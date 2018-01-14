العراق مشهد ما بعد الحرب – احمد خليل

في ظل الصراع المتجدد الذي يشهده العراق والحروب التي شهدها وظهور ازمات تتعلق بوحدة وسيادة القانون واثارة العوامل القومية والطائفية وفي نفس الوقت يحاول الانفتاح على المحيط العربي والاسلامي والذي يصطدم ايضا بعدة قضايا تعتبر محورية لتثبيت اركان التقارب . من ضمنها ملف الفصائل ومدى تاثيرها في انحراف المسار السياسي والتي تعتبر خصما لدول التقارب التي يسعى العبادي لتثبيت مرساته بقاعها .

شكل الحكومة

فهنا الكل ينظر ويترقب كيف سيكون المشهد بعد داعش وكيف سيكون شكل الحكومه المقبلة هل مدنية ام علمانية ام دينية يتقدمها اسطول الفصائل الذي لايقهر. ام ان قادة الفصائل سيكتفون بالاعتزال بعد زوال داعش ويكتفون بزراعة النرجس في دور الايتام تخليدا لشهدائهم اذ اين تذهب هذه التضحيات بالارواح وكيف ستختفي مسارات الانتصارات التي رسمت بالدم واين ستذهب الطموحات الاقليمية التي تترجم على الارض . ومن جهة اخرى تحاول دول الخليج وامريكا التوغل اكثر في العمق العراقي لكبح المد الاقليمي من خلال فرض العقوبات واللعب بعداد الاتفاق النووي الايراني وتوقيع اتفاقيات تنموية واستثمارية خليجية عراقية تحاول ان تهز بها النخلة العراقية لتتساقط عليها رطبا جنيا دون ان يمسسها بشر لتلد عراقا عربيا موحدا يشفى المرضى ويطعم الجياع ويأؤي الايتام ويعلم الاطفال وينــــــشر العدل والسلام .

السؤال هو. كيف يمكننا نحن ان نصنع او بالاحرى ان نحور هذه المشاريع الاقليمية الكبيرة الى دولة الاعتدال والمواطنة بمجرد وضع اوراق رقيقة في صناديق بلاستيكية لكي ينتج عنها دولة مدنية فاذا ماقارنا هذه المعادلة بالمشاريع الكبرى هل يمكننا القول ان ايران والسعودية تقاسمت الوجود العراقي بدولتين دولة مثالية واخرى حكومة ظل. فيما يبقى انشاء الدولة المدنية حلما امام النفوذ الاقليمي ويعد مناقضا من كل النواحي ولايمكن مقارنة مسارات وتضحيات الدم بمسارات التطلعات والطموحات المدنية في هذه الايام الا بتحول جذري.

الشارع العراقي

فهنا نقول ان الشارع العراقي حاليا لايعرف ما هو المشروع الاصح ويتلاطم به الموج بين التيارات الدينية المسلحة لما تملكه من نفوذ وقوة وبين تطلعات نموذج الدولة المدنية التي تشكو ضعف القرار والسلطة مقارنة بالتيارات الاخرى فتجد المواطن يتلون باليوم خمس مرات كالحرباء بين توجهات التيارات يبحث لنفسه على مكانة تناسبه تزيده قوة ومدى وفي نفس الوقت عندما تتغير ادوار التيارات تجد نفس الشريحة من المواطنين ينقلبون على توجهاتهم القديمة وهكذا يبقى خيار المواطن العراقي الذي لازال يستند على توجهاته من باب مذهبي وعقائدي وعشائري ولاسيما مصلحة المواطن الذاتية التي تاخذه بعيدا عن كل طموح معتدل يحاول تقسيم الرقم على 2 وبدون باقي فمن خلال معاصرتنا للفترات الانتقالية الحاكمة بعد 2003 وجدنا انه في العمل السياسي الذي انصهر داخل المجتمعات لاتوجد له مناهج او قواعد ثابتة اساسية مثمرة يمكنها ان تسهم في بناء عراق ديمقراطي معتدل لانها اعتمدت على تلميع الشعارات والطموحات بالوان براقه لكسب اكبر قاعده جماهيرية تؤمن بانشاء مصلحه مختصرة او مناطقية بعيدا عن المصلحة الوطنية الشاملة لهذا تجد طموحات البصرة تختلف عن طموحات صلاح الدين اي ان الوطن اصبح بنظر البعص عبارة عن زقاق او مجمع او ناحية او قضاء بحيث اصبح كل تيار عبارة عن وطن لمن يتبعه وكلما لوحظ ان هذه القواعد الجماهيرة بدات بالابتعاد عن مسارها البسوها حرير الطائفية او القومية وغدت تبحث عن ممرات التقسيم او الانفصال والحقوق المسلوبة والتهميش وجعلها ورقة ضغط بوجه الحكومة اي انه خلق جو من عدم الثقة بين المواطن والدولة مما يجعل القواعد الجماهيرية تبحث عن عناوين وشعارات رصينة من قوادها تلوح بها بوجه الحكومة الا ان تلك الشعارات في كل مرة تخيب ولاتجني شيئا ابتداء من ساحات الاعتصامات السنية مرورا الى مطالب الشيعة بانهاء الفساد لتحصل على العيش الكريم انتهاء بمطالب الكرد بالانفصال كل هذه المؤشرات انتجت كانتونات مختلفة يصعب التعامل معها بوطنية واذا فرضنا ان تتعامل الحكومة او التيارات الجديدة بروح الوطنية فكيف يمكنها ان تطلق تلك المشاريع الوطنية فهل ستطلق مشروع الوطنية الشيعية الذي تتبناه ايران او مشروع الوطنية السنية الذي تتبناه السعودية او الوطنية الكردية الذي تتبناه دول اقليمية هذه التركيبة المعقدة تحتم علينا ان نبدأ عملا كبيرا وتاريخيا لكي ننفصل عن تلك التوجهات بكسر اولا عوامل الحقد الاداري والمذهبي والقومي تمهـــــــــيدا لجمــع تلك الكانتونات وتطريزها بخيط الاعتدال لكي ينتج عراقا موحدا حباله في دهوك وساريته في البصرة ولكن اذا بقينا مجرد ادوات مستعارة فان المكان المخصص لنا هو الرفوف ومتى اشتــــــــــهت السياسية ستختار من يصلح لها لفــــــــك شفرة اللـعبة لكل مشروع انتقالي.