علماء روس يكتشفون ديناصوراً وزنه عشرة أطنان 

موسكو – الزمان

اكتشف علماء حفريات بجامعتي سان بطرسبرج وتومسك الروسيتين، فصيلة جديدة من التيتانوصورات التي كانت تعيش في سيبيريا، وأطلقوا عليه اسم «Sibiriotitan Astrosacralis». وذكر بيان صحفي صدر عن جامعة سان بطرسبرج ونقلته وسائل إعلام محلية في موسكو ، أن هذا «الحيوان هو الثاني من جنس الصوروبودا الذي يتلقى اسماً علمياً في روسيا، وهو واحد من أقدم فصائل التيتانوصورات التي تم اكتشافها في آسيا». وأوضح علماء الحفريات أن الفصيلة الجديدة التي تم اكتشافها في سيبيريا. لم تكن ضمن التيتانوصورات الأكبر حجماً، حيث بلغ طولها ما يقرب من 12 متراً من الرأس وحتى طرف الذيل، بينما وصل وزنها لنحو عشرة أطنان. وتم العثور على هذه الحفريات قرب نهر كيا عند منحدر.