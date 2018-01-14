بارزاني:ثلاثة أسباب وراء رفض واشنطن استفتاء كردستان

اربيل – الزمان

كشف مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني عن ثلاثة اسباب قال انها تقف وراء رفض الولايات المتحدة لنتائج استفتاء اقليم كردستان ,مؤكدا انت تلك الاسباب لم تكن مقنعة بالنسبة لحكومة الاقليم. وقال بارزاني في تصريحات متلفزة اليوم, “تتحدث الادارة الاميركية لم تكن تقول أبداً إنها ضد حق تقرير المصير أو إجراء الاستفتاء، بل كانت تشير فقط إلى بعض القلق بشأن التوقيت،لأسباب ثلاثة ، الأول يتعلق بالحرب على داعش واحتمالية أن يؤثر الاستفتاء سلبياً عليها”. واشار الى ان الامر الثاني كان تداعيات إجراء الاستفتاء على السيد حيدر العبادي كرئيس وزراء العراق مستقبلاً ,وعدم حصوله على ولاية ثانية. واوضح بارزاني ان تفاقم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن المناطق المتنازع عليها من الإقليم، كانت التبرير الاميركي الثالث للرفض