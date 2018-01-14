إصابة مسؤول أمني في حماس بانفجار سيارة جنوبي لبنان

بيروت- الزمان

أصيب المسؤول في حركة حماس الفلسطينية محمد حمدان بجروح الأحد جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أكدت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية.

وأكدت حركة حماس التي تعد من بين أبرز الفصائل الفلسطينية في لبنان استهداف حمدان، «الكادر التنظيمي» في صفوفها في مدينة صيدا، فيما قال مصدر أمني فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «مسؤول في جهاز أمن حماس». وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن «سيارة من طراز بي أم دبليو انفجرت في مدينة صيدا ما أدى الى اصابة المسؤول في حركة حماس محمد حمدان» بجروح. ونجم الاعتداء بحسب بيان للجيش اللبناني عن «عبوة ناسفة زنتها حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من الكرات الحديدية». وأصيب حمدان وفق ما أوضح مصدر طبي في صيدا، «اصابة بالغة في قدميه بينما كان يهم بالصعود الى السيارة» أخضع اثرها لعملية جراحية. وعملت سيارات الاطفاء على اخماد النيران بينما ضربت الأجهزة الأمنية طوقاً في المكان تزامناً مع بدء القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة خلفية الانفجار. وفي بيان أصدرته في وقت لاحق، أفادت حركة حماس بأن حمدان «كادر تنظيمي من كوادر الحركة» في مدينة صيدا، من دون أن تحدد طبيعة المسؤوليات التي يتولاها. ولا يعد حمدان من الوجوه السياسية للحركة وهو ليس معروفاً اعلامياً. إلا أن مصدراً أمنياً فلسطينياً في مدينة صيدا قال للوكالة الفرنسية للانباء ، رافضاً الكشف عن هويته، إن حمدان «مسؤول في الجهاز الأمني لحركة حماس ويرتبط عمله بالداخل الفلسطيني» تحديداً. ووجه «أصابع الاتهام (بالتفجير) الى العدو الاسرائيلي نظراً لطبيعة عمله». فيما اعلن الجيش الاسرائيلي الاحد انه دمر نفقا حفرته حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، مستخدما ضربات جوية ووسائل اخرى لتدمير النفق الذي يمتد من قطاع غزة الىالاراضي الاسرائيلية ويمتد حتى مصر. وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي جوناثان كونريكوس ان الطائرات الحربية الاسرائيلية قامت بالهجوم مساء السبت واستخدم الجيش وسائل اخرى لم تكشف، موضحا انه لا يعرف ما اذا كان تدمير النفق ادى الى سقوط ضحايا. واوضح الناطق ان النفق «كان في طور البناء عندما دمر السبت». وتابع ان الغارة وقعت داخل قطاع غزة بينما استخدمت الوسائل الاخرى لتدمير الجزء الذي يمتد داخل اسرائيل من النفق الذي يمر خصوصا تحت معبر كرم ابو سالم المخصص للبضائع بين الدولة العبرية وغزة. وتم اغلاق المعبر حتى اشعار آخر على قوله.

واوضح ان النفق يبدأ في شرق مدينة رفح (جنوب القطاع) ويمتد 180 مترا داخل الاراضي الاسرائيلية ثم يواصل مساره في مصر على مسافة لم تحدد. وتابع انه لم يرصد اي مخرج للنفق.