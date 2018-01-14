التربية تثمّن الجهود الخيرة للمساهين في ترميم الأبنية

الخفاجي لـ (لزمان ): قرار بعدم رسوب طلبة الإعدادية والمتوسطة في الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قرر وزير التربية محمد اقبال الصيدلي ،تأجيل امتحانات نصف السنة في محافظة نينوى للمرحلتين الثانوية والابتدائية إلى الاسبوع الثاني بعد العطلة الربيعية.وقالت الوزارة في بيان امس إنه (تقديرا لظروفها الاستثنائية ولفسح المجال لطلبتها،اقبال يؤجل امتحانات نصف السنة في نينوى للمرحلتين الثانوية والابتدائية إلى الاسبوع الثاني بعد العطلة الربيعية). واضاف ان (الوزارة اتخذت قرارات لمعالجة حالات التلاميذ والطلبة الذين كانوا تحت قبضة تنظيم داعش منذ العـــــــــــام الدراسي 2013 – 2014 والى ما بعد التحرير)،واوضح البيان أن (الوزارة احتسبت السنوات الفائتة عدم رسوب لطلبة المرحلة المتوسطة والإعدادية في نينوى،فيما سمحت لتلاميذ الصف الأول الابتدائي الذين تجاوزت أعمارهم بالتسجيل في الصف الأول)،وقالت عضو مفوضية حقوق الانسان السابقة سلامة الخفاجي لـ(الزمان )امس ان (الوزارة اتخذت جملة من القرارات لمعالجة اوضاع طلبة نينوى باحتساب السنوات الماضية خلال سيطرة داعش عدم رسوب لطلبة المتوسطة والاعدادية مقدّرة ظروف الطلبة الصعبة في تلك المرحلة وتكون انطلاقة جديدة لهم في مراحلهم الدراسية المقبلة بعد عودتهم الى ديارهم ).فيما ثمنت الوزارة جهود الخيرين الذين يعملون من اجل مساعدة الوزارة بترميم وتأهيل المدارس. وقالت المتحدثة بأسم الوزارة سلامة الحسن لـ(الزمان) امس ان (الوزارة ترحب وتشيد بكل من أسهم بترميم وتأهيل المدارس كونها من القطاعات المهمة لخدمة الجيل والعملية التربوية)،واضافت ان (الوزارة اطلقت منذ مدة مشروع مدرستنا بيتنا وعند اطلاق الحملة لاقت نجاحا كبيرا من قبل المتطوعين واولياء الامور والجميع أسهم مع الوزارة في هذه الحملة حيث تم تأهيل وترميم عدد من المدارس لان الظرف الراهن والازمة المالية اثرت على ملف الابنية المدرسية بالتالي نحن بحاجة الى يد العون)،مؤكدة ان (الوزارة ترحب بكل متطوع يساعد الوزارة في هذا الموضوع كونها تعاني من شح في الابنية المدرسية). فيما اشاد عدد من المواطنين بدور الحملات التطوعية التي تقوم بها الفرق التطوعية في ترميم وتأهيل المدارس وبجهود خاصة. وقالوا لـ(الزمان) امس ان (الحملات التطوعية تسهم في تحسين وضع الطالب لان الخدمات اساس التعليم في اجواء بعيدة عن الخراب والنفايات وعندما يكون هناك تقصير من جهة معينة لابد ان لا ندع الوضع كما هو بل نسهم في تحسينه وان نعلم ابناءنا على هذا الطريق لان النظافة والاهتمام والترتيب تبدأ من الذات)،واضافوا ان (العمل التطوعي يجب ان يغرس في نفوس الطلبة وان نبين لهم اهمية بناء المجتمع عندما يتم تأهيل المدرسة والمباشرة بالدوام يجب ان تقام احتفالية بسيطة لمن أسهم في انجاز العمل وامام الطلبة حتى يدركوا قيمة العمل التطوعي من اجل انجاح العملية التربوية)،وقالت المواطنة ابتسام علي ان (تأهيل المدارس لم يقتصر على عمل الفرق التطوعية فقط وانما هناك انجازات لملاكات الوزارة في عدد من المحافظات قاموا بجهود خاصة من اجل ان تكون مدارسهم ذات ترتيب ونظافة تليق بالطلبة وبمشوار مراحلهم الدراسية) ،وقال المواطن زيد هشام ان (اجمل شيء في العمل التطوعي هو انقاذ الطلبة من الوضع الصعب الذي يعيشوه من ابنية متهالكة بعيده عن كل مقومات الدراسة)،داعيا كل من لديه القدرة على التطوع ان (يقدم المساعدة من اجل جيل المستقبل). الى ذلك انجز متطوعون في محافظة البصرة اعمال تأهيل 26 بناية مدرسية تشغلها 51 مدرسة في مركز القضاء والنواحي التابعة له ضمن حملة تطوعية استمرت 49 يوما. وقال مشرف الحملة علي البدران في تصريح ان (60 متطوعا موزعين بين اربع مجموعات في مركز القضاء وناحيتي الامام الصادق وعزالدين سليم وقرية ام الشويج قاموا بصيانة 800 مقعد دراسي ونصب 700 قطعة زجاج مختلفة الاحجام فضلا عن صيانة الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي)،وأضاف ان (المبلغ الذي تم صرفه في الحملة التطوعية بلغ عشرة ملايين دينار)،واشار الى ان (المبلغ تم التبرع به من قبل ابناء القضاء الساكنين في المهجر كاستراليا وامريكا واوربا)،مشيرا الى ان ( العام الدراسي المقبل سيشهد اقامة حملة تطوعية مماثلة لهذه الحملة). من جانب اخر أعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية أن الامتحان التحميلي لطلبة الصف الرابع الإعدادي سيكون مع الطلبة المؤجلين لامتحانات نصف السنة للاسبوع الثاني من بدء الدوام بعد العطلة الربيعية. وقال مدير عام المديرية شاكر نعمة عبد عون في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الامتحان التحميلي لطلبة الصف الرابع الإعدادي سيكون مع الطلبة المؤجلين لامتحانات نصف السنة للأسبوع الثاني من بدء الدوام بعد العطلة الربيعية)،وأضاف أن (الوزارة وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات للاستعداد لاداء هذا الامتحان). فيما جدد المكتب الإعلامي للوزير في بيان امس تحذيره من وجود صفحات مزورة،مؤكدا،ان (الصفحات الرسمية والمعتمدة في نشر الاخبار وإصدار القرارات حصرا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي هي (فيس_بوك/ وتويتر/ وتيلكرام/ وانستكرام/ والموقع _الرسمي)،واضاف ان (أية صفحات أخرى تعد مزورة وكل ما ينشر فيها غير رسمي وغير صحيح ولا تتحمل الوزارة مسؤوليته).