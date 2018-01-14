ايران تعلن عدد القتلى في الاضطرابات الأخيرة وترفع الحظر عن تلغرام 

طهران- الزمان

قتل 25 شخصا في الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها مدن ايرانية ، بحسب حصيلة رسمية جديدة نشرت الاحد. وقال غلام حسين محسني اجائي المتحدث باسم السلطة القضائية «قتل 25 شخصا بينهم اناس عاديون ومن قواتنا في الاضطرابات الاخيرة، لكن لا احد قتل برصاص قوات الامن لانها تلقت اوامر بعدم استخدام السلاح»، بحسب ما اوردت وكالة ميزان اونلاين التابعة للقضاء. وشهدت ايران بين 28 كانون الاول/ديسمبر 2017 والاول من كانون الثاني/يناير 2018 اضطرابات رافقت احتجاجات على غلاء المعيشة وضد السلطات في عدة مدن.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للاضطرابات 21 قتيلا هم 15 متظاهرا واثنين من عناصر الامن واربعة مدنيين لم يكونوا من المتظاهرين. ولم يوضح المتحدث باسم السلطة القضائية هويات القتلى. واضاف ان «465 شخصا كان تم توقيفهم في كامل البلاد» على صلة بالاضطرابات لا يزالون موقوفين بينهم 55 في طهران. وكان النائب الاصلاحي محمود صادقي قال الثلاثاء انه تم توقيف 3700 شخص على علاقة بالاضطرابات منذ 28 كانون الاول/ديسمبر. وسبق ان اكد مسؤولون سياسيون وامنيون ان معظم الموقوفين تم الافراج عنهم باستثناء اشخاص مرتبطين بمجموعات «الثورة المضادة». واكد صحافيو وكالة الانباء الفرنسية رفع ايران ليل السبت الاحد القيود المفروضة على تطبيق تلغرام المشفر منذ الاضطرابات العنيفة التي طالت عشرات مدن البلاد. واكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاتصالات لوكالة فرانس برس ان «المعلومات بشأن انهاء حظر تلغرام صحيحة»، وبات التطبيق متاحا مجددا عبر الهاتف النقال. وافادت وكالة الانباء الطلابية إسنا ان «الحجب المؤقت لتلغرام ولعدد من القيود المطبقة في الاسبوعين الفائتين (…) رفع بالكامل بأمر من رئيس الجمهورية» حسن روحاني. وشهدت ايران بين 28 كانون الاول/ديسمبر والاول من كانون الثاني/يناير تظاهرات احتجاجية في عشرات المدن تخللتها أعمال عنف اسفرت عن سقوط 21 قتيلا واعتقال المئات. وبدأت الاحتجاجات في مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، رافعة مطالب اقتصادية قبل أن تتحول الى حراك شعبي ضد النظام برمته وتخللتها اعمال عنف وهجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة. وحجبت السلطات اثناء الاضطرابات خدمة تلغرام وموقع انستاغرام للصور من خلال الهاتف الجوال، متهمة مجموعات «معادية للثورة» في الخارج باستخدامهما للدعوة الى التظاهر. في 6 كانون الثاني/يناير اعيدت خدمة انستاغرام وبقي استخدام تلغرام عبر الجوال متعذرا الا باستخدام شبكة خاصة فرضية او «في بي ان». واثارت مسألة حجب شبكات التواصل جدلا حادا في صفوف السلطة. وانتقد روحاني في 9 كانون الثاني/يناير

المطالبين بابقاء القيود على شبكات التواصل مؤكدا انه من الصعب تبريرها لأكثر من «يومين او خمسة».