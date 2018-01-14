الصراع الإنتخابي يبدأ مبكراً بالتسابق نحو كسب ود المنافسين

العبادي يوسّع إئتلافه بالتحالف مع العامري ويتحرّك نحو الصدر والحكيم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حقق رئيس الوزراء حيدر العبادي امس الاحد اول مكسب تحالفي بنجاحه في ضم ائتلاف الفتح الذي يرأسه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري الى إئتلافه الذي يحمل اسم النصر، فيما يتحين الفرصة للتحالف مع مقتدى الصدر وعمار الحكيم. ووقع العبادي رسميًا الاحد على تحالف (نصر العراق) الذي يضم ائتلافي الفتح والنصر، بحسب بيان مقتضب لعضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي. وكشف مصدر مساء السبت عن توصل ائتلافي النصر والفتح الى اتفاق على تحالفهما ضمن ائتلاف واحد يحمل اسم نصر العراق يرأسه العبادي.ويضم ائتلاف الفتح الذي يترأسه العامري المجلس الاعلى برئاسة همام حمودي وكتلاً اخرى. وكان العبادي قد قرر السبت عدم الدخول في قائمة واحدة مع نوري المالكي تحت مظلة حزب الدعوة الاسلامية او ائتلاف دولة القانون ليترأس المالكي قائمة دولة القانون فيما يترأس العبادي تحالف النصر. وفي وقت لاحق أعلن العبادي تشكيل ائتلاف النصر ودعا الكيانات السياسية للانضمام اليه. وقال في بيان(أعلن لأبناء شعبي الكريم بكل اطيافه ومكوناته وتحت راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز، وأدعو المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لإئتلافنا الوطني الجديد). وكشف النائب جاسم محمد جعفر عن معلومات تفيد بإمكانية انضمام التيار الصدري والحكمة الى تحالف نصر العراق. وقال جعفر في تصريح ان (هناك معلومات شبه مؤكدة بانضمام التيار الصدري والحكمة للتحالف)، مضيفاً ( وقد تأكد لدينا انضمام الفضيلة وتيار الاصلاح برئاسة ابراهيم الجعفري وفالح الفياض وعبد الرحمن اللويزي وعبد الرحيم الشمري واحمد الجبوري للتحالف وقعوا بشكل رسمي على ذلك). في غضون ذلك، قال مصدر في تيار الحكمة، ان الحكيم يشترط وطنية التحالف للانضمام الى ائتلاف النصر.وقال المصدر في تصريح ان (رؤية الحكيم بشأن امكانية عقد تحالف سياسي مع إئتلاف النصر تتمثل في ان وجود برنامج حقيقي يسهم ببناء الدولة ووجود مرشحين شباب الى جانب وطنية التحالف يتشكل مثلث ذهبي لا يمكن لأي تحالف ان ينجح بدونه)، لافتا الى ان (الحكيم يعد وطنية التحالف شرطاً ، ولا يمكن العودة الى المربعات السابقة). ونفت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي الأنباء التي تحدثت عن انضمامها إلى تحالف النصر والفتح. وقالت في بيان الأحد أن (بعض القنوات نشرت خبراً مفاده أن حركة إرادة انضمت إلى تحالف النصر والفتح). ).وفي الشأن نفسه، أعلن الأمين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق النائب جاسم محمد جعفر أن التركمان سيشاركون بالانتخابات في كركوك ضمن ائتلاف جبهة تركمان كركوك، وفي بغداد ضمن ائتلافي نصر العراق والوطنية. وقال جعفر في بيان ان(التركمان سيشاركون في انتخابات كركوك ضمن ائتلاف جبهة تركمان كركوك كتحالف تركماني وفي المحافظات الأخرى ضمن ائتلاف نصر العراق للسيد حيدر العبادي والذي يتضمن اضافة للفصائل الثمانية بقيادة منظمة بدر – الفتح – والمجلس الأعلى والفضيلة ومستقلون والإصلاح والاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وكتل وأحزاب سياسية عديدة اخرى)، مضيفاً ان(التركمان سيكونون فاعلين ضمن هذا الائتلاف في صلاح الدين ونينوى وديالى وبغداد). وأوضح أن (أطرافاً أخرى من التركمان سيشاركون ضمن ائتلاف العراقية برئاسة السيد اياد علاوي وتحالفات أخرى، وستشمل هذه المشاركة انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات). ولفت الى ان التركمان مع إقامة انتخابات مجلس كركوك سواء ضمن قانون خاص 32 بالمئة لكل مكون او مقترح الحكومة في المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات. في المقابل، قال الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي ان الحزب شكل لجنة عليا لدعم إئتلافين بالسباق الانتخابي. واوضح في بيان ان (حزب الدعوة متمسك بإقامة الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد ويرفض محاولات تأجيلها ومنع العراقيين من ممارسة حقهم بالمشاركة في العملية الديمقراطية).واضاف ان (حزب الدعوة قرر المشاركة في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات عام 2018 عبر تبني ودعم إئتلافين انتخابيين)، مشيرا الى انه (شكل لجنة عليا لدعمهما في السباق الانتخابي). ويضم ائتلاف دولة القانون حتى الآن سبعة كيانات. وفي مسار آخر، نفى ائتلاف الوطنيةالأحد ما تردد عن تحالفه مع خميس الخنجر. وقالت المتحدثة باسم الائتلاف ميسون الدملوجي في بيان (تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات منسوبة الى المتحدث باسم حزب خميس الخنجر الذي يحظى باحترامنا تطرقت لائتلاف الوطنية بشأن وجود اتفاقات لتحالفات ما بعد الانتخابات)، نافية (بشدة وجود هكذا اتفاقات).وأكدت أن (ائتلاف الوطنية غير معني بالدخول في أي كيانات تعبر عن خصوصية طائفية أو عرقية أو دينية)، مضيفة أن (الباب مفتوح لجميع الأحزاب والتيارات التي انضوت تحت لواء ائتلاف الوطنية بالخروج من الائتلاف والدخول مع أي كيان آخر). وصادقت مفوضية الانتخابات الاحد على تحالف جديد يحمل اسم (القرار العراقي).

ويضم نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي وامين عام المشروع العربي خميس الخنجر والنائب طلال الزوبعي ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي والنائبة ناهدة الدايني وآخرين، بحسب مصدر مطلع.

وفي كردستان ، أعلن نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله أن أحزاباً كردية وتركمانية ستعقد الاثنين اجتماعاً لمناقشة خارطة طريق لإعلان تحالف في المناطق المتنازع عليها. واوضح في تصريح ان(أحزاب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والشيوعي الكردستاني والحركة الاسلامية والاحزاب التركمانية ستشارك في الاجتماع).

بدوره، أعلن مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران أن حزبه يعمل على مشاركة إقليم كردستان بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية الاتحادية. وهو ما حال دون إعلان أي تحالف من جانب الحزب حتى الآن. وأكد كوران اجراء نقاشات مطولة مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل تحالف انتخابي في مناطق النزاع مع بغداد. وعقدت مؤسسة الانتخابات والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الأحد من اجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات وكانت احزاب تغيير والجماعة الاسلامية وحركة الديمقراطية والعدالة قد شكلوا تحالف للمشاركة بانتخابات كركوك. وفي الشأن الانتخابي ايضاً، نفى الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي وجود اي تمديد للتحالفات الانتخابية التي انتهت مدتها يوم الخميس الماضي. واوضح في بيان ان (مجلس المفوضين سيصدر اجازات التحالفات بعد المصادقة عليها لاحقا).

الى ذلك، دعت المفوضية الراغبين بالعمل موظفي اقتراع في إنتخاب مجلس النواب التقديم في الموقع الالكتروني الخاص بالمفوضية . واوضحت في بيان ان (التقديم الالكتروني سيكون على الموقع الالكتروني للمفوضية لملء الاستمارة الخــــــــاصة بالتقديم للمدة من 15/ 1 ولغاية 30/ 3/ .2018