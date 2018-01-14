إستمرار الحملة

أمانة بغداد تنفي إنتحار مواطن بعد إزالة تجاوزه

بغداد – محمد الصالحي

نفت امانة بغداد انباء اقدام مواطن من اهالي بغداد على الانتحار على خلفية ازالة بسطيته، مشيرة الى ان الحادث قديم ولايمت بصلة لعمليات ازالة التجاوزات التي تقوم بها امانة بغداد.

وقال بيان صدر عن الامانة امس ان (الخبر الخاص بانتحار مواطن بعد ان قامت امانة بغداد بازالة تجاوزه، هو خبر بعد التحقق الذي اجرته الامانة عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة). مبينا ان (الحادثة هي حالة غرق حدثت قبل 20 يوما تقريبا لشاب انتشلت جثته الشرطة النهرية اول امس).واضاف ان (الاخبار المزيفة والاشاعات لن تثنيها عن ازالة التجاوزات).

إزالة تجاوزات

محذرا (المستفيدين من هذه الاخبار الملفقة بأنها ستلاحقهم وتقاضيهم قانونياً).وتابعت الامانة ان (هذه الاشاعات والاخبار المزيفة لا تعبر الا عن ضعاف النفوس وبعض المتضررين من ازالة تجاوزاتهم التي تضررت بسببها الشوارع والارصفة بالاضافة الى الاضرار الامنية التي يسببها ازدحام الاسواق المتجاوزة عند الحرائق والاعتداءات الارهابية). واكد (المضي في ازالة كافة التجاوزات). لافتا الى ان (المواطن يستحق العيش في مدينة خالية من الفوضى والعشوائيات). يذكر ان عددا من وسائل الاعلام تناقلت امس خبر تضمن ان مواطنا اقدم على الانتحار من اعلى جسر السنك وسط بغداد، بسبب قيام امانة بغداد برفع بسطيته التي كان يعتاش عليها. وقال مصدر امس رجلاً أقدم على الانتحار من على جسر السنك وسط العاصمة بغداد، بسبب هدم أمانة بغداد لبسطيته). وأضاف أنه (تم العثور على جثته وتم تسليمه إلى مركز شرطة الصالحية). وكانت أمانة بغداد، قد نفّذت، الأيام الماضية، حملة لإزالة التجاوزات من على الأرصفة في عدد من مناطق العاصمة.