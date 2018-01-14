فاتسكه يدافع عن أوباميانغ

{ برلين – وكالات: دافع هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، عن مهاجم الفريق الجابوني بيير أوباميانج، بعدما تلقى العديد من الانتقادات من الإعلام الألماني خلال المدة الماضية. وقال فاتسكه، خلال حواره لصحيفة Die Welt الألمانية: لا يجب أن ننسى أن أوباميانج لاعب محترف، ولا أحب الطريقة التي تتم مهاجمته بها. وعن إقامة أسرته في فندق الفريق خلال المعسكر الشتوي، والانتقادات التي نالها اللاعب، قال: لم يكن من الوارد طردهم من الفندق.. بالنسبة لشخص من ثقافة مختلفة عن ثقافتنا، كان ذلك ليصبح إهانة كبيرة. وأضاف: عائلة أوباميانج لم تزعج أي شخص أثناء وجودها في فندق الإقامة. وأتم تصريحاته حول رحيل اللاعب لا يوجد أي اتفاق مع أي شخص، يجب التحقق من الأخبار قبل نشرها.