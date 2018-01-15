في أحدث صيحات الخداع والغش إسكافي .. للعيون – عبدالباري الحريري

بدءا نقول ( اللهم بارك لنا في ابصارنا ) فرغم عمق هذه المقولة مع الأسف الشديد ان عددا كبيرا من المواطنين بسبب حسن النية ، وعدم فهمهم لخطورة أستخدام النظارات الطبية دون أستشارة طبيب العيون الأختصاص أو فاحص النظر المختص والتي تباع في المحلات التي انتشرت بشكل واسع لبيع العدسات اللاصقة وعمل النظارات الطبية ، والقيام بتقويـــــم الحول ، وعلاج العين الكسولة بشكل خارج عن الظوابط ، والتعليمات ، وبموافقات شكلية وغير أصولية ، وقد يسبب ذلك مشاكل كبيرة لشرائح واسعة من المواطنين وبالتالي ادى الى اضرار لعصب وشبكية العين خاصة وان هذه المحلات التي تتميز واجهاتها ، وديكوراتها بالاناقة يملكونها اشخاص طارئون على المهنة ليس لديهم اي شهادة أو اختصاص وليسوا اصلا بفاحصي النظر فمجرد أنهم يمتلكون اموالا طائلة تساعدهم على شراء كل شيء بسهولة ، وتدار هذه الاماكن في الغالب من قبل فتيات جميلات بغية استقطاب الزبائن وجذبهم بأساليب ملتوية مختلفة .

وأن هذا الانفلات ناجم عن ضعف الرقابة الصحية وغيابها في بعض الأوقات مما دفع حتى أصحاب الأكشاك ، والبسطيات لبيع العدسات والنظارات الطبية في الشوارع والساحات العامة والاسواق وامام انظار الجميع وبشكل علني وبدون خوف .

ومعروف ان عمل بيع وتصنيع وتركيب العدسات الطبية قد نظم بموجب نظام رقم 62 لعام 1962 الذي لم يعدل حتى الان وبسبب قلة الخريجين في ذلك الوقت سمح للحاصلين حتى على شهادات المتوسطة ، والاعدادية ، والدبلوم من معاهد الطب الفني أو خريجي الكليات التقنية الطبية والصحية بعدها يتم منحه أجازة لممارسة هذه المهنة شرط أجتيازهم دورة تخصصية في فحص النظر تقيمها وزارة الصحة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات ، ويتم تجديدها سنويا ، أما من يقوم بتصنيع أو بيع النظارات الطبية فيجب أن يحمل المؤهل العلمي المعترف به من وزارة الصحة ، وان يجتاز امتحانا نظريا وعمليا تقوم به لجنة خاصة ولا يجوز تجهيز النظارات الطبية الا بوصفة طبية صادرة من أخصائي العيون أو فاحص النظر المختص والمجاز رسميا الذي يقوم بفحص نظر المرضى وتحديد الدرجة الملائمة وفق قواعد واساسيات علمية وطبية دقيقة جدا ومعالجة الخطأ الانكساري بالنظارات الطبية وكذلك الحول واكمال الفحوصات التي يحتاجها طبيب العيون للمرضى وتنجز النظارات وفق قياسات علمية ، وعلى المدير الفني للمحل تسجيل في سجل خاص (نوع العدسة ، والنظارة وأسمها التجاري) وان يختم وصفة الطبيب بختم يبين اسم المحل ، ورقم العدسة ، وتأريخ تسجيل النظارة في سجل خاص بذلك .

وبغية الوقوف على الحقيقة التقينا بالجهات ذات العلاقة (نحتفظ بالاسماء) بدءا أستطلعنا رأي احد مؤسسي جمعية تقنية وفاحصي البصر العراقية الذي اكد ان مايجري بالوقت الحاضر يعد كارثة كبيرة ولا سيما ان بعض اللجان الرقــــــــــابية تعتمد على اسلوب المحـــــــسوبية ، والمنسوبية ، والمحاباة عند قيامها بالتفتيش على هذه المحلات ، ويتطلب تعديل هذا النظام القديم وحصر أجازة الممارسة بخريجي المعاهد ، والكليات المتخصصة بفحص النظر والتقنيات البصرية ، وان يتم التنسيق مع جمعيتنا حصرا .

ونأمل ان يجري عزل عمل عيادات فحص البصر المتخصصة عن اماكن بيع العدسات اللاصقة ، والطبية ، وان تكون وزارة الصحة جادة وحازمة في الحد من هذه التجاوزات .

وعبر عدد من أطباء العيون الاختصاص عن امتعاضهم لبروز هذه الظاهرة ، ووقوف وزارة الصحة مكتوفة الايدي دون معالجتها ، وقد أستفحلت نسبة الطارئين على هذه المهنة العلمية الدقيقة ، حيث يتعمدون على بيع العدسات ذات المناشئ الهندية والصينية التي تتميز بعضها برداءتها ، وتسبب ضعفا شديدا بالرؤيا ، وصداعا حادا بالرأس ، ولايجوز أن يتحكم هؤلاء بأبصار المواطنين بحجة أستخدامهم الاجهزة الالكترونية ، والليزرية التي يقومون بموجبها تصحيح البصر واجراءات اخرى بدائية ومؤذية وتؤدي الاخطاء في عمل النظارات الى تدهور حالة المريض الى الاسوأ.

واكد بعض الاطباء ان احد اسكافي الاحذية المتجولين في جانب الكرخ ترك مهنته وعمل عاملا للتنظيف في محل بيع العدسات بعدها بدء في مساعده صاحبه في تهيئة العدسات والعوينات

وهذا ساعده على معرفة تفاصيل هذه المهنة وبالتالي قام بفتح محل مماثل للعوينات وبدأ بفحص المواطنين ، ومنحهم درجات للعدسات بشكل عشوائي ، ووصل الامر به حتى وصف القطرات الطبية والعلاجية ..

تصوروا ولابد من الاشارة هنا انه يجب على المواطنين اجراء الفحوصات التشخصية من قبل الطبيب الاخصائي لمعرفة عمل الشبكة والقرنية بغية تحديد نسبة الضرر الذي سببها مرض السكري أو الامراض المزمنة الاخرى بصورة دورية كل ثلاثة اشهر على اقل تقدير حيث يمكن ان يتحول الماء الابيض الى اسود وتتفاقم هذه الحالة طبعا مع مرور الايام وبالتالي يؤدي الى فقدانه البصر والعمى تماما .

ولكن هل يتعظ بعض المواطنين ، لخطورة الاضرار الناجمة عند أستخدامهم العدسات الطبية بدرجات متفاوتة دون استشارة الطبيب المختص .

ونتمنى من وزارة الصحة ان تقوم بحملة واسعة على شكل (كبسات مفاجئة) على جميع هذه المحلات في كافة المحافظات لوقف هذه المهزلة التي كثر الحديث عنها .. وقد أعذر من أنذر .