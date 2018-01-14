إستشهاد شخص وإصابة إثنين بإنفجار ناسفة في المشاهدة

الداخلية تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر عقب إعتداء عدن

بغداد – محمد الصالحي

وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي الاجهزة الامنية بأخذ الحيطة والحذر من محاولات الارهابيين لاستهداف المدنيين في مناطق العراق كافة عقب اعتداء ساحة عدن، فيما استشهد شخص واصيب اثنان اخران بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبي في بغداد.

وقال مصدر في الوزارة امس ان (الاعرجي زار مساء اول امس مستشفى الكاظمية وتفقد جرحى الاعتداء الارهابي الذي وقع في ساحة عدن). واضاف ان (الاعرجي وجه الاجهزة الامنية باخذ الحيطة والحذر من محاولات الارهابيين لاستهداف المدنيين في مناطق العراق كافة).وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة زرعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبي في منطقة المشاهدة التابعة للطارمية انفجرت ما ادى الى استشهاد شخص وإصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة). وقال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه عجلة مدنية يستقلها موظف في امانة بغداد اثناء مروره بمنطقة بغداد الجديدة، ما ادى الى استشهاده على الفور). وأضاف المصدر ان (المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة).

قوة أمنية

مبينا ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الاسعاف جثة الشهيد الى دائرة الطب العدلي). انفجرت عبوتان محليتا الصنع بعد منتصف ليلة البارحة بحادثين منفصلين، احدهما في منطقة التميمية والاخر في حي الحسين (الحيانية) وسط مدينة البصرة. وفي تفاصيل ما جرى قال مصدر امني للمربد ان مجهولين وضعوا عبوة تزن نحو 150 غراماً امام عمارة سكنية تحتوي عددا من الشقق في التميمية وان انفجارها ادى الى حدوث اضرار بعجلة عائدة لاحد المواطنين،فيما لم تسجل اية اصابات). فيما قال مصدر ان (مجهولين وضعوا عبوة تزن 150 غم ايضا امام منزل احد المواطنين في حي المربع بمنطقة الحيانية وان انفجارها ادى الى الحاق اضرار مادية في واجهة المنزل وانه لاتوجد اصابات بشرية). وسجلت البصرة على مدى الاشهر القليلة الماضية سلسلة من حوادث استهداف المنازل بعبوات محلية الصنع واخرى ناسفة، فيما تشدد اللجنة الامنية على ضرورة الكشف عن المتسببين بتلك الحوادث واعتقالهم. وشهد طريق محمد القاسم حادثا مروريا مروعا ادى الى انقلاب عجلتين احداهما للنقل العام لقي شخص مصرعه قرب منفذ سفوان الحدودي جنوب غرب البصرة في حادث دهس بشاحنة كويتية يقودها سائق فلبيني الجنسية. وقال عميد المرور عمار وليد في تصريح امس ان (الحادث نتج عن توقف غير مبرر لسائق دراجة نارية وسط الطريق السريع للبحث عن شيء ما، ما أدى الى انقلاب العجلتين واصابة عدد من الاشخاص). مشيرا الى(تعطل حركة السير تسبب بحوادث اخرى) . وفي البصرة قال مصدر امني امس ان (الضحية البالغ من العمر 37 عاما من سكنة بغداد ولقي مصرعه بعد تعرضه حادث دهس من قبل شاحنة نوع براد تحمل لوحات تسجيل دولة الكويت في ناحية سفوان).واضاف (تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، وتوقيف السائق الاجنبي لاكمال الاجراءات التحقيق). افاد مصدر طبي في الديوانية بمصرع سائق بعد انقلاب شاحنته الحوضية وانفجارها والمخصصة لنقل المشتقات النفطية وذلك على الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء عفك في وقت متأخر من ليلة البارحة.

شدة الحرق

وفي الديوانية قال مصدر امس ان (الاجهزة الامنية المختصة نقلت الجثة الى الطب العدلي بمستشفى الديوانية التعليمي). مبينا ان (الجثة لم يتم التعرف عليها نتيجة شدة الحرق). واضاف ان (فرق الدفاع المدني سيطرت على السنة اللهب). مشيرا الى فتح تحقيق في ملابسات الحادث دون ذكر المزيد من التفاصيل. الى ذلك ذكر مصدر امس ان (قوة من شرطة نجدة الديوانية تمكنت من قتل ذئب في ناحية الدغارة التابعة للمحافظة، بعدما اصاب اربعة مدنيين بجروح).واضاف ان (الذئب اثار الذعر بين صفوف المواطنين) مشيرا الى انه (تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج). فيما اعتقلت قوة امنية احد مروجي المخدرات في بعقوبة بديالى فيما، عثرت القوات الأمنية على كميات كبيرة من المخدرات في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين. قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني في تصريح امس ان (قوة أمنية مشتركة نجحت بعملية نوعية في الضواحي الجنوبي لمدينة بعقوبة من اعتقال أحد مروجي المخدرات بعد متابعة استمرت أيام عدة). وأضاف أن (شرطة ديالى اعتقلت خلال العام الحالي ثلاثة من مروجي المخدرات في عمليات جرت في مناطق متفرقة من المحافظة ضمن استراتيجية لإنهاء ملف ترويج وتعاطي المخدرات بشكل نهائي داخل المحافظة). الى ذلك عثرت القوات الأمنية على كميات كبيرة من المخدرات في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين. وأفاد مصدر امس (تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات والادوية المخدرة في احد الأبنية بحي الجمهورية في قضاء طوز خورماتو).وأشار الى(تسليم هذه الكميات الى الجهات المختصة). ومن جانبها اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف عن القاء القبض على متهم يتاجر بالحبوب والمؤثرات عقلية.

تعاطي مخدرات

وقال بيان للمديرية امس ان (مكتب مكافحة إجرام الوفاء ألقى القبض على متهم يتاجر بالحبوب وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية واعترف خلال التحقيق بتعاطي المخدرات وتم احالته للقضاء) .وعلى صعيد متصل وتحت شعار (مخاطر المخدرات على حياة الإنسان) القى قسم مكافحة المخدرات في كربلاء محاضرة توعوية وتثقيفية في ندوة نظمتها كلية الطب جامعة العميد حول المخدرات وتأثيرها على المجتمع بحضور اساتذة أكاديميين وطلاب وطالبات من اقسام الجامعة حيث شهدت الندوة محاضرات بينت مضارها ومدى تأثيرها الصحي والاقتصادي في البلاد، كما وضح العقيد حسين جعازمعاون مدير مكافحة المخدرات في شرطة كربلاء ان (أسباب تعاطي المخدرات انها تعود الى رفاق السوء والقلق والتوتر والاحساس بالاغتراب الناتج عن التغييرات الاجتماعية والسياسية، إضافة الى انتشار المفاهيم الخاطئة بين الشباب والتهميش والإهمال وكيفية معالجتها).