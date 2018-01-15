خبير لـ (الزمان): من حق العبادي ممارسة المهام من موقع أدنى لحل المشكلات

متقاعدون يطالبون رئيس الوزراء بتسلم منصب مديرعام التقاعد لتخفيف المعاناة

بغداد ــ داليـا أحمـد

دعت افواج المتقاعدين المتجمعين امام هيئة التقاعد العامة، رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصفه وزيرا للمالية الاقتداء بمحافظ البصرة أسعد العيداني والدوام في دائرة التقاعد العامة لمعايشة معاناة هذه الشريحة من المسنين والمرضى والنساء جراء الروتين البغيض وتاخر صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين الى التقاعد رغم مرور اشهر على ذلك ،

فيما قال الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري لـ (الزمان) أمس ان (العبادي له الكامل الحق بممارسة واشغال اي منصب اخر لحين ايجاد البديل واستلامه منصب وزير للمالية نظرا للخبرة التي يتمتع بها حينما كان رئيسا للجنة المالية النيابية خلال الدورة الانتخابية البرلمانية السابقة )، واضاف ان (المحاصصة للكتل في ادارة الدولة ومؤسساتها دفعت الشخصيات السياسية الى الرغبة بإشغال المنصب بالوكالة ونظرا لان الوزارة هي سيادية فأن العبادي إرتأى ان يكون وزيرا للمالية وكالة لحين ترشيح شخصية بديلة من الائتلاف الكردي)

.واوضح المنذري ان (العبادي له الحق الكامل بالتجول في اي دائرة كانت وممارسة اي مهام اخرى يرغب بها لصالح البلاد من اجل معالجة الفساد المالي والاداري)،

مشيرا الى ان (رغبة العيداني ممارسة العمل كمدير للتقاعد في المحافظة ولو كان ليوم واحد يعد مخالفة قانونية يحاسب عليها نظرا لان الدائرة تابعة للوزارة وهي وزارة سيادية لا يمكن التدخل في مهامها ولا يمكن منح مناصبها لاي شخصية كانت الا بقرار بحت صادر من مجلس الوزراء ويمكن لمدير التقاعد في المحافظة تقديم شكوى يبلغ فيها عن بدء المحافظ التدخل في عمله واتخاذ الاجراء اللازم بحقه)،

وتابع ان (التدخل من اي جهة كانت يعد عرقلة اعمال تلك الدائرة ومصالح المواطنين نظرا لان المدراء المعنيين لديهم معلومات تفصيلية عن كل متقاعد وما يحمله من خصوصية بالرواتب سواء كانت رواتب شهداء او جرحى فكل متقاعد له خصوصية تميزه عن غيره من شرائح المتقاعدين لذلك فأن مجهولية المعلومة للشخصيات الاخرى حينما تتولى منصبا تعد معرقلة بحد ذاتها).

شخصية رقابية

واضاف ان (المحافظ او اي شخصية ترغب بان تكون رقابية بإمكانها وضع ارقام هواتف واجهزة رقابية وتوزيعها في الدوائر حتى يتسنى للمواطن الاتصال والتبليغ على اي مخالفة تذكر وبعد التحقق من التبليغ وحل القضية بالكشف عن ان المواطن على حق يؤدي الى رفع عقوبات الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم يدفع بالموظفين الى سير العمل بكل انسيابية دون اي عقبات او مخالفات تذكر).فيما كشف الخبير القانوني جبار الشويلي عن حق العيداني بممارسة اي مهام من موقع ادنى بشكل مؤقت لحل مشاكل المواطنين والوقوف على نافذة الحد من الفساد.

وقال الشويلي لـ (الزمان) امس ان (العيداني يعد الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة وتخضع لسيادته جميع الدوائر التابعة للمحافظة وله الحق في ممارسة اي عمل من موقع ادنى اذا وجد هناك شكوكا او محاولة فـــــــــساد ويقوم بممارسة مهام مديـــر تقاعد او البلدية وليس به اي مخالفة قانونية تذكر) .

واوضح ان (العيداني يسعى الى تطوير العمل والقضاء على الرواتين وطالما هو اجراء مؤقت يحدده من منصبه كجهة عليا في المحافظة فهو امر طبيعي لا يعد مخالفه).من جهته طالب رئيس جمعية المتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي العبادي بإلزام مصرف الرشيد بإتباع التعليمات التي يتمتع بها مصرف الرافدين لمنح المتقاعدين سلفة 3 ملايين.

وقال الحفاظي لـ (الزمان) امس ان (العرقلة التي يضعها مصرف الرشيد امام المتقاعدين في سلفة 3 ملايين تلزم الجمعية كجهة مسؤولة بمطالبة العبادي بإلزام الرشيد اتباع التعليمات التي يتمتع بها مصرف الرافدين لتسهيل معاملات المتقاعدين عن طريق توحيد الادارة في جميع المصارف)

واوضح ان (الدائرة تعمل بشكل كبير على سير معاملات المتقاعدين ومنحهم حقوقهم بالكامل كل حسب استحقاقه لكن اختلاف التعليمات وعدم توحيد الادارة في مصرفي الرافدين والرشيد تعد عرقلة كبيرة تتطلب من الجهات المعنية النظر بها وايجاد حلول للمتقاعدين التابعين الى الرشيد اسوة بما يتمتع بها المتقاعدون التابعون الى مصرف الرافدين) .

وقال متقاعدون لـ (الزمان) أمس ان (دائرة التقاعد تعاني من مشاكل عدة وفوضى لا حصر لها فضلا عن عدم تنظيم العمل بهــــــــا وسوء معاملة المنتسبين فـــــــــيها تجاه المراجع)،

واضافوا ان (المحسوبية والفساد الاداري يدفع المراجع الى الوقوف ساعات عدة امام نوافذ طابور الانتظار ومشاهدة معاملات اخرى تنجز عبر الابواب)،مطالبين (العبادي الى ممارسة مهام مدير عام التقاعد من موقع ادنى للوقوق عن كثب على مشاكلهم ومعاناتهم).

ضيق الممرات

وقال المتقاعد عادل جبر ان (صغر حجم الدائرة وضيق الممرات تدفع بالمراجعين الى التدافع والاصطدام فيما بينهم ومنهم من لا يبالي بمن يصطدم ان كانت إمرأة ام رجل بسبب انشغاله في سرعة انجاز المعاملة هدفا للتخلص من الزحام والفوضى التي تعاني منها الدائرة)،

واضاف ان (المشاكل بين المنتسبين والمراجعين من المتقاعدين لا حصر لها بل هناك من يتطاول في الكلام بكلمات خادشة ومهينة لا تتناسب مع عمر المراجع فضلا عن ان شكوى المتقاعدين لا وجود لمن يستمع لها وحينما يقف الجميع بجانب المراجع يسبب ذلك غضبا كبيرا للمنتسب وبالتالي ايقاف العمل بمعاملاتهم كعقوبة على ذلك وحينما يرغب المعني بتقديم شكوى سواء للمدير العام او اي منصب اخر اعلى من الموظف يجد جميع الابواب مغلقة ويمتنع السكرتارية عن الموافقة على دخول المراجع كي لا يقع في اشكال مع زملائه)،

فيما قالت المواطنة سميرة خميس ان (الوقوف امام النوافذ لانجاز المعاملات يتطلب ساعات عدة حتى يصل الطابور الى نهاية الممر برغم ضيق المكان الا ان عملية سير العمل في الدائرة غير منتظمة وبشكل متكرر لا حل لها على مر الازمان في وقت نقف لساعات هناك من يطرق الابواب على الموظفين لينجز معاملاته دون اي خجل او تردد حتى ان شاهده جميع المراجعين وكانه يتمتع بمحسوبية كبيرة يدخل مبتسما ويخرج ضاحكا على عكس المراجعين الذين يتذمرون من سوء المعاملة).

مطالبة الجهات المعنية (بالتدخل لحل مشكلة المتقاعدين بإيجاد بناية اخرى اوسع ومحاسبة الموظفين فيها والزامهم بإنجاز المهام دون اي محسوبية بوضع كاميرات المراقبة او وضع هواتف الشكاوى في ارجاء الدائرة ليتسنى على المراجع الاتصال في حال حصول اي خلل او تجاوز بحقه).