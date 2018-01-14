السكريات الطريق الأسرع نحو أمراض القلب والشرايين 

برلين – الزمان

قال البروفيسور ميشائيل مانس إن أسلوب الحياة غير الصحي، أي الإكثار من السكريات والكربوهيدرات مع قلة الحركة، يرفع خطر الإصابة بمتلازمة الأيض «Metabolic Syndrome» الخطيرة. وأوضح مانس، عضو مؤسسة الكبد الألمانية، أن متلازمة الأيض هي توليفة من عوامل الخطورة المتمثلة في البدانة وارتفاع نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع قيم الكوليسترول، والتي ترفع بدورها خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري. ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينصح البروفيسور الألماني باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من السكريات والكربوهيدرات والدهون والوجبات السريعة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، فضلاً عن الإقلاع عن التدخين واحتساء الخمر.