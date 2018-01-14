شركة فرنسية تسحب المنتج بعد إصابات بالسلمونيلا

الصحة لـ (الزمان): إخضاع عينات من حليب سيليا للفحص والنتائج تعلن اليوم

بغداد – شيماء عادل

اكدت وزارة الصحة والبيئة سحب عينات من منتج حليب سيليا الفرنسي واخضاعه للفحص المختبري لمعرفة مدى صلاحيته بعد اصابة عدد من الاطفال بالسلمونيلا في قطر ودول اخرى ،مشيرة الى اعلان نتائج الفحص اليوم الاثنين . وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (التقرير النهائي لمختبر الصحة العامة في الوزارة سيعلن اليوم نتائج الفحص المختبري للحليب بعد ان قام بسحب عينات من تلك النماذج)،واضاف ان (الوزارة غير معنية باجراءات الشركة سواء سحبت منتجها من عدمه وفي حال اظهرت التحليلات احتوائه على مواد ضارة بصحة الاطفال نقوم باصدار قرار بمنع استيراد تلك النوعية)،مشيرا الى ان (اصابة بعض الاطفال في قطر وبعض الدول الاخرى بالسلمونيلا دفع الوزارة الى اخضاع نماذج من الحليب لتحليلات مختبرية).

من جهتها نفت وزارة التجارة تعاقدها مع اي جهة لاستيراد حليب الاطفال.

وقال مصدر في الوزارة لـ (الزمان) امس ان (الوزارة لم تتعاقد مع اي جهة لتزويد البلاد بحليب الاطفال ولاسيما ان الحليب من المواد او المفردات التي تقوم الوزارة بتوفيرها ضمن البطاقة التموينية وبالتالي فهي لم تتعاقد مع جهات لاستيرادها).

الى ذلك أكد رئيس مجلس إدارة لاكتاليس ايمانويل بيسنييه أن عملية سحـــــــــــب مسحوق حليب الرضع من الأســـــــواق يشمل 83 بلدا و12 مليون علبة بعد تشخيص أصابات بالسلمونيلا .

وقال بيسنييه في تصريح امس أنه (العملية تشمل أكثر من 12 مليون علبة)،مؤكدا أن (ذلك سيخفف على الموزعين عملية فرز العلب)،ووعد بيسنييه (بدفع تعويضات إلى كل العائلات التي تضررت في تلك القضية)،وتابع ان (هناك شكاوى سيجري التحقق منها وسنتعاون مع القضاء بتقديم كل العناصر التي نملكها).

وتفيد آخر أرقام رسمية نشرت ان 35 طفلا أصيبوا بالسلمونيلا بعد تناولهم حليب أو مواد غذائية للأطفال الصغار من انتاج مصنع تابع للاكتاليس حيث سجلت إصابة رضيع بالسلمونيلا في إسبانيا بعد تناوله هذا الحليب بينما يفترض أن تؤكد السلطات الصحية إصابة آخر في اليونان. وقدمت مئات الشكاوى من آباء أطفال رضع في فرنسا بينما فتح تحقيق بالموضوع لتعريض حياة آخرين للخطر.

وواصلت بعض المحلات التجارية بيع منتجات قد تكون ملوثة بعد الإعلان عن سحبها وسمحت عمليات مراقبة جرت في فرنسا بالعثور على علب حليب قد يكون ملوثا في محلات تجارية وصيدليات ودور حضانة ومستشفيات.