بيئة ديالى تمنح مئة موافقة لأنشطة عام 2017

حملة لمعالجة مرض إنفلونزا الطيور في بابل

بابل – الزمان

ديالى- سلام عبد الشمري

نفذت دائرة بيطرة محافظة بابل حملة لمعالجة الاصابات بمرض إنفلونزا الطيور في حقل للدواجن بالمحافظة .وقال بيان امس ان (المحافظ صادق السلطاني ناقش في اجتماع مع مدير دائرة الزراعة في المحافظة وعدد من رؤساء الاقسام في الدائرة لمناقشة موضوع الإصابة التي حدثت في احد حقول الدواجن في المحافظة وانتشار إنفلونزا الطيور في الحقل).

واضاف ان (السلطاني شدد على ضرورة القضاء بشكل تام وكامل على كافة الأفراخ الموجودة في الحقل لمنع انتقال المرض لحقول أخرى بالاضافة الى معالجة السبب الرئيس لحدوث المرض في هذا الحقل للقضاء عليه وضمان عدم تكراره في حقول أخرى).

واوضح البيان ان (دائرة الزراعة والدوائر الاخرى شكلت لجنة عليا للسيطرة على المرض من قبل وزارة الزراعة وبرئاسة السلطاني وانهم سيطروا وبشكل كامل على الحقل والأفراخ الموجودة فيه وتم القضاء عليها وتم فحص العينات التي اخذت من الحقل وطبقت إجراءات الحجر الصحي البيطري على القاعات المصابة لضمان منع انتشار المرض وعدم تكراره).

وكان مصدر محلي في محافظة ديالى، اعلن عن إعدام 50 ألف دجاجة في حقل للدواجن شمالي غرب المحافظة بعد تسجيل إصابة بانفلونزا الطيور، مؤكداً احتواء المرض.وقال المصدر في تصريح إن (مفارز البيطرة في المحافظة قامت بإبادة 50 ألف دجاجة في أحد حقول الدواجن قرب ناحية جديدة الشط التابعة للمحافظة بعد تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الطيور مؤخراً).

حجر صحي

وأضاف أن (فرق البيطرة فرضت حجراً صحياً حول الحقل المصاب وشددت من الإجراءات في محيط 3 ثلاث كيلو مترات قبل أن تنجح في احتواء المرض بشكل كلي لمنع انتقال الإصابة إلى حقول أخرى) فيما اكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة، احتواء المرض في حقول المحافظة، مطالبة الوزارة بفك الحظر عن تسويق الدواجن. وقالت رئيسة اللجنة نجاة الطائي في تصريح سابق ان (المرض كان قد انتشر في قاعة دواجن واحدة من حقول الناحية وتم احتواؤه قبل ايام بشكل نهائي من خلال اتلاف الدجاج المصاب وحجر القاعة لمنع اصابة القاعات الاخرى), وأضافت ان (قرار الوزارة بالرغم من انه وقائي لكنه خلق حالة من الارباك واليأس بين اصحاب حقول الدواجن الاخرى السليمة في بقية مناطق المحافظة، الامر الذي دفع ببعضهم الى تنظيم احتجاج لمطالبة الوزارة برفع الحظر عن التسويق دواجن حقولهم), واشارت الطائي الى ان (بقاء حظر التسويق فترة اطول سينذر بكارثة اقصادية بين اصحاب الحقول المحلية في المحافظة وخاصة انها كلفتهم أموال طائلة من الممكن ان تذهب الان في مهب الريح)، مطالبة الوزارة (بفك حظر تسويق الدواجن من والى مناطق المحافظة).

ظهور مرض

وكانت الوزارة أعلنت، عن حظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من السعودية بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور في تلك الدولة). ويذكر ان المرض فايروسي يستهدف الطيور ولكنه في حالات نادرة ينتقل إلى البشر، ويتسبب به أكثر من 12 نوعا من الفايروسات, وعندما يصيب المرض البشر فإنه قد يكون قاتلا, لذلك من الضروري معرفة أعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور لمراجعة الطبيب في أسرع وقت، وهي الحمى المفاجئة التي تصل فيها درجة حرارة الشخص إلى 38 مئوية أو أكثر.

علي صعيد اخر اعلنت مديرية بيئة محافظة ديالى عن منحها مئة موافقة بيئية لمختلف الانشطة الصناعية والخدمية لعام 2017، مؤكدة الاستمرار بمراقبة ومتابعة كافة الانشطة الحكومية والخاصة بما يسهم بالحفاظ على التنوع الاحيائي للبيئة.

وقال مدير بيئة المحافظة عبد الله هادي الشمري لــ ( الزمان ) ان )الفرق البيئية التابعة لمديرية بيئة ديالى أجرت كشفاَ بيئيا لمختلف الانشطة في المحافظة ، حيث تمت الموافقة على مئة نشاط ، منها موافقه واحده صنف آ و28 صنف ب و71 موافقة صنف ج، بعد مطابقتها للشروط والمتطلبات البيئية التي وضعتها الوزارة ) . وبين الشمري، ان ( العدد الكبير من الموافقات البيئية التي تعطى لأصحاب النشاطات يعكس مدى وعي أصحاب هذه الأنشطة في الاهتمام بسلامة البيئة من جهة ومدى حرص موظفي الدائرة على انجاز معاملات المواطنين بسلاسة).

لافتا الى ان دائرة البيئة تقوم بمنح موافقات بيئية لعدد من الأنشطة سواء كانت الصناعية او الزراعية او الخدمية في المحافظة بعد ان تقوم بإجراء الكشوفات الميدانية على هذه الأنشطة من قبل الفرق الرقابية التابعة لها ومعرفة مدى مطابقتها للتعليمات والشروط البيئية وكل ذلك ينصب في تحسين المستوى البيئي في المحافظة ) . واوضح الشمري ان ( بيئة ديالى وجهت ثلاثة انذارات شملت كراجين لغسل السيارات ومعمل للأدوية، اضافة الى غلق 26 ، منها معامل بلوك وكراج غسل وتشحيم السيارات ومستشفى وعيادة طبية وموقع للطمر الصحي لعدم حصولهم على الموافقات البيئية وتسببهم بأضرار في الواقع البيئي في المحافظة) . ودعا مدير بيئة ديالى ( كافة المشمولين بالموافقات البيئية بضرورة استحصال الموافقات البيئية اللازمة وفق المحددات التي وضعتها وزارة البيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة).

متابعة انشطة

مؤكدا الاستمرار بمراقبة ومتابعة كافة الانشطة الحكومية والخاصة ، بما يسهم بالحفاظ على التنوع الاحيائي للبيئة في المحافظة ) .

الى ذلك اعلن رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة ديالى تركي العتبي ، احالة صندوق اعمار المناطق المحررة والمتضررة لخمسة مشاريع الى شركات التنفيذ في المحافظة. وقال العتبي لــ ( الزمان ) ، ان (صندوق اعمار المناطق المحررة والمتضررة أحال خمسة مشاريع خدمية تشمل مختلف القطاعات منها طرق وكهرباء ومياه موزعة ما بين قضائي بعقوبة وبلدروز ونواحي بني سعد وقره تبة الى شركات التنفيذ ) .

وأضاف العتبي ، أن (الشركات ستباشر بتنفيذ المشاريع المذكورة في غضون ايام ، مشيرا الى أن هناك اكثر من 6 مشاريع طور الدراسة وســـــــــــيتم احالتها للتنفــــــــيذ قريبا خدمة لأبناء المحافظة ) .