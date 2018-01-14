خروقات حواسم الإنتخابات

ما أن يقترب موسم الانتخابات حتى تبدأ جعجعة الأحزاب ومرشحيها وبعض الفضائيات وصحف الأرتزاق والنفاق من مناورات والمزايدات وصفقات بازار البيع والشراء والتلميع والتسقيط كما تنشر الجولات وعقد الندوات والتصريحات والمزايدات والتوسلات والوعود بمنجزات … وبعد غياب وفشل مريع يتحول هؤلاء الى ناشطين يتقمصون أدوار الوطنية والنزاهة والزهد والورع والتقوى ويتظاهرون بالتواضع حين النزول من علياء ابراجهم الأرستقراطية وغرورهم وقصورهم وحياتهم المخملية بالتنازل وزيارة المدن والقصبات وبعض المتابعات والتكرم [ بحضور مجالس التعزية وبعض المناسبات ] وأيضا كما دائما المتاجرة بالمقدسات في محاولة خداع جديدة بالسذج والبسطاء بأساليب تضليل ودجل ملتوية وأقنعة متنوعة هذا من جانب، وينشطون باتجاه آخر بشراء الذمم ورشوة المحتاجين والمتلونين من ضعاف النفوس .

هذا النشاط الموسمي الحرباوي وأن اختلفت عناوينه وأدواته وطروحاته فلن ينطلي على أحد لأن الناس عهدوه وخبروه جيدا وسيتصدى له الغيارى كما هو شأنهم عبر ملاحم النضال المجيدة بالفضح والأستنكار والتصدي بكل السبل … فمثلا ومن غير الجائز قانونا وشرعاً وخلقاً كما هو ليس عدلاً استغلال الصفة والمنصب بممتلكات ونثريات وآليات الدولة كما يحدث للحمايات والهمرات والقاعات خلال الجولات والندوات والمؤتمرات بتقديم الهدايا والأكراميات والتبرعات في خضم المنافسة والدعاية الأنتخابية لأن هذا يصب في المصلحة الشخصية والحزبية … لذا أطالب الشرفاء من النواب تأكيد منع ذلك في مرسوم منفصل او ضمن قانون الانتخابات رغم اليقين بأن الكثير من النواب لايناسبهم ذلك لأن اكثر الخروقات منهم وعلى أيديهم … وفي نفس الوقت أدعو كلاً من الأدعاء العام وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين حصراً وكذلك الأعلام الشريف والمنظمات والنقابات والأتحادات الأخرى كافة وجميع العراقيين بالتصدي بكل السبل بقطع دابر هذه الممارسات المدانة وغيرها، وأن استخف تغول وبغي هؤلاء بوعي وتأثير الشعب العراقي وفشلت هذه المساعي باستمرار هذه الخروقات وغيرها فستكون الدعوة ملحة وضرورة بمقاطعة الانتخابات لأن ذلك وجه من أوجه التزوير والفساد يتقاطع مع العدالة أس الديمقراطية حيث يسقط التعويل على نزاهة الانتخابات من اجل التغيير والمعافاة والتقدم الى أمام.

فيصل الشامي