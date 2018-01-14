العقاري يرد على تقرير النزاهة بشأن تلكؤ تسديد القروض

القضاء يحيل معاون مدير الخطوط إلى الجنايات بتهمة الإبتزاز

بغداد – داليا احمد

احال مجلس القضاء الاعلى معاون مدير عام الخطوط الجوية الى محكمة الجنايات بتهمة ابتزاز الشركات العربية الراغبة بالحصول على وكالة لبيع التذاكر،فيما رد المصرف العقاري على تقرير هيئة النزاهة بشأن تلكؤ تسديد القروض وبعض المواضيع الاخرى. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في استئناف الرصافة أحالت المعاون الى المحكمة بعد تدوين اعترافاته عقب اتهامه بفساد مالي)،وأضاف أن (المتهم يقوم بابتزاز الشركات العربية الراغبة بالحصول على وكالة لبيع تذاكر الخطوط من خلال مساومتهم على مبالغ مالية لقاء تلك الوكالة)،لافتا الى ان (محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة صدقت اعترافات المتهم وفقاً للقرار (160،وتابع بيرقدار ان (المتهم أحيل الى المحكمة بغية محاكمته عن الجريمة التي ارتكبها). في غضون ذلك اصدرت المحكمة حكماً بالحبس لعام واحد على معتمد بريد الحماية الاجتماعية لتعقيبه معاملات إصدار البطاقات الذكية للمستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية.وقال المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد حسين البلداوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة أصدرت حكما بالحبس البسيط لعام واحد على معتمد بريد الحماية الاجتماعية لتعقيبه معاملات اصدار البطاقات الذكية للمستفيدين من إلاعانات)،مشيرا الى ان (جهود الوزارة الحثيثة في مكافحة الفساد ادت الى ضبط المتهم بالجرم المشهود). من جهة اخرى رد المصرف في كتاب موجه إلى الهيئة أن (وزارة المالية اعتذرت من عدم زيادة رأس مال المصرف من حساب الاحتياطات)،مشيرا إلى أن (المصرف يقوم بتسديد فوائد القروض المُستحقة من القروض المقترضة من مصرفي الرافدين والرشيد ,أما بالنسبة لتسديد الدفعات يتم حسب توفر السيولة النقدية)،عازيا أسباب انخفاض نسب استرداد مبالغ الجباية لفرعي الديوانية والبصرة الى (تاخر ورود الصكوك من الدوائر الحكومية المرسلة لأقساط التسديد،فيما ترسل هيئة التقاعد أقساط المتقاعدين لكلّ شهرين وفي بعض الأحيان يكون التسديد عن طريق الحوالات لعدم وجود المقاصة الإلكترونية في بعض الفروع)،مؤكدا (اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دائرة التسجيل العقاريِّ لقيامها برفع إشارة الحجز لعددٍ من المعاملات دون تسديد مبلغ القرض). وكانت الهيئة قد كشفت عن وجود تلكؤ بتسديد القروض في المصرف. وقال بيان امس إن (فريقا استقصائيا من دائرة الوقاية في الهيئة أوصى بمتابعة القروض التي يقدمها المصرف والعمل على استرداد المتلكئة منها بالاضافة الى الاستفادة من الأملاك العائدة للمصرف بما يحقـق تعظيم موارده ويمكنه من الإيفاء بالتزاماته)،مبينا ان (الفريق شخص المعوقات التي تعترض عمل المصرف و قدم المقترحات التي من شأنها الارتقاء بأدائه لمستوى أفضل)،داعيا الى (إشراك موظَّفي شعب الجاري والتوفير بدورات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)،ولفت البيان الى ان (المصرف يعتمد على الاقتراض من المصارف الأخرى لغرض تمويل تلك النشاطات مع عدم زيادة رأس المال بما يتناسب مع حجم الأعمال وعدم الاستجابة لمتطلَّبات البنك المركزي)،موضحا ان (مجموع المبالغ للمصارف الاخرى هي 30 مليار دينار،في حين وجد التقرير ديونا للمصرف مترتبة بذمة وزارة الشباب والرياضة للسنوات السابقة بلغ مقدارها 67 مليار دينار)،وتابع أن (التقرير لاحظ وجود تلكؤٍ في معاملات التسديد في الفرع الرئيس برغم أن تلك المعاملات تعود لعامي 2002و 2003 بالاضافة الى انخفاض نسب استرداد القروض في فرعي محافظتي الديوانية والبصرة لمبالغ الجباية وتسديدات القروض الفعلية الخاصة بقروض الوزارات والمواطنين والإقراض السكني الجديد)،مشيرا الى (قيام دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الأولى برفع إشارة الحجز لعدد من المعاملات دون تسديد مبلغ القرض برغم عدم وجود كتاب صادر عن المصرف)،وبشأن المعوقات التي تعترض عمل المصرف اكد البيان ان (عدم تعويض المصرف عن إطفاء 50 بالمئة من القروض الممنوحة للعسكريّين قبل عام 2004 استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم 5861 لعام 2001 لصعوبة استحصال مبالــغ التعويضات من قبل الماليـّة التي بلغت نحو 230 مليار دينارٍ فضلاعن تأخر المستأجرين في تسديد بدلات الإيجار والتجاوزات الحاصلة على الأراضي والعقارات العائدة للمصرف وعدم تسديد محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبارنتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها).