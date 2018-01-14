الذكرى المئوية لميلاد عبد الناصر 2-1

المشروع النهضوي والإنهيار العربي والهيمنة والطائفية

مبدر الويس

ولد عبد الناصر في الخامس عشر/من كانون الثاني/عام1918 و بذلك تكون قد مرت مئة عام على ميلاده .في نفس اليوم من كانون الثاني/عام 2018 . لقد رحل عبد الناصر و لم يترك مالاً أو عقاراً لشخصه , وحتى مسكنه كان ملكاً للدولة مما أدى بالبرلمان برئاسة د. لبيب شقير آنذاك لإصدار قانون لتمليك البيت لعائلته بعد وفاته . لقد قاد عبد الناصر ثورة 23/ يوليو/تموز/1952 ضد نظام ملكي فاسد تابع للإنكليز, حيث كانت مصر آنذاك تحت الهيمنة الأستعمارية لبريطانيا وقواعدها العسكرية المنتشرة في منطقة قناة السويس , وكانت البلدان العربية كلها آنذاك من المحيط إلى الخليج تحت الهيمنة الإستعمارية لبريطانيا و فرنسا كقوى أستعمارية على المستوى العالمي آنذاك وقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية مكانها كدولة أستعمارية بعد حرب السويس سنة 1956 .

لقد رفعت ثورة يوليو/1952 شعار تحرير مصر والبلدان العربية من الأستعمار والنفوذ الأجنبي ومقاومة الصهيونية وتحرير فلسطين ، كذلك قادت وساندت حركة التحرير الوطني العربية في مواجهة الأستعمار وإسقاط النظم العربية المرتبطة بالأستعمار لصالح حركة التحرر والوحدة العربية . كذلك ساندت ثورة الجزائر منذ إنطلاقها في الاول من تشرين ثاني/1954 ضد الاستعمار الفرنسي القائم في الجزائر منذ عام 1830 حتى استقلال الجزائر في عهد شارل ديكول سنة 1962 وقد ذكر لي المرحوم المناضل أحمد بن بلا قائد الثورة الجزائرية وأول رئيس جمهورية للجزائر ، على هامش دعوة عشاء أواخر تسعينات القرن الماضي في لندن بأن عبد الناصر سخر إمكانيات مصر المالية والإعلامية والسياسية لدعم وأسناد ثورة الجزائر منذ قيامها سنة 1954 وقال إن إشتراك فرنسا في العدوان على مصر الناصرية مع بريطانيا و إسرائيل عام 1956 سببه الدعم اللامحدود الذي قدمه عبد الناصر للثورة الجزائرية حتى أستقلالها ، وقد ردد خلال حديثه ثلاث مرات بأنه ناصري ، وإنه مع ناصر في توحيد العرب وقال إن الإنقلاب الذي وقع ضده بتدبير أمريكي في حزيران 1964سببه الوقوف مع عبد الناصر في دعم مشروعه لتوحيد العرب ، وأضاف إن أمريكا الأستعمارية قامت بتحطيم أجنحة عبد الناصر فكان هو في الجزائر وأحمد سيكتوري و لومومبا في أفريقيا الداعمين لسياساته الوحدوية ومقاومة الأستعمار والصهيونية ، ثم القضاء على عبد الناصر بعد ذلك .كما ساندت ثورة 14/تموز/1958 في العراق حيث كانت ثورة يوليلو على صلة بالضباط الأحرار في العراق عن طريق المرحوم محمد حديد والمرحوم صديق شنشل . كما دعمت ثورة يوليو ثورة اليمن بقيادة عبد الله السلال عام 1962 ، ضد حكومة الأمام البدر المتخلفة وأرسلت قواتها لحماية الثورة من التدخلات الخارجية التي قامت بها السعودية ، وقدمت آلاف الشهداء على هذا الطريق إنطلاقاً من المفهوم القومي لثورة يوليو الناصرية من إن الشعب العربي في كل مكان هو شعب واحد و يجب أن يدعم في حالة تحرره وأستقلاله والقضاء على الرجعية العربية والأستعمار. كما ساندت ثورة يوليو الثورة الليبية بقيادة القذافي عام 1969 ، بصرف النظر عن نجاح هذه الثورات أو فشلها لاحقاً ، كما ساندت ثورة يوليو في المؤتمرات الدولية حركات التحرر الوطني في بلدان قارات آسيا و أفريقيا وأمريكا اللاتينية ، من أجل نيل هذه البلدان على حريتها و أستقلالها من الأستعمار ، كما ساهمت ثورة يوليو في تأسيس حركة دول عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ بأندنوسيا عام 1955 بحضور ناصر ونهرو وتيتو وسكارنو وآخرون ، حيث ادت هذه الحركة دوراً فعالاً في تخفيف حدة الحرب الباردة التي كانت قائمة بين المنظومة الإشتراكية بقيادة الأتحاد السوفيتي ، ودول الغرب الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة ، وأستمر هذا الوضع حتى أنهيار المنظومة الأشتراكية وتفكك الأتحاد السوفيتي بين عام 1989 وعام 1991. لقد رفعت ثورة يوليو منذ إنطلاقها شعار القومية العربية ، والعمل على وحدة الأقطار العربية ، من أجل بناء النهضة والحضارة العربية ، حيث لا حضارة عربية بلا وحدة عربية ، فأمريكا على سبيل المثال كانت مقسمة إلى ولايات شمالية وجنوبية لم يكن لهذه الولايات أي دور حضاري أو سياسي في الشؤون الدولية آنذاك وبعد وحدتها على يد جورج واشنطن أصبحت أقوى دولة إقتصادياً وعسكرياً وحضارياً في المجتمع الدولي وحتى الآن ، علماً إن شعب الولايات المتحدة الأمريكية من المهاجرين ومن أجناس مختلفة عكس الشعب العربي الواحد والحال ينطبق على وحدة ألمانيا عام 1870 على يد المستشار بسمارك حيث ألمانيا اليوم أقوى قوة علمية و تكنولوجية وأقتصادية في أوربا وعملياً تقود الأتحاد الأوربي الــــ 27 دولة بأقتصادها . وهي رابع قوة أقتصادية في العالم بعد اليابان والصين وأمريكا ، وليس لديها نفط أو غاز ، وهذا ينطبق على الدول العربية ، حيث أن تحقيق وحدتها وهي تملك نحو نصف نفط العالم يؤدي بها إلى التكامل الأقتصادي العربي العلمي والتكنولوجي والثقافي والأجتماعي والبشري لأقطار دولة الوحدة حيث هنا تقوم الحضارة العربية ، والقوة العربية لتحرير الأراضي العربية المغتصبة والمحتلة في فلسطين وغيرها من البلدان العربية ، كما تحافظ دولة الوحدة على البلدان العربية من التجزأة والتقسيم كما حدث للسودان في عهد البشير بسبب حكم الأسلام السياسي الذي أضطهد المسيحين وقاتلهم مما أدى إلى تقسيم السودان إلى دولة أسلامية في الشمال ومسيحية في الجنوب كما تحافظ الوحدة على البلدان العربية من أي حروب أهلية كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا والصومال أو أحتلال عصابات داعش الأرهابية محافظات رئيسية في العراق كنينوى و الأنبار وصلاح الدين و غيرها منذ عام 2014 حتى تحريرها بالكامل من قبل القوات المسلحة العراقية والبشمركة في أواخر عام 2017 . فالولايات المتحدة هي التي أوجدت داعش مع جهات دولية أخرى و تمويل قطري و بدعم الصهيونية العالمية ، بهدف تدمير البلدان العربية وأخضاعها لصالح الكيان الصهيونية في فلسطين ، حيث إن الرئيس الأمريكي ترامب في حملته الانتخابية أكد بأن إدارة أوباما هي التي أوجدت داعش وهو ما ذكرته سابقاً هيلاري كلنتون وزيرة خارجية أمريكا في إدارة أوباما التي تعرف أسرار الدولة . فالوضع العربي الراهن في أسوأ حالاته من الضعف والتدهور والهيمنة الأمريكية بسبب ما يجري من فوضى و أضطراب في دول عربية عديدة ، ولو كانت هناك وحدة عربية “ولو نواة” لما حدث كل هذا الأنهيار والهيمنة على البلدان العربية ، وفي ظل غياب الجامعة العربية التي لم يعد لها وجود أو دور في حل المشاكل العربية ، وأصبحت الجامعة العربية تحت سيطرة النظم العربية الرجعية المرتبطة بالغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً ، إلى حد أن الرئيس الأمريكي ترامب أستخفافاً بالعرب قد أعلن في خطاب متلفز في أوائل كانون الأول/2017 بأن مدينة القدس العربية هي عاصمة لأسرائيل وإنه أوعز لوزارة الخارجية لنقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس وهو إجراء لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق منذ أغتصاب فلسطين عام 1948 وحتى اليوم ، مستغلاً الضعف والأنهيار العربي القائم اليوم ، ومن ناحية ثانية معتمداً أي ترامب بأن النظم العربية عموماً ، هي تحت الهيمنة الأمريكية ولن تفعل شيئاً يضر بمصالح الولايات المتحدة في بلدانها وهذا ما تأكد في أجتماع الجامعة العربية حول قرار ترامب فكان المفروض أن تقرر الدول العربية على الأقل قطع العلاقات الأقتصادية مع إدارة ترامب ، وتهديدها بقطع العلاقات الدبلوماسية إذا لم يتلااجع ترامب عن قراره ، حيث للسعودية وحدها في بنوك أمريكا ترليون دولار آخر أستثمارات في أمريكا وهذا ما ذكره النائب البريطاني المعروف جورج “كلوي” المناصر للقضية الفلسطينية ، في المؤتمر القومي الإسلامي في تونس عام 2016 حيث ذكر “كلوي” لو هددت السعودية الإدارة الأمريكية بسحب أموالها ، مجرد تهديد ، لقامت أمريكا بحل القضية الفلسطينية ، و ذكر أيضاً مخاطباً أعضاء المؤتمر (أنتم أمة واحدة لها لغة وثقافة واحدة ، ولديكم النفط والغاز ولو توحدتم لأصبحتم أعظم أمة في التاريخ) . فالجامعة العربية كانت تلعب دوراً فاعلاً في العهد الناصري ، حيث فرض عبد الناصر على الحكام العرب في قمة الجامعة العربية في الخرطوم في أيلول/سبتمر/1967 بإصدار قرار “لا صلح لا تفاوض لا أعتراف” بالكيان الصهيوني في فلسطين وبعد وفاة عبد الناصر لم يعد لهذا القرار وجود بل بعض الدول العربية أعترفت بهذا الكيان كمصر والأردن وبعضها يقيم علاقات سرية مع هذا الكيان كقطر وغيرها من بعض الدول العربية الرجعية المرتبطة بالإدارة الأمريكية ، لذلك فهذا الكيان الصهيوني لا يقيم أحتراماً أو أهتماماً للدول العربية كلها لأنه يعرف جيداً لا تحارب من أجل فلسطين ، والدليل على ذلك المبادرة العربية للسلام التي هي في الأصل مشروع سعودي حيث تنص هذه المبادرة على الأعتراف بهذا الكيان والتطبيع معه سياسياً و أقتصادياً وغيره مقابل ما يقدمه من تنازل عن بعض أجزاء من الضفة الغربية وشرق القدس وهي لا تتجاوز على 22% من أرض فلسطين التاريخية . والمعلوم إن ترامب هو صهيوني عنصري يكره العرب والمسلمين ويدافع عن مصالح إسرائيل وأمنها بطريقة ليس لها مثيل في الإدارات الأمريكية السابقة منذ تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948 وحتى اليوم . حيث إن قراره هذا يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وهذا ما ذكره الرئيس الفرنسي ماكرون ومعه ألمانيا وكل دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرون إضافة إلى بريطانيا . وعندما عرضت مصر ودول عربية على مجلس الأمن بطلب إلغاء قرار ترامب الأعتراف بالقدس عاصمة لأسرائيل ، أستخدمت حكومة ترامب النقض ضد هذا القرار مقابل 14 دولة في مجلس الأمن طالبت برفض هذا القرار وهو مجموع أعضاء مجلس الأمن الذي يتألف من 15 دولة عضواً فيه خمسة دول دائمة العضويىة وهي بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وأمريكا وعشرة دول أعضاء بصفة مؤقتة كل عامين ، وهذا يؤكد على وقوف ترامب المتصهين وحكومته في مواجهة المجتمع الدولي كله . وعندما عرضت الدول العربية قرار ترامب على الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت 128 دولة لصالح ألغاء قرار ترامب و معارضة 9 دول و أمتناع 35 دولة عن التصويت وعدم حضور 21 دولة فيكون المجموع 193 وهو عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعود هذا العدد من الدول التي أمتنعت من التصويت على قرار ترامب أو لم تحضر التصويت كان خوف بعضها من قطع المعونة المالية الأمريكية عنها في حالة التصويت لصالح إلغاء القرار، حيث أعلن ترامب بأنه سيقطع المعونة الأقتصادية عن أي دولة تصوت ضد القرار ، وهو أسلوب مشين في التعامل الدولي بأستغلال حاجة الدول الفقيرة التي تتلقى مساعدات مالية للضغط عليها وعدم التصويت ضد القرار . وهذا يؤكد تصميم ترامب على دعم وأسناد الكيان الصهيوني في كل الظروف ، وهو لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق . فهذه السياسة تؤدي إلى عزلة أمريكا وعدم أحترامها وتدني هيبتها في المجتمع الدولي ، فترامب بسلوكه هذا يؤكد أنتمائه إلى فئة المسيحيين الصهاينة ، المتواجدين في المراكز الحساسة في الحكومة و الكونغرس (النواب و الشيوخ) ،المدعومين من اللوبي اليهودي الصهيودي في أمريكا ، وهو أقوى لوبي في الولايات المتحدة ، يدافع عن إسرائيل وسياساتها العدوانية ، ويلعب دوراً بارزاً في أختيار أي رئيس جديد للولايات المتحدة يخدم مصالح الكيان الصهيوني في فلسطين ومنهم ترامب . والمعلوم إن هناك تقارير تؤكد بأن حوالي 70% من أعضاء الكونغرس (نواب وشيوخ) هم بين يهودي الأصل أو مسيحي متصهين . وهؤلاء لهم سلطة أصدار القرارات لصالح الكيان الصهيوني في فلسطين . إن إيماننا نحن معشر الوحدويين في الدفاع عن الوحدة العربية والعمل على تحقيقها ينطلق من ثوابت راسخة وهو أن لا حضارة بلا وحدة عربية ، بما فيها النهضة العلمية والتقافية ، وبناء مجتمع عربي علمي تكنولوجي متحضر ولا تحرير لأرض عربية محتلة أو مغتصبة بلا وحدة عربية ، لذلك أدرك عبد الناصر هذه الحقائق وسخر ثورة يوليو بأعلامها وسياساتها وفي مختلف المجالات لتحقيق هذا الهدف التاريخي ، وأستطاع أن يؤسس دولة الوحدة النواة ممثلة بالجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا في 21/شباط/1958 حيث أصبحت هذه الوحدة (النواة) تشكل خطراً على مصالح الغرب والكيان الصهيون في فلسطين وفي أسقاط النظم العربية الرجعية الموالية للغرب ، لذلك قامت هذه القوى بإسقاط دولة الوحدة النواة الجمهورية العربية المتحدة وذلك بفصل سوريا عن مصر من خلال تواطئ مشين دبرته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ودعم النظم العربية الرجعية الموالية للغرب . بيد أن أسقاط تجربة الوحدة النواة لا يلغي فكرة الوحدة العربية وإنما يؤجل قيامها وفقاً للأسس الديمقراطية ، وإرادة الشعب العربي الواحد ، الذي تربطه مصالح وأهداف واحدة وتعززه رابطة العروبة والفكر القومي الذي يوحد العرب المتواجدين منذ آلاف السنين. فالعروبة رابطة إنسانية تساهم بفكرها القومي التحرري في وحدة العرب ، وعلى أسس ديمقراطية لبناء كيان سياسي عربي واحد رصين ، يقوم على الإرادة ، والأختيار الحر للشعب العربي في أقطاره المختلفة . فالقومية العربية لها وجود قائم قبل الإسلام وإن لم تكن معروفة بهذا الأسم ، حيث القبائل العربية منتشرة في الجزيرة العربية وغيرها من الأقطار العربية القائمة اليوم ، وقبل أن تكون فكراً وهدفاً، ويتجسد هذا الوجود في المقومات الواحدة للجماهير العربية في البلدان العربية ، في وحدة التاريخ واللغة والأرض والمصالح وفي وحدة المشاعر والآمال والآلام وغيرها .إلاّ إن بروز حركة التحرر العربي ، وأستمراريتها بفعل الثورة الناصرية في خمسينات وستينات القرن الماضي أنظجت الوعي الإنساني والقومي من خلال التجربة والتطبيق العملي وأبرزت المفهوم القومي ومضمونه التقدمي . فالقومية العربية نضال وطني وقومي وإنساني ، إن القوى الأستعمارية المهيمنة على البلدان العربية جعلت فكرة القومية تتعارض مع الدوافع الإنسانية وتتنافى مع تحرر الشعوب وحق تقرير المصير وجعلتها ترتبط مع العنصرية وتمايز الأجناس . بيد أن هذا المفهوم يرتبط بالنزعة القومية العنصرية الذي يتعارض مع التحرر من الأستعمار والأستقلال في ضوء نشوء القوميات في أوربا ، في حين إن هذا الوضع لا علاقة له أطلاقاً بواقع الأمة العربية الواقعة تحت الهيمنة الأجنبية بشكل عام ووعي الجماهير العربية وضرورة كفاحها العادل من أجل تحريرها من الأستعمار والتخلف والأستغلال ، فالقومية العربية تمثل حركة إنسانية غير أستعلائية ، ترفض التعصب والعدوان ، وتؤمن في حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وتؤمن بأن العصر هو عصر التحرر وتصفية كل آثار الأستعمار. فهي مع كل الشعوب المناضلة من أجل حريتها وأستقلالها ، كما تؤمن القومية العربية بالعدالة الأجتماعية ، كطريق نحو تحقيق العدل الأجتماعي للمواطنين ولصالح الفقراء ، لأنها ترفض الأستغلال والأحتكار . كما يؤمن الفكر القومي الإنساني بالديمقراطية الحقيقية المتمثلة بالحريات العامة والمساواة بين المواطنين دون تمييز ، والتعددية السياسية وأستقلال القضاء وسيادة القانون بعيداً عن تدخل الدين في السياسة وبالعكس. فالديمقراطية فلسفة قانونية سياسية علمانية ترفض بطبيعتها تدخل الدين في السياسة . نحن معشر الوحدويين في الوطن العربي لنا أهدافنا السياسية ونهجنا القومي في المدى الاستراتيجي للوصول بصرف النظر عن المدة الزمنية إلى تحقيق هدفنا الأساسي في الوحدة العربية الشاملة بين البلدان العربية ، دون التقيد بصيغة دستورية معينة . ونسعى في الوقت نفسه وطنياً إلى تطوير المجتمع ثقافياً وعلمياً وتكنولوجياً حيث لا يمكن الفصل بين نضالنا الوطني ونشاطنا القومي لأن كل منهما يكمل الآخر ، ويؤديان في الوقت نفسه إلى تحقيق نفس الأهداف . وأذكر جيداً من أجل توحيد العمل المشترك للقوى الوحدوية في البلدان العربية ذهبت إلى ليبيا في آذار/1978 مع المرحوم جلال الطالباني والسيد كريم أحمد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي آنذاك لمقابلة القذافي ، فالتقينا معه كوفد من المعارضة العراقية وكنت آخر المتكلمين فقلت له بعد أن شرحت له الأوضاع السياسية في العراق آنذاك (أخ معمر المعروف عنك شخص وحدوي ومن المعادين للصهيونية وأمريكا ، وأنا أطلب منك أن توافق على عقد مؤتمر للقوى الوحدوية في الوطن العربي حيث أقدم لكم قائمة بأسماء رؤساء الأحزاب والمنظمات الوحدوية كوفود تحضر للأجتماع في طرابلس ، من أجل تشكيل حركة وحدوية واحدة في البلدان العربية تساهم في إسقاط النظم العربية الفاسدة لصالح العمل القومي الوحدوي ، وقلت لو كانت لدينا الإمكانيات المادية لعملت ذلك دون تكليفكم كدولة ، لأن ذلك يتطلب نقل الوفود بالطائرات إضافة إلى تكاليف الضيافة في الفنادق ، فقال أنا مستعد لعمل ذلك وأنت أين تسكن الآن قلت في دمشق قال سندعيك في الأيام القادمة لغرض ترتيب هذا المؤتمر بيد إنه لم يلتزم بما وعد به . وبعد فترة نقلت هذه الفكرة إلى المرحوم أحمد الأسعد أبو فراس الأمين العام للحزب الوحدوي الديمقراطي في سوريا وهو حزب ناصري وشرحت له إن عقد هذا المؤتمر يتطلب تكاليف مالية عسى أن توافق القيادة السورية على عقده في دمشق فقال المرحوم أحمد الأسعد إن قرار عقد مؤتمر في دمشق يحضره وفود من الأحزاب الوحدوية في البلدان العربيية يتطلب موافقة الرئيس حافظ الأسد وقال في هذه الحالة أن نكتب طلب حول عقد المؤتمر لتسليمه للرئيس ، وفعلاً قدمت طلباً موجزاً مطبوعاً فسلمه المرحوم أحمد الأسعد إلى الرئيس حافظ الأسد ولم يصلنا أي رد ، علماً إني ألتقيت بالرئيس حافظ الأسد وأعرف القيادة السورية ، وهذا يؤكد أن الحكام العرب يبحثون عن السلطة والمال وليس لهم أي مشروع آخر سواءاً كان نهضوياً أو علمياً أو ثقافياً أو وحدوياً أو غيره ، ومازالت فكرة عقد هذا المؤتمر في ذهني ولكن ليس لدينا القدرة المادية لعقده ، وفي هذا السياق يجب الفصل بين الفكر القومي أو أي فكر آخر وبين الأشخاص الحاكمين بأسم هذا الفكر.