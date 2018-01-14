2018 عام التصالح مع الذات

شهد العراق احتفالا لم يشهد له مثيل منذ عام 2003 أضاءت سماء بغداد والمحافظات بأنوار الألعاب النارية وهي تودع أخر ليلة لعام 2017 واستقبالها العام الجديد من خلال الاحتفالات التي عمت كل مناطق العراق . ودعنا عام 2017 بانجازات رائعة أهمها تحرير الأراضي العراقية التي سجلتها انتصارات قواتنا المسلحة على داعش الإرهابي ، وعودة معظم النازحين إلى مناطقهم واحتفالهم بمناسبة النصر وراس السنة الميلادية كل في محافظته ، وتحسنت العلاقات العراقية الإقليمية من خلال زيارة مجموعة زعماء سياسيين خلال الشهرين الماضيين لدول الجوار، فضلاً عن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية مع تركيا وفرنسا وإيران ودول أخرى تم إبرامها ، ومبادرة رئيس الوزراء حيدر ألعبادي وإصراره على مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين . ما أهدافنا في العام الجديد ؟؟؟ فالسنة الجديدة ليست مجرد سهرة صاخبة ، وأموال تهدر لإطلاق الألعاب النارية ، ورسائل تهنئة وباقات ورد لا رائحة لها مفعمة بالحب ومزينة بالأمنيات الجميلة والتي اتخذت أشكالا روتينية وتقليدية يتبادلها أفراد المجتمع فيما بينهم من كل عام يغلف معظمها المجاملات والمصالح ، ونصحو في اليوم الأول من العام الجديد لاشيء تغير سوى رقما فقط نشطبه من تقويم حياتنا اليومية ونذيل كتاباتنا بها . السنة الجديدة تعني ما الجديد الذي سنفعله ونقدمه لأنفسنا وللمجتمع لنؤكد نجاحنا كأفراد ضمن جماعات تكون مجتمعا نسعى من اجل الارتقاء به من خلال سلوكنا أولا وتحقيق طموحاتنا وخططنا المستقبلية التي تساهم في بناء مجتمع ومعالجة الحالات السلبية السائدة والتي شكلت إحدى معاناتنا في العام المنصرم فالتغيير يبدأ من داخلنا ولتكن كل التجارب والمحن التي صادفتنا في سنتنا الماضية عبرة ودرس نتعلم منه ونستفاد من ايجابياته ونعالج سلبياته أهمها النعرات الطائفية التي نخرت المكونات العراقية التي كانت وستظل تشكل طيفا رائعا بألوانه ومكونات المجتمع العراقي والتي هي امتداد لحضارة رافدينية أصيلة يتجاوز عمرها سبعة آلاف عام فليس من الممكن أن نفقد احد طوائفه أو احد مكوناته فالعراق لايكون إذا فقد احدهم فكل المكونات تمتد جذورهم إلى سالف الزمان فهم جزء من حضارة بلاد الميزوبوتامبيا أو بلاد مابين النهرين التي نشأت على ضفافهما حضارات الأشوريين والبابليين والكلدانين والصابئة المندائيين والمسيحيين والاكديين فكل منهم كان له دور في حقب زمنية متتالية لتشكيل عراقنا الأصيل فلا يحلو البلد ألا بهم جميعا. فلنجدد في سنتنا هذه لغة الحوار والأفكار ولنتفق مع بعضنا بعضا ضد أي جدال طائفي ،عنصري عقائدي ، ولنحب بعضنا بقلب صاف ونقي ولنترفع عن كل الكلمات الجارحة لنفتح صفحة جديدة نبدؤها بالتصالح مع أنفسنا لنتصالح مع الآخرين ولتكن جملة “كل عام وانتم بخير هي شعارنا الفعلي كلمات نابعة من أعماقنا وليست مجرد أمنيات وحروف فقاعات تتلاشى في اليوم الأول من العام الجديد .

رجاء حميد رشيد