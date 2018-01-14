‎حلول عملية لمشاكل عضلية ونفسية ناتجة عن اصابات الرياضيين

‎لاهاي – الزمان

‎قال طبيب اخصائي في العلاج الطبيعي انه ‎لايمكن باي حال من الاحوال تجنب حدوث اصابة اثناء ممارسة التمارين الرياضية . ‎ ولفت الدكتور عبد الوهاب الجبوري ‎رئيس قسم العلاج الطبيعي ‎ جامعة لاهاي الدولية في هولندا الى انه قد ‎تكون تلك الاصابات خفيفة بحيث تسبب الما موضعيا يزول مع الوقت ، او شديدة لايمكن تجاهلها ..‎ان ثمة اجماع ان الخطر لايكمن بالم الاصابة بحد ذاتها، بما يلم بالرياضي في اعقابها … وفي ظل غياب اية دراسات احصائية حول مضاعفات وتعقيدات ما بعد الاصابة، واجملها الجبوري بالقول ان ابرزها يتلخص فيما يلي .. ‎اولا .. عمل بعض الباحثين على قياس موشر كتلة الجسم عند بعض الرياضيين الذين اعتزلوا : اما باختيارهم او لان الاصابة اجبرتهم على ذلك . وبعد ثلاثة اشهر على بداية البحث ، ان زيادة الوزن التي يكتسبها الرياضي نتيجة التوقف الاجباري عن التمرين قد تجعله معرضا للمزيد من الاصابات في حال عاود برنامجه التدريبي . ‎ثانيا .. ان توقف جسم الانسان عن الحركة بسبب الاصابة قد يدفعه لتعطيل بعض السمات التي اكسبها من اداء التمرين . فخلال الساعات الاربع والعشرين الاحقة للاصابة ، سيعتري الضمور العضلات المحيطة بالمفصل المصاب سواء كانت العضلة الثلاثية الرؤوس في حالة اصابة الركبة ، او عضلات ربلة الساق في حال اصابة الكاحل … وبعد مضي ثلاثة الى اربعة اسابيع تتراجع قوة عضلة الساق المصابة بمقدار اربعين بالمئة بالمقارنة مع العضلة السليمة . ‎ولا يقتصر تراجع الاداء على العضلات فحسب ، فالمكوث الطويل اثر الاصابة قد يضر بليونة المفاصل ويؤثر على مدى حركتها ، فضلا على ان خلايا استقبال الحس العميق العصبي تتوقف عن العمل كليا .. ‎ثالثا .. الافراط باستعمال المسكنات : لاتنفك التقارير الطبية تشير الى مضار استعمال المسكنات ، او مايعرف بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، التي قد تجر المرء للاصابة بقرحة المعدة وتضر الكلية ، ومع ذلك ، بات تناول المسكنات بمثابة طقوس يتبعه الرياضيون بعد انتهاء فترة التدريب . ‎وبعيدا عن هذه التاثيرات الجانبية ، تمنح المسكنات المرء احساسا زائفا بالامان . فالالم هو طريقة الجسم للتنبيه عن وجود احساس ما فاذا سكن ، فقد المرء هذا التخدير . ومن ناحية اخرى تظهر الدراسات ان استخدام المسكنات للتخفيف من الم العضلات قد يؤخر فترة التعافي . ‎واكد الجبوري وجود اثار نفسية كبيرة مترتبة عن الاصابات حيث .. ‎تشير الكثير من الابحاث الى ارتفاع مستويات الاصابة بالاكتئاب والشدة بين الرياضيين المحترفين الذين اوقفتهم الاصابة عن متابعة رياضتهم ، بالمقارنة مع من يمارسون الرياضة كهواية حتى انا الكثير من العوامل التي قد تلعب دورا في الحالة المزاجية تلك . من قبيل شدة الاصابة ، والمدة التي يستغرقها الشفاء ، وطبيعة العلاج المتبع ومدى قسوته ، ومن ثم يلعب الدعم الاجتماعي دورا ايجابيا كبيرا في تحسين الحالة النفسية للمصاب. ثم ان الرياضة تدفع الجسم لان يطلق ( الاندورفين ) المهدئ بكميات كبيرة ، ولا ريب ان هذه تقلل كثيرا عندما تتوقف الرياضة فجأة . ‎وحول علاج اصابة الرياضي قال الاخصائي الجبوري انه : ‎تنتشر في كثير من دول العالم مراكز صحية تعنى بالطب الرياضي وتؤدي خدمات جليلة في علاج الرياضيين المصابين واعادة تاهيلهم . وقد شهدت اساليب العلاج تطورا كبيرا : حيث باتت جراحة المفاصل مثلا تجري بواسطة المنظار ، الامر الذي خلص المصاب من الالم الذي تسببه الجراحة التقليدية ، وقلص من فترة التعافي . ويعمل الجراحون حاليا على اعادة العظام المصابة الى وضعها الذي كانت عليه قبل الحادث بطريقة طبيعية تقدم على احداث ثقب دقيق في عظام المفاصل المتضررة . الاصابات الرياضية واساليب الوقاية منها.

توتر عضلات الرقبة : b‎وهي حالة لاتقتصر على الرياضيين ، بل يمكن ان تصيب كل من يقوم بحركة مفاجئة قد تسبب تمددا او تمزقا في العضلات او الاربطة التي تثبت الفقرات العلوية فهناك كثير من تمارين الاحماء والتمطيط استعين فيها . ‎تليين الرقبة : ‎توتر عضلات الكتف – تحدث الاصابةبفعل اداء حركة مفاجئة تؤذي عضلات واربطة الكتفين ، ويسوء الوضع اذا اضطر المرء لرفع يديه كثيرا … وللوقاية يمكن للرياضي تمطيط ، كذلم تشنج المنطقة القطنية تحدث هذه الاصابة جراء اجهاد عضلات واربطة المنطقة القطنية في الظهر ( اسفل للظهر ) وتنجم عن نشاط مفاجئ . كل هذا يجب الالتزام بالتعليات