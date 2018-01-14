ديالى تعيد 20 مشروع دواجن للعمل بعد الغلق

مندلي تدعو إلى إنقاذ محمية غزلان من الإنهيار

ديالى – سلام عبد الشمري

اكد مدير ناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى أكرم الخزاعي، إن محمية غزلان الريم في اطراف الناحية، قرب الحدود مع ايران، تعد من المشاريع المهمة لوزارة الزراعة للحفاظ على غزال الريم النادر من الانقراض واكثاره وحمايته من الصيد الجائر . وقال الخزاعي لـ(الزمان) أمس أن (المحمية الآن بدون أي دعم من قبل الوزارة وهي مهددة بالانهيار رغم ضمها اكثر من 100 رأس من الغزلان في الوقت الحالي)، مؤكداً على (ضرورة انقاذ المحمية وتوفير الامكانيات لاستمرارها او تحويلها الى فرصة استثمارية باعتبارها تقع في منطقة تتوفر فيها كل الامكانيات لتأسيس منطقة سياحية نموذجية) . فيما أعلن عضو مجلس الناحية في محافظة ديالى حيدر المندلاوي، إن (وزارة الموارد المائية وافقت على طلب رسمي تقدم به مجلس مندلي عبر الدوائر المختصة لإنقاذ نهر كنكير الذي تقع منابعه على الحدود العراقية- الايرانية وتتدفق مياهه بشكل متفرع في جداول متعددة في عمق اراضي مندلي) .

توحيد مجرى

وأضاف المندلاوي، أن (وزارة الموارد المائية ستقوم بتوحيد مجرى النهر في مسار واحد صوب ناحية مندلي وبالتالي يمثل إنقاذاً لمياه النهر التي كانت تنساب إلى الوديان دون الاستفادة منه في السابق)، مبيناً أن (مياه النهر ستؤمن كمية جيدة لسقي البساتين والاستخدامات المنزلية في مركز مندلي) . فيما قال مدير ناحية السعدية، احمد الزركوشي لـ (الزمان)، إن (مجمع حمرين في اطراف ناحية السعدية والذي يعد من اقدم المجمعات السكنية في ديالى سجلت فيه معدلات غير مسبوقة لمرض حبة بغداد وتجاوزت حالات الاصابة حاجز الـ400 والاعداد في تزايد مستمر خاصة في صفوف الاطفال الصغار) . وطالب الزركوشي، دائرة صحة ديالى (بخطة احتواء عاجلة للمرض وارسال فريق مختص لمعاينة المرضى وتقديم اللقاحات الضرورية قبل تفاقم المرض وانتشاره الى المناطق الاخرى).وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الناحية حيدر المندلاوي، عن إعادة فتح 20 مشروعاً للدواجن بعد أسابيع على توقفها عن العمل لدواعٍ أمنية.وقال المندلاوي في تصريح امس إن (20 مشروعاً للدواجن في منطقة قرة لوس في أطراف الناحية فتحت أبوابها من جديد وبدأت تستقبل عامليها بعد أسابيع من توقفها عن العمل بسبب الهواجس الأمنية التي برزت عقب بروز خطر خلايا داعش النائمة)، واضاف أن (عودة مشاريع الدواجن للعمل من جديد جاء بعد يوم على انطلاق خطة أمنية لانهاء خطر خلايا داعش في منطقة قرة لوس والتي اتخذت مسارات متعددة أبرزها نشر نقاط مرابطة أمنية وتعزيز السيطرات وإعادة الانتشار بما يعطي رسالة طمأنة لأصحاب المشاريع بالعمل من جديد)، وكانت اللجنة أعلنت، أمس الاول عن انطلاق خطة امنية لانهاء خطر خلايا (داعش) في قرة لوس.