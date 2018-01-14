انكشاف خارطة التحالفات يشعل الخلاف حول قانون الانتخابات في البرلمان العراقي

الصدر:تحالف العبادي والعامري بغيض وطائفي مقيت

بغداد- اربيل -الزمان

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ليل السبت الأحد ترأسه لائتلاف سياسي جديد في الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار/مايو المقبل، في مواجهة سلفه ومنافسه نوري المالكي. من جهته رفع مجلس النواب، الأحد، جلسته إلى يوم الاثنين، حيث أدرج مشروع قانوني الموازنة والانتخابات على جدولأعمال جلستي نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المصدر إن “رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة اليوم إلى يوم غد الاثنين، حيث صوت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008”.

وتتنافس أحزاب عدة رشحت قيادات من الحشد كانت أعلنت خروجها رسميا من المنصب العسكري، إلى الانتخابات النيابية المرتقبة في 12 أيار/مايو المقبل. وقرر هؤلاء الانضمام إلى «ائتلاف النصر» الذي وصفه العبادي في بيان بـ»العابر للطائفية والتفرقة والتمييز». وأكد أحمد الكناني، عضو المكتب السياسي لـ»حركة صادقون» التي ستمثل «عصائب أهل الحق» في الانتخابات، لفرانس برس إنه «تم الاتفاق، بعد مفاوضات مطولة، بين +ائتلاف الفتح+ و+ائتلاف النصر+ (…) على تشكيل ائتلاف واحد باسم +نصر العراق+». في حين تحالف اكثرمن كيان سياسي اغلبيتهم من السنة في ائتلاف يتزعمه اياد علاوي .

ويضم ائتلاف «الفتح» 18 كيانا سياسيا، أبرزها «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري و»حركة الصادقون» التي يرأسها قيس الخزعلي.فيما تفجر غضب لدى التيار الصدري وأبدى زعيمه مقتدى الصدر، الاحد، «تعجبه» من تحالف العبادي مع ائتلاف «الفتح» الذي يترأسه هادي العامري، و وصف الاتفاق بـ «البغيض والطائفي المقيت» ويمهد لعودة «الفاسدين»، مؤكدا أنه لن يدعم سوى القوائم «العابرة للمحاصصة». وقال الصدر في رسالة الى الشعب العراقي، «أعزي شعبي المجاهد الصابر لما آلت إليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة لتمهد عودة الفاسدين مرة أخرى»، موضحا أنه «قد عرض علينا الالتحاق ورفضنا ذلك رفضا قاطعا».واضاف الصدر «العجب كل العجب مما سار عليه الاخ العبادي الذي كنا نظن به أنه أول دعاة الوطنية والاصلاح، فعظم الله أجر الدعاة، وعظم الله أجر كل نابذ للطائفية والتحزب».وتابع الصدر، «اعلن انني لن أدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة، والتي يكون افرادها من التكنوقراط المستقل، بعيدة .

عن التحزب والتخندق الطائفي لتقوية الدولة العراقية الجديدة»، مبينا أن «هذا ما سنعلن عن تفاصيله لاحقا».وأوضح العبادي، الذي يعتبر من قلائل السياسيين الشيعة الذين لديهم شعبية جيدة بين الأقلية السنية في البلاد،

أن ائتلافه «سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الابطال في ساحات القتال».

وشدد في بيانه أيضا على «محاربة الفساد والمحاصصة بجميع اشكالها»، إضافة إلى «تعزيز وحدة البلاد»، وهذان ساحتان لمعركتين سياسيتين أمام العبادي الذي سبق و أرسل قواته لاستعادة مناطق متنازع عليها من الأكراد، بعد رفضه استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراقبشكل قاطع.

من جهتها أيضا، تعيش الأحزاب الكردية، التي يمثلها حاليا نحو ستين نائبا في البرلمان العراقي، انقساما في الصفوف تحضيرا للانتخابات المقبلة. وشكل كل من الحزبين التاريخيين في كردستان العراق، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لائحتين منفصلتين، فيما توحدت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في قائمة موحدة. ولم يشر أي من هؤلاء حتى الآن إلى تحالفاتهم المرتقبة، ولكن في حال تمكنوا من حشد أصوات كافية، فقد يصبحون محط تودد لمعسكري العبادي والمالكي.

يشار الى أن عددا كبيرا من القادة الأكراد يعربون عن رفضهم ومعارضتهم العلنية لقوات الحشد الشعبي.

وقال المتحدث باسم المالكي، عباس الموسوي لوكالة فرانس برس إن «الخروج بلائحتين لا يعني أنها مواجهة بين شخصين، بل هي مواجهة بين مشروعين ورؤيتين وتحالفات مختلفة». وأضاف أن «حزب الدعوة تبنى القائمتين، ولم يمارس علينا أي ضغط إقليمي، لا إيراني ولا أميركي».

و أكد المحلل السياسي عصام الفيلي لوكالة فرانس برس أن «إيران سيكون لها الدور الكبير، ولن تسمح للكيانات الشيعية أن تتشرذم»، مشيرا إلى أنه «حتى اطراف سنية ستدعم التحالفات الشيعية» بتأثير من ايران.