فالفيردي يبدي إنزعاجه من قرعة الكأس

أتلتيكو مدريد يقتنص فوزاً مهماً ولايبزك يهزم شالكه

{ مدن – وكالات: أقر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بأن فريقه يشعر بالسعادة عندما ينظر للخلف نحو ما حققه، ولكنه أكد أن موقفهم حاليا لا يعني شيئا، لأن الأهم في النهاية أن نكون أبطـالا.

وأضاف فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، في الجولة الـ19 لليجا: الفريق يسير على الطريق الصحيح، وإذا نظرنا للخلف، فنحن سعداء بما تحقق. وحول الفريق الباسكي، منافسهم في مباراة الغد، لفت إلى أنه يتواجد في منتصف الترتيب، حيث لا توجد فوارق كبيرة، وأن أي سلسلة جيدة أو سيئة من النتائج، من شأنها أن تدفعه للمنافسة على المقاعد الأوربية، أو نحو الهبوط. وتابع: ندرك جيدا الإمكانيات التي يمتلكها سوسيداد.. إنه فريق يمتلك إمكانيات كبيرة على المستوى الجماعي، فضلا عن تطبيق أسلوب الضغط العالي، لا سيما أمام برشلونة، الإحصاءات على هذا الملعب ليست في صالحنا، وتحديدا في شهر يناير/كانون ثان. وأردف المدرب: المباراة تمثل تحديًا خاصًا لنا، لكونها آخر مباريات الدور الأول، والقدر جعلها على أصعب الملاعب التي تواجهنا.

كما أكد أن لاعبي فريقه، يدركون جيدا صعوبة ملعب أنويتا، لكنهم يرفضون الاهتمام بهذا الأمر. وقال في هذا الصدد: ندرك جيدا تاريخ مواجهات الفريقين على هذا الملعب، كما أن ساكريستان يعرف الفريق جيدا، وكيفية استغلال بعض نقاط الضعف.. علينا الاعتياد على هذا الملعب وأبعاده، حيث الكرة تخرج بسرعة، لا أعلم، أحاول فقط البحث عن تفسيرات.

وحول قرعة ربع نهائي كأس الملك، التي أوقعته في ديربي كتالوني أمام إسبانيول، أعرب المدرب عن ضيقه من الأمر، حيث سيتعين عليهم خوض ثلاث مواجهات متتالية، أمام الجار الكتالوني، بواقع مباراتي الذهاب والإياب، فضلا عن لقاء الدور الثاني في الليجا. وأبدى المدرب الباسكي سعادته بقائمة الفريق، سواء التي كانت عندما تولى منصبه، الصيف الماضي، أو حتى الحالية، بعد التعاقد مع فيليب كوتينيو، وياري مينا، خلال المريكاتو الشتوي، بالإضافة لعودة الفرنسي، عثمان ديمبلي، من الإصابة.

فوز مهم

وقاد المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على مضيفه إيبار بهدف نظيف في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا على ملعب إيبوروا.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر جاميرو في الشوط الأول بعد مرور 27 دقيقة على صافرة البداية. وبفوز أتلتيكو مدريد، الثاني على التوالي، رفع رصيده إلى 42 نقطة ليعزز من وضعه في المركز الثاني. ليس هذا فحسب، بل إنه قلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى ست نقاط، وإن كان النادي الكتالوني لديه فرصة لإعادة الوضع لما كان عليه إذا فاز على ريال سوسييداد بملعب أنويتا. من ناحيته فشل إيبار في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع.

لايبزك يهزم شالكه

ونجح لايبزك في التفوق على ضيفه شالكه بنتيجة 3-1 على ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري الألماني، ليقتنص منه وصافة الترتيب. وبهذا الفوز، رفع لايبزك رصيده إلى 31 نقطة اقتنص بها وصافة جدول الترتيب من شالكه الذي تراجع للمرتبة الثالثة وله 30 نقطة، وذلك بصفة مؤقتة لحين معرفة نتيجة مباراة الغد بين بوروسيا دورتموند، الرابع بـ28 نقطة، وفولفسبورج، الرابع عشر بـ19 نقطة. وسجل الغيني نابي كيتا الهدف الافتتاحي لصالح أصحاب الضيافة (ق41) قبل أن يتعادل البرازيلي نالدو للزوار (ق55)، ثم أعاد المهاجم البديل تيمو فيرنر الفريق المضيف للمقدمة مرة أخرى (ق69) وتبعه زميله البرتغالي بروما بالتوقيع على الهدف الثالث (ق71). يذكر أن الفرنسي جان كيفين أوجستين، مهاجم صاحب الأرض، أضاع ركلة جزاء (ق37) بعدما نجح حارس الضيوف رالف فاهرمان في التصدي لها.