لـ (الزمان): إستمرار القروض بفائدة مخفّضة يخفّف الأزمة الراهنة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى خبير اقتصادي ان استمرار البنك المركزي بأطلاق قروض لمشاريع سكنية وبفوائد مخفضة كفيل بأنهاء ازمة السكن في البلاد، مشيرا الى ان تخصيص500 مليار دينار للمجمعات يوفر سكنا لعشرة الاف عائلة. وقال الخبير ملاذ الامين لـ (الزمان) امس ان (ازمة السكن في العراق مستعصية ما لم يتم اتخاذ اجراءات جريئة من قبل الحكومة والدوائر المعنية كوزارة الاسكان والاعمار والبلديات وهيئة الاستثمار ووزارة المالية والبنك لان البلاد بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية قبل حلول 2020)، مبينا ان (الظروف الامنية وتدهور اسعار النفط والحرب ضد الارهاب واغاثة النازحين اعاق تنفيذ خطط الحكومة في هذا الشأن خلال الاعوام الثلاثة الماضية ولاسيما في المحافظات التي وقعت تحت سيطرة داعش ،في حين استمر العمل في مشاريع الاسكان التي تبنتها الحكومة والهيئة بالمحافظات الامنة).

مجمعات سكنية

مشيرا الى ان (المجمعات السكنية المقامة حاليا في بغداد وعدد من المحافظات التي مازال قسم منها تحت الانجاز اسهمت بتقليص ازمة السكن)، مضيفا (الا ان عائق التمويل بقي تحديا امام الحكومة ،فاغلب الشركات الاجنبية المتخصصة ببناء المجمعات السكنية العمودية تحتاج الى تمويل عملياتها لانجاز مشاريعها التي انجزت بواقع 25 بالمئة من المشروع الامر الذي يدعو الحكومة الى الايفاء بالتزاماتها من اجل الاستمرار في انجاح عمليات انهاء العقود و تسهيل مهمة حصول المواطن الراغب بالسكن عن طريق شموله بالقروض الاسكانية مقابل فائدة بسيطة)، واوضح الامين ان (تخصيص 500 مليار دينار للمجمعات السكنية على هيئة قروض للراغبين بالسكن فيها خلال العام الجاري سيسهل عملية حصول اكثر من 10 الاف عائلة على سكن في تلك المجمعات ،فيما تستمر قنوات الاقراض والتسليف عبر منظومات المصارف الحكومية والاهلية وصندوق الاسكان بما يدعم بناء وحدات سكنية افقية جديدة حيث اقرض البنك مبلغا قدره تريليون واربعمائة مليار دينار خلال عامي 2016 و2017 الذي عد اكبر برنامج تمويل عقاري في تاريخ العراق بهدف التخفيف من ازمة السكن).

عمليات اقراض

داعيا الى (استمرار عمليات الاقراض وتسهيل اجراءاتها مع خفض الفائدة بالتزامن مع توزيع الاراضي السكنية للمواطنين وتخصيص اراض جديدة لبناء مجمعات سكنية بهدف انهاء ازمة السكن على المدى المنظور). وأعلن البنك عن تخصيص مبلغ الى المجمعات السكنية، مؤكدا استمراره في تمويل قروض المشاريع الأخرى. وقال البنك في بيان إنه (في اطار سياسة التحفيز الاقتصادي ومساهمته في التخفيف من ازمة السكن والبطالة يعلن البنك استمراره في تنفيذ تلك السياسة حيث تم اضافة مبلغ 500 مليار دينار للعام الجاري يخصص لمشاريع المجمعات السكنية في ضوء الطلبات الواردة الى البنك)، لافتا الى أن (تلك القروض تتسم بفوائد بسيطة لا ترهق كاهل المقترضين)، وبشان اكد البنك (الاستمرار في تمويل قروض المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي خصص لها أربعة تريليونات ونصف الترليون دينار)، مشيرا الى ان (تلك التسهيلات الأئتمانية تعد الأكبر في تاريخ العراق). على صعيد اخر حملت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الطابوق. وقالت نصيف في بيان امس انه (طالبنا الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ مطالب أصحاب معامل الطابوق بتخفيض سعر النفط الأسود الذي يستخدم مادة أساسية في تلك الصناعة المهمة مع ضرورة منع إدخال الطابوق الأحمر المستورد عبر المنافذ الحدودية كافة) ، واضافت ان (الجهات المعنية تجاهلت هذا الطلب ولم تردنا اجابة بشأن ذلك الموضوع ادى الى توقف عدد من المعامل عن الانتاج وبالتالي ارتفع سعر الطابوق ليصل سعر الدبل الى 800 ألف دينار بعد أن كان لايتجاوز 600 ألف دينار)، مشددة على (ضرورة قيام الحكومة بتوفير الحماية للصناعات الوطنية وعدم اتخاذ أية قرارات لها تبعات سلبية على المواطنين).