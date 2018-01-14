ثنائية كين تقود توتنهام لفوز ساحق على إيفرتون

فياريال يستغل خلل وسط مدريد وليستر يظهر عقم تشيلسي

{ مدن – وكالات: عصف فياريال بآمال ريال مدريد في العودة لسكة الانتصارات بعدما عمق جراحه بالفوز عليه بهدف دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة قدم فيها لاعبو الغواصات الصفراء أداء أكثر من رائع، في ظل مستوى أصبح غير مفهوم من كتيبة زين الدين زيدان. دخل زيدان المباراة بطريقة 4-3-1-2 بالاعتماد على الرباعي كارفاخال وناتشو وفاران وماسيلو في الخط الخلفي، والثلاثي التقليدي في الوسط كاسيميرو ومودريتش وكروس، وفي الأمام مثلث مقلوب مكون من إيسكو وبيل ورونالدو، كما اعتمد المدرب كاييخا على نفس الطريقة بالدفع بباكا ورابا ومن خلفهما فورنالس في الخط الأمامي.

تحسن بدون نتيجة

ظهر ريال مدريد بشكل أفضل من مبارياته السابقة سواء أمام سيتا فيجو أو نومانسيا، واستطاع الوصول لمرمى فياريال بعدد هائل من الفرص خاصة في الشوط الأول الذي شهد تألق الحارس أسينخو حيث تصدى لجميع محاولات رونالدو وبيل وكروس. ولكن الخلل الذي لم يجد زيدان له حلاً حتى الآن يكمن في أداء وسط الملعب الدفاعي والضغط على الخصم، خاصة في ظل صعود كارفاخال ومارسيلو على الطرفين، حيث كانت أدوار ثلاثي الوسط تأمين المساحات من خلفهما وهو ما غاب تمامًا أمام فياريال. بات البرازيلي مارسيلو أحد نقاط الضعف التي يعاني منها الفريق الملكي هذا الموسم عكس الموسم الماضي تمامًا، حيث فقد هويته الهجومية بشكل كبير بالإضافة للغياب في المساندة الدفاعية، فأصبحت الجبهة اليسرى ملكًا لفياريال في الناحية الهجومية.

قراءة سيئة

في ظل التنظيم الممتاز لفياريال في الوسط والدفاع وغلق مساحات طرفي الملعب على ريال مدريد، لم يجد زيدان سوى القيام بالتغييرين المعتادين بدخول أسينسيو وفاسكيز بدلاً من بيل وايسكو، ولكن قرار زيدان بإشراك أسينسيو على الجانب الأيسر بدلاً من الاستفادة بخطورته في العمق لم يخلق الكثير من الحلول لهجوم الفريق الملكي. أصبحت دكة البدلاء لا تسعف المدرب الفرنسي بشكل كبير هذا الموسم بعدما كانت أحد مراكز القوة في السابق، فقد كان الفريق الملكي بحاجة لمهاجم صريح آخر بجانب رونالدو الذي ابتعد كثيرًا عن منطقة الجزاء بسبب الرقابة المفروضة عليه بعد أن بقى وحيدًا فيها بخروج بيل.

شبح رونالدو

أضاع كريستيانو رونالدو على فريقه الخروج متقدمًا بثلاثة أهداف بعدما أهدر وابلا من الفرص المتلاحقة بسبب سوء التركيز وعدم تقدير المسافة بينه وبين المرمى مما أدى لتقديم صورة شديدة السوء عن اللاعب الأفضل في العالم آخر عامين. لم تأت تحركات الدون في المباراة كما ينبغي حيث تمادى في الهروب من الرقابة والابتعاد عن منطقة الجزاء كما ظهر سلبيًا للغاية في التعامل مع الكرات التي أتيحت له.

أداء مثالي

قدم الفريق الأصفر مباراة أكثر من رائعة تفوق فيها المدرب خافيير كاييخا بشكل كبير بعدما تعامل مع المباراة بذكاء شديد واستطاع توقع أداء ريال مدريد الذي ساد فيه النزعة الهجومية، ليتمكن من غلق المساحات في الثلث الدفاعي بفضل الثلاثي الرائع تريجيروس ورودريجو وكاستييخو الأشبه بخلية النحل في وسط الملعب، بالإضافة لخط الدفاع بقيادة المخضرم بونيرا. اعتادت الغواصات تقديم مباريات قوية أمام الفرق الكبيرة ولكن دائمًا ما كانت الدقائق الأخيرة تمثل النقطة الفارقة في مسيرة المباراة، حيث سبق وأدى مباراة رائعة أمام برشلونة على ملعب لا سيراميكا ولكن الفريق الكتالوني أنهى اللقاء لصالحه في آخر ربع ساعة، وتكرر الأمر أيضًا أمام إشبيلية. أثبت الشاب بابلو فورنالس قدرته على قياده فريقه في المباريات الصعبة بعدما ساهم بهدفه في الحصول على الثلاثة نقاط امام ريال مدريد بعد أن سبق وحسم الثلاث نقاط في لقاء سيلتا فيجو.

شجاعة ليستر

وقدّم تشيلسي واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، ليكتفي بالتعادل السلبي على ملعب ستامفورد بريدج مع ضيفه ليستر سيتي مساء اول امس السبت ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لتتأكد مصاعب الفريق اللندني الفنيّة التي يعانى منها منذ بداية الموسم الحالي. اللافت في هذه المباراة، أن تشيلسي لم يستطع تهديد مرمى ليستر إلا في حالات نادرة، وكان الفريق الضيف الطرف الأفضل حتى ربع الساعة الأخير من اللقاء، بسبب نقص صفوفه نتيجة تلقي ظهيره الأيسر بن تشيلويل البطاقة الحمراء. المباراة برهنت أيضا على حقيقة لا يجب إغفالها من قبل مدربي البريمييرليج، وهي أن الالتزام بطريقة لعب واحدة دون دراسة أسلوب الخصم قد ينذر بمشكلات تكتيكية عديدة خلال المباريات، وهو الأمر الذي حدث مع تشيلسي أمام ليستر. لجأ مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي إلى طريقة اللعب المعتادة هذا الموسم 3-5-2، وبدت تشكيلته مكتملة، باستثناء غياب قلب الدفاع الدنماركي أندرياس كريستينسن الذي لعب مكانه القائد جاري كاهيل إلى جانب أزبيليكويتا وأنطوني روديجير. رغم وجود ثلاثة لاعبين في المنتصف، عانى تشيلسي للسيطرة على منطقة المناورة، وكانت أغلب تمريرته نحو الأمام مقطوعة، ولم يظهر باكايوكو إلا فيما ندر، في وقت لم يستطع فيه فابريجاس ممارسة هوايته في صناعة الألعاب، لوجود لاعبين اثنين في عمق وسط ليستر أمام رباعي الدفاع.

تشيلسي بدون حلول

وعندما أدرك كونتي أن طريقة اللعب المتّبعة لن تجد نفعا، حولها إلى 3-4-3 بعد إخراج هازارد وفابريجاس وإشراك بيدرو رودريجيز وويليان كجناحين، لكن الفريق اللندني افتقد في المقابل للاعب يمكنه الانطلاق بالهجمات من العمق. وربما كان يحتاج كونتي إلى التريث قبل إخراج هازارد على وجه الخصوص، لأن الساعة كانت تشير إلى الدقيقة الثامنة والخمسين فقط لحظة خروجه من الملعب وسط سخط الجماهير التي أبدت استياءها من هذا التبديل ومن أداء مخيّب جديد لموراتا الذي بات في مرمى نيران الانتقاد.

شجاعة كبيرة

تحلّى ليستر بالشجاعة الكافية لمبادلة تشيلسي الهجمات والسيطرة على الكرة في أغلب الأوقات، وربّما واصل الفريق سيطرته لولا طرد تشيلويل الذي قتل المباراة تماما وسط عجز تشيلسي بشكل غير مبرر عن تهديد مرمى ضيفه.

ثنائية كين

وأصبح هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الهداف التاريخي لناديه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 98 هدفا بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على إيفرتون على ملعب ويمبلي اول امس السبت. وعادل مهاجم إنكلترا المتألق، الذي رفع رصيده إلى 28 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، عدد أهداف تيدي شيرينجهام بعدما تابع تمريرة سون هيونج-مين في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل الهدف الثالث بعد كرة من إيريك داير. وكان سون لاعب الوسط قد سجل الهدف الأول، بعدما هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية من سيرج أورييه في الدقيقة 26 . وفي ظل معاناة دفاع إيفرتون أكمل إريكسن الرباعية مستغلا تمريرة بكعب القدم من ديلي آلي وسدد بقوة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 81 .