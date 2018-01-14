تأجيل التصويت على القناعة من عدمها بأجوبة وزير الإتصالات

البرلمان يقلّص مقاعد مجالس المحافظات إلى النصف ويلغي دور المحلية

بغداد – قصي منذر

يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين بعد تأجيل التصويت على قناعته من عدمها بأجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد ،مشيرا الى تقليص مقاعد مجالس المحافظات الى نصف العدد والغاء دور المجالس المحلية. وقال النائب محمد اللكاش لـ(الزمان) امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة سليم الجبوري وانجز خلالها التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 كما حدد عشرة مقاعد لكل محافظة يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 الف مما زاد عن المليون نسمه بالاضافة الى الغاء المجالس المحلية في النواحي وانتخاب القائم مقام ومدير الناحية من قبل مجلس القضاء)،واضاف ان (الجلسة شهدت مناقشة قانون هيئة الاعلام والاتصالات)،مشيرا الى انه (تقرر تاجيل التصويت على القناعة من عدمها بشأن اجوبة الراشد فضلا عن ارجاء التصويت على المواد التي سقطت سهوا من قانون اصلاح النزلاء والمودعين).

وبشأن كشف ذمته المالية للعام الجاري اكد اللكاش (انها تعزز ثقة الشعب بالمتصدين سواء في السلطة التشريعية ام التنفيذية). بدوره، كشف الجبوري عن الاتفاق مع رؤساء الكتل النيابية لادراج التصويت على موعد الانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات في احدى جلسات الاسبوع الجاري . وقال الجبوري خلال الجلسة ان (اجتماعا عقد مع رؤساء الكتل تمخض عنه ادراج التصويت على موعد الانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات في احدى جلسات الاسبوع الجاري)،مشيرا الى (عرض قانون الموازنة للقراءة في جلسة الاربعاء المقبل وادراج التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ضمن جدول اعمال جلسة يوم الخميس المقبل). وتستعد لجنة الاقاليم النيابية لتقديم طعن بتعديل القانون. وقال رئيس اللجنة خالد المفرجي في تصريح امس ان (اللجنة ناقشت خلال السنتين الماضيتين مع مجالس المحافظات والحكومات المحلية ووزارات الدولة التي لها علاقة بعمل الحكومات المحلية القانون حيث وجدت ان هناك تعثرا بتطبيق القانون النافذ ولاسيما قضية فك ارتباط الوزارات والجهات التي لديها تعامل مع المحافظات)،موضحا ان (التصويت على التعديل كان بمقاطعة كتلة تحالف القوى العراقية بعد حادثة الشجار مع نواب من كتلة الأحرار)،متهما رئاسة البرلمان بـ(انحيازها للمركزية)،مؤكدا (تقديم طعن بالتصويت على التعديل الذي تم لعدة أسباب أولها أن هناك مخالفات قانونية تم اعتمادها في هذا القانون وكذلك لم يكن النصاب كاملا للتصويت فضلا عن غياب التوافق لتمريره بعد غياب مكون كامل عن تلك الجلسة). من جهة اخرى رجحت القانونية النيابية تمرير البرلمان مقترح من اين لك؟ هذا خلال الجلسات المقبلة. وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح امس ان (اللجنة فاتحت الكتل السياسية بتمرير المقترح خلال جلسة الاسبوع المقبل بعد عرضه على البرلمان). الى ذلك دعا النائب فالح الخزعلي مجلس النواب الى تقديم ملفات الاستجواب بشفافية بعيدا عن الصفقات السياسية.

وقال الخزعلي في بيان امس ان (الاستجواب حق دستوري وعلى البرلمان تقديم ملفات الاستجواب بشفافية بعيدا عن الابتزاز السياسي)على حد تعبيره. مشددا على ان (يكون استجواب وزير الكهرباء والوقف الشيعي بعيدا عن الصفقات السياسية)، لافتا الى ان (التصويت على اقالة وزير المالية ووزير الدفاع هي رسالة واضحة في تفعيل الدور الرقابي للبرلمان والايام المقبلة ستشهد المزيد من الاستجوابات المهنية). من جهة اخرى أتهم النائب عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كامل نواف الغريري ما أسماها بأياد خفية فاسدة بالوقوف وراء استمرار عقدا شركة البريطانية المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي.وقال الغريري في بيان امس إن (هناك أيادي خفية فاسدة وراء اصرار وزارة النقل على استمرار عقد الشركة بحماية المطار)على حد قوله. مبينا ان (42 سونارا لكشف الحقائب في المطار منتهي الصلاحية ويعمل منذ 2003) على حد قوله. لافتا الى ان (الشركة عملت بتلك الاجهزة ولم تجهز المطار باجهزة حديثة).

واعلن النائب احمد السلماني عن ان الجهة التي اختطفت العشرات من سيطرة الرزازة معروفة لدى الحكومة. واكد السلماني في تصريح امس ان (اللجنة المشكلة للبحث عن مصير المختطفين تعاني عدم حضور اغلب اعضائها)،مبينا ان (الفا و700 مواطن تم اختطافهم قبل عامين في السيطرة).

على صعيد اخر رأت المحكمة الاتحادية العليا ان المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي تكون على اساس الدائرة الانتخابية الواحدة. وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة اكدت ان المقاعد المخصصة للمكون يكون على اساس الدائرة الانتخابية الواحدة اسوة لكوتا المكون المسيحي).