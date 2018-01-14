الإنهيارات والسيول تخلف 19 قتيلاً في كاليفورنيا

منبئ جوي يتوقع شحاً بالأمطار الشهر الجاري

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع المنبئ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل صادق عطية، انعدام الامل بنزول الامطار خلال الشهر الجاري. وقال عطية في كلمة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي امس انه (لا امل بالإمطار في الشهر الحالي وان بلاد الشام ومناطق من شمال العراق هي المستفيدة الوحيدة من اي نزول لمنخفض من اوربا او من الغرب هذا الشهر)، وأضاف ان(الرياح السائدة خلال الايام المقبلة هي جنوبية شرقية تنشط في محافظة واسط وجنوب محافظ ديالى عدا غرب البلاد تكون الرياح شمالية الى جنوبية غربية)، متوقعا (هبوب عواصف ثلجية تغطي معظم تركيا وتمتد حتى لايام عدة وتصل سرعة الرياح في مدينة سطنبول الى 40 كيلو مترا في الساعة)، وأشار عطية الى ان(الثلوج ستؤثر على مرتفعات سوريا وشمال لبنان أيضا، وعلى مناطق شمال وغرب العراق بالرياح الباردة خلال اليومين المقبلين)،فيما اكدت الهيئة بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وسيكون طقس اليوم الاثنين غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تشكيل ضباب في الساعات الاولى من النهار خاصة في مدينة البصرة)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 19 درجة مئوية والصغرى 4 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول الى ممطر،وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية صحوا مع استقرار في درجات الحرارة). واعلنت مديرية نقل الطاقة الجنوبية في محافظة البصرة عن اعادة الخطوط الكهربائية والمحطات الى العمل بعد ان خرجت عن الخدمة بسبب التأثيرات الجوية.وقال مدير تشغيل المنطقة الجنوبية في المديرية مهند فيصل في تصريح امس ان (العمل يجري الان لاعادة العمل في محطة مركز المحافظة).

خطوط محولات

وكانت المديرية قد اعلنت في وقت سباق عن خروج عدد من الخطوط ومحولات الكهرباء ذات سعة 132 كي . في . عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظة). فيما أرتفع عدد قتلى الانهيارات الطينية التي دمرت أجزاء من مقاطعة سانتا باربره في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 19 أمس الاول وسط تدفق لأطقم الطوارئ للبحث عن خمسة ما زالوا في عداد المفقودين.وقال رئيس شرطة المقاطعة بيل براون في بيان امس إن (مفقودا عثر عليه على قيد الحياة لكن احتمالات العثور على ناجين تتضاءل سريعا في حين يبقى احتمال وجود أي شخص على قيد الحياة أقل مع مرور كل ساعة لكن يبقى الأمل)، واضاف أن (عدد القتلى بلغ 19 بعد العثور على جثة مورجان كوري 25 عاما وكانت السلطات عثرت في السابق على جثة شقيقتها سوير 12 عاماً)، واوضح البيان ان (الكارثة وقعت نهاية الاسبوع الماضي بعد ان غمرت أمطار غزيرة المنطقة قرب مونتيسيتو شمالي مدينة لوس انجليس وانهارت تلال مشبعة بالمياه مما أدى إلى سقوط سيل من الأوحال والمياه الغزيرة والأشجار المقتلعة من جذورها والصخور على الوادي وتسبب فيما وصفته الشرطة بإصابات خطيرة لضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و89 عاما)، ونقل البيان عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا القول إن (الدمار غطى نحو 78 كيلومترا مربعا وإن ما يربو على 2100 من السكان والعاملين في وكالات إقليمية واتحادية، ومنها خفر السواحل والبحرية والصليب الأحمر الأمريكي، شاركوا في جهود بحث وانتشال وإغاثة المصابين).

إنخفاض درجات

وعلى صعيد اخر اكد الباحث في أحوال الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات في السعودية عبدالعزيز الحصيني، أن الرياح الشمالية الباردة القادمة من صحراء سيبيريا الجليدية، تقف وراء انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة، وظهور حالة الصقيع.واضاف في تصريح امس أن (الرياح القادمة من أكبر صحراء جليدية في العالم وتنخفض فيها الحرارة إلى 60 درجة تحت الصفر، تتسلل منها البرودة إلى المملكة، ومتى ما حدث ذلك سيظهر الصقيع، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى)، واضاف (اتوقع ان يزداد البرد والصقيع متى ما كانت الرياح سيبيرية في الـ 13 يوما الأولى من نجم النعائم، فيما تكون أيام النجم الثاني البلدة 13 يوما، وتستمر فيها زيادة النهار ونقصان الليل).