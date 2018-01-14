فاتح عبد السلام

ما الجديد أو حتى القديم الذي جرى الاستثمار فيه بالعراق في خلال أربعة عشر عاماًً؟ .

هل النفط يعد استثماراً جديداً ، وهو القطاع الذي لم يبن له مصفى جديد أومنشأة واحدة تزيد على ما كان يملكه في خلال العقود الخمسين من عمر النفط العراق المنتج برغم ماخرّبته الحروب .

أين خطط انتاج الغاز الذي يضيع بملايين المكعبات سنوياً من دون معالجة انتاجية؟ ، وهل مسألة انتاج الغاز عادية لكي يتم تناولها بشكل هامشي كمشروع في وزارة؟ .

كل شيء في العراق قابل للاستثمار، الهواء والتراب في المقدمة ، لكن لا شيء يتحرك باتجاه اعادة بناء البلد برؤية أبعد من ثرثرات وعمولات سرية وترك الحبل على الغارب الأجنبي .

كان لنا في التربية والتعليم أسس استثمارات انتهت منذ عقود واليوم هذا القطاع يتراجع، ليس بعيداً ، حين ارادت ان تنهض الجزائر الشقيقة من كبوة الاستعمار الفرنسي استعانت بمدرسين ومعلمين للغة العربية من العراق للمساعدة في تثبيت هوية بلد عربي شقيق . أين مكانة المعلم الآن؟

معضلة الكهرباء التي نالت من جيل كامل في العراق وتكاد تقضي على جيل مقبل ، لم يلتفت أحد لتحويلها الى مشروع استراتيجي للاستثمار المحلي ، عبر انتاجها من طواحين الهواء العملاقة التي رأسمالها هواء الله ، أو الالواح الشمسية التي رأسمالها الشمس التي تسمط بالعراقيين في كل الفصول.

لماذا لايتحول العراق الى بلد مصدر للقمح والشعير وهما مادتان استراتيجيتان في حسابات كل الدولة وتهتز عروش الحكام عندما يعلو سعرهما على الشعوب؟ أليس في العراق مساحات تكفي للوفرة التصديرية فيما لو استثمرت عبر خمس سنوات من التخطيط والتمويل والخبرات العراقية والأجنبية المساعدة. وكذلك محاصيل زراعية أخرى بالغة الاهمية ، لهما من الماء ما يكفي مراحل كبيرة في الانتاج. هل أرض تركيا أكثر خصباً من ارضنا ليتباهوا بالتصدير الزراعي المكتسح لأسواق العالم في حين نستورد الفجل والثوم والبصل من دون أدنى خجل .

كل شيء قابل للتطوير والتحول الى مصدر لثروة قومية أو يتحول الى قوة في تعزيز الأمن الغذائي للمواطن العراقي عقوداً من دون استيراد وتبديد للعملة الاجنبية . لكن لاشيء يحدث ، وكأن البلدان وجدت لتغرق بمهاترات سياسيين نصفهم فاسد وربعهم يبحث عن حصة في الفساد وربعهم الأخير لايقدم ولايؤخر ، حتى تركوا الباب مفتوحاً ليستثمر الجوار في بلدنا بالشكل السياسي والاستخباراتي والاقتصادي كما يحلو له ، وسط صمت بعضنا وتهليل البعض الآخر .

رئيس التحرير ـ لندن

فاتح عبد السلام

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