‎حلول عملية لمشاكل عضلية ونفسية ناتجة عن اصابات الرياضيين

لاهاي – الزمان
قال طبيب اخصائي في العلاج الطبيعي انه لايمكن باي حال من الاحوال تجنب حدوث اصابة اثناء ممارسة التمارين الرياضية . ولفت الدكتور عبد الوهاب الجبوري رئيس قسم العلاج الطبيعي جامعة لاهاي الدولية في هولندا الى انه قد تكون تلك الاصابات خفيفة بحيث تسبب الما موضعيا يزول مع الوقت ، او شديدة لايمكن تجاهلها ..ان ثمة اجماع ان الخطر لايكمن بالم الاصابة بحد ذاتها، بما يلم بالرياضي في اعقابها … وفي ظل غياب اية دراسات احصائية حول مضاعفات وتعقيدات ما بعد الاصابة، واجملها الجبوري بالقول ان ابرزها يتلخص فيما يلي .. اولا .. عمل بعض الباحثين على قياس موشر كتلة الجسم عند بعض الرياضيين الذين اعتزلوا : اما باختيارهم او لان الاصابة اجبرتهم على ذلك . وبعد ثلاثة اشهر على بداية البحث ، ان زيادة الوزن التي يكتسبها الرياضي نتيجة التوقف الاجباري عن التمرين قد تجعله معرضا للمزيد من الاصابات في حال عاود برنامجه التدريبي . ثانيا .. ان توقف جسم الانسان عن الحركة بسبب الاصابة قد يدفعه لتعطيل بعض السمات التي اكسبها من اداء التمرين . فخلال الساعات الاربع والعشرين الاحقة للاصابة ، سيعتري الضمور العضلات المحيطة بالمفصل المصاب سواء كانت العضلة الثلاثية الرؤوس في حالة اصابة الركبة ، او عضلات ربلة الساق في حال اصابة الكاحل … وبعد مضي ثلاثة الى اربعة اسابيع تتراجع قوة عضلة الساق المصابة بمقدار اربعين بالمئة بالمقارنة مع العضلة السليمة . ولا يقتصر تراجع الاداء على العضلات فحسب ، فالمكوث الطويل اثر الاصابة قد يضر بليونة المفاصل ويؤثر على مدى حركتها ، فضلا على ان خلايا استقبال الحس العميق العصبي تتوقف عن العمل كليا .. ثالثا .. الافراط باستعمال المسكنات : لاتنفك التقارير الطبية تشير الى مضار استعمال المسكنات ، او مايعرف بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، التي قد تجر المرء للاصابة بقرحة المعدة وتضر الكلية ، ومع ذلك ، بات تناول المسكنات بمثابة طقوس يتبعه الرياضيون بعد انتهاء فترة التدريب . وبعيدا عن هذه التاثيرات الجانبية ، تمنح المسكنات المرء احساسا زائفا بالامان . فالالم هو طريقة الجسم للتنبيه عن وجود احساس ما فاذا سكن ، فقد المرء هذا التخدير . ومن ناحية اخرى تظهر الدراسات ان استخدام المسكنات للتخفيف من الم العضلات قد يؤخر فترة التعافي . واكد الجبوري وجود اثار نفسية كبيرة مترتبة عن الاصابات حيث .. تشير الكثير من الابحاث الى ارتفاع مستويات الاصابة بالاكتئاب والشدة بين الرياضيين المحترفين الذين اوقفتهم الاصابة عن متابعة رياضتهم ، بالمقارنة مع من يمارسون الرياضة كهواية حتى انا الكثير من العوامل التي قد تلعب دورا في الحالة المزاجية تلك . من قبيل شدة الاصابة ، والمدة التي يستغرقها الشفاء ، وطبيعة العلاج المتبع ومدى قسوته ، ومن ثم يلعب الدعم الاجتماعي دورا ايجابيا كبيرا في تحسين الحالة النفسية للمصاب. ثم ان الرياضة تدفع الجسم لان يطلق ( الاندورفين ) المهدئ بكميات كبيرة ، ولا ريب ان هذه تقلل كثيرا عندما تتوقف الرياضة فجأة . وحول علاج اصابة الرياضي قال الاخصائي الجبوري انه : تنتشر في كثير من دول العالم مراكز صحية تعنى بالطب الرياضي وتؤدي خدمات جليلة في علاج الرياضيين المصابين واعادة تاهيلهم . وقد شهدت اساليب العلاج تطورا كبيرا : حيث باتت جراحة المفاصل مثلا تجري بواسطة المنظار ، الامر الذي خلص المصاب من الالم الذي تسببه الجراحة التقليدية ، وقلص من فترة التعافي . ويعمل الجراحون حاليا على اعادة العظام المصابة الى وضعها الذي كانت عليه قبل الحادث بطريقة طبيعية تقدم على احداث ثقب دقيق في عظام المفاصل المتضررة . الاصابات الرياضية واساليب الوقاية منها.
توتر عضلات الرقبة : bوهي حالة لاتقتصر على الرياضيين ، بل يمكن ان تصيب كل من يقوم بحركة مفاجئة قد تسبب تمددا او تمزقا في العضلات او الاربطة التي تثبت الفقرات العلوية فهناك كثير من تمارين الاحماء والتمطيط استعين فيها . تليين الرقبة : توتر عضلات الكتف – تحدث الاصابةبفعل اداء حركة مفاجئة تؤذي عضلات واربطة الكتفين ، ويسوء الوضع اذا اضطر المرء لرفع يديه كثيرا … وللوقاية يمكن للرياضي تمطيط ، كذلم تشنج المنطقة القطنية تحدث هذه الاصابة جراء اجهاد عضلات واربطة المنطقة القطنية في الظهر ( اسفل للظهر ) وتنجم عن نشاط مفاجئ . كل هذا يجب الالتزام بالتعليات