خبير لـ (الزمان): منع زيارة وزير بلجيكي إلى كردستان ينسجم مع السيادة الوطنية

بغداد – محمد الصالحي

اكد خبير في القانون حق الحكومة الأتحادية في منع زيارة أي مسؤول اجنبي الى اقليم كردستان من دون موافقتها حفـــــــــــاظا على السيادة الوطنية.

وقال جبار الشويلي لـ(الزمان) امس معلقاً على منع الحكومة زيارة وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت الى اربيل ان (آلية زيارة الشخصيات السياسية الاجنبية الى العراق يجب ان تسبق بإجراءات رسمية قبل الشروع بالزيارة ومن بعدها اخذ الاذن بها وفي ما يتعلق بوزير الدفاع البلجيكي فقد كان عليه اتباع التقاليد لكي يتمكن من زيارة قوات بلاده اينما كانت في العراق)،مؤكداً ان ( هذا المنع ينسجم مع متطلبات الحفاظ على السيادة الوطنية)،واضاف الشويلي انه (يجب ان تكون هناك آلية اجرائية لزيارة اقليم كردستان وان يطبق مبدأ التعامل بالمثل لو كان الامر يخص بلجيكا).

وكانت الصحف البلجيكية الرئيسة قد ابدت امتعاضها من قرار الحكومة العراقية منع وزير الدفاع البلجيكي زيارة اربيل لتفقد قواته. وقال ممثل إقليم كردستان في الاتحاد الأوربي دلاور آشكي أن (الوزير البلجيكي ألغى زيارته إلى العراق بسبب منع حكومة بغداد له من الذهاب إلى الإقليم)،وأوضح أن (فاندبوت كان يعتزم زيارة بغداد وأربيل بهدف تفقد قوات بلاده المرابطة هناك لكن الحكومة العراقية المركزية رفضت السماح له بزيارة إلاقليم)،مضيفا أن (هذا القرار دفع فاندبوت الى إلغاء زيارته إلى العراق واستدعى انزعاج الحكومة البلجيكية التي استدعت السفير العراقي لدى بروكــــــــسل وأحدث الامر صدى في الصحف البلجيكية)،بحسب قوله.