أغنية الروح فوق جداول الوطن

رويدة ابراهيم

وراء كلّ نافذة مشرعة أو مقفلة قصة لها أكثر من راو.

وخلف كل ومضة ضوء تنكسر فوق زجاج شفّاف،احساس عال بالاشياء لحظة ولادتها .

وخلف شرفات وطننا الضارب في القدم حكايات عميقة تتمرجح بين مسّلة وملحمة ،حيث تستيقظ الأبجدية الاولى هنا خارجة من ألواح الطين ،وتمشي هناك لترقد في سفر ايوب ،وكأنّي أسمع السيّاب يصيح مع كل قطرة مطر ياكبرسفر العراق يا كبر وجع المطر النازل فوق يابسه ورطبه… ليظفر بجدائل سعفات النخيل تاجاً كونياً لوطن أبدي … ويرفع النهر أمواجه فوق قارب بدائي وسلة خبز وشبكة سمك في زاوية البيت الطيني في أقصى الأهوار… ويمر النسيم لتطير كل عصافير العراق ،وتحمل أمنيات وطن يريد أن ينهض وكأنّه العملاق ،يرفع ماء الخليج وينتزع اللؤلؤ من قاعه …يستيقظ على اصوات مئذنة وأجراس كنيسة. ويطوي الزمن ليعيد ملحمة ويبحث عن سر الوجود ويمر فوق خيام النازحين في يوم قائضٍ ويمسح دمعة من فوق خد أمّ نذرت وليدها له وقدمته قرباناً في معبد عشتار ،ويعلق أمنياته أن يعود كالأدهم في قلب الصحراء ينتزع الشمس من قلب السماء .

ماض مجيد وحاضر وليد في وطن لا يعرف الفصل بين الماضي والآتي ، حيث يتمازج عبق صحرائه بدفء وديانه ،ويسقط النهر فيه مثل أيقونة صباح ..فوق أوتار قيثارة سومرية… نسيج وجهه…. رادؤه أكف أبنائه ..يحاكي آلاف الحكايات ..ليلُه قاس طويل أجرد مثل سيف مقاتل .

وطني العراق ،ماأصعب كبواته، كبيرة خطواته ،يسابق الريح بجناحين مخضّبين بالدم ..يجمع من ظفائر دجلة أيقونة للحياة …..هل تشبه شمسه أية شمس ؟وهل فصوله كأي فصول ؟؟

.وطني…هل حقاً كما أرادوا ما عاد يحمل مشعل العالم الى العالم.. هل غمروه بأكوام الحروب. انطفأ القنديل ..هجرت الطيور صغارها …والفجر بعيد،اضاع اسمه.. اسمه الزمان ..وطني سماء الحريات… الارض بكر ولود ..والنهر ينابيع جنّة ..والسنابل الذهبية وعدنا الذي لاينقطع ..غداً ستحمل الشمس أملاً وخبزاً الى وطني.