السياحة نفط دائم – شاكر عبد موسى الساعدي

استطاع العرب و المسلمون الأوائل وبجهودهم المخلصة في بناء حياة الأمم والشعوب أن يقيموا حضارة عظيمة ورائعة مترامية الأطراف ترتكز على أسس أخلاقية وعقائدية سماوية ترسخ جذورها في أعماق البناء الإنساني لازالت أثارها شاخصة في معظم أنحاء العالم وخاصة العراق وسوريا ومصر والسعودية واليمن وإيران وغيرها من البلدان الإسلامية الأخرى.

ولا تقتصر الشواخص الحضارية والعمرانية على قرون الحكم الإسلامي فقط وإنما سبقتها بآلاف السنين بقية الحضارات التي تعاقبت على عالمنا القديم وصولا إلى الحضارة الغربية اليوم.

لقد ترك لنا السابقون معالم وأثارا وتحفا معمارية نفتخر بها حتى ألان يزورها الكثيرون اعتزازاً برجالاتها أو افتخاراً لما تركه الأجداد للأحفاد, مما يتطلب من هذا الجيل والأجيال القادمة ومن باب الحس الوطني على أقل تقدير الترويج لها في المؤتمرات السياحية المحلية والدولية كذلك في أجهزة الإعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي .

إلا أن ما نلاحظه اليوم هو العكس من ذلك عندما يقوم البعض بالترويج للسياحة في – إيران – مثلاً ونشر المواقع السياحة لهذا البلد والصور والفيديوهات لمدن الشمال الإيراني والعتبات المقدسة فيها والانجازات الطبية التي يعدها البعض مفخرة الشرق الأوسط المدفوعة أساساً بالدولار ولا يقتصر على ذلك بل راح البعض يروج للاستثمار في شراء وحدات سكنية أو حقول دواجن أو زراعة واخذ الإقامة مع الأسرة وتسجيل شركات وفتح سجلات تجارية لإغراض الاستيراد والتصدير وفتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية ( الدولار ) في البنوك الإيرانية وبفائدة سنوية قد تصل إلى 20 بالمئة تدفع شهريا مقارنة بفائدة البنوك العراقية التي لا تتعدى 7 بالمئة لأن أغلب المصارف المحلية العراقية اليوم لم تطور عمها كما يجب وأصبحت مشغولة بشراء الدولار من البنك المركزي العراقي وبيعه في السوق المحلية.

سياحة ترفيهية

أما دولة – أذربيجان – التي لو سمعت بها في سبعينات القرن الماضي حينما كنت شاباً يافعاً لعقدت الرحال إليها آنذاك دون رجعة , فهي اليوم كعبة السياحة الترفيهية للكثير من العرب والمسلمين وبقية شعوب العالم لأن البعض يعتقد بان الإسلام فيها حقيقي وليس مزيفا فعندهم الصدق والأمانة والمحبة والنظافة والوجوه المليحة إضافة إلى استتباب الأمن كذلك عدم وجود مليشيات وظواهر متطرفة أو مظاهر مسلحة في هذا البلد المسلم البالغة نفوسه عشرة ملايين نسمة الواقع في منطقة القوقاز والذي بلغ عدد السياح فيها لعام 2017 نحو 12 مليون سائح مقارنة بالكثير من الدول العربية والإسلامية التي غزاها الفكر القاعدي – الداعشي أو ترزح حالياً تحت حكم الملوك والسلاطين والمتأسلمين والتي أصبحت طاردة للسياحة وليست جاذبة لها.

الهجرة والجنسية

ناهيك عن كثرة – المكاتب السياحية – التي تروج للهجرة خارج العراق و الحصول على الجنسية أو الإقامة المنتهية من خلال الاستثمار بمبالغ مالية تبدأ من 100 ألف دولار صعودا إلى ( كندا وبريطانيا والدومينيك وقبرص وأمريكا والبرتغال ونيوزلندا وتركيا ). حيث تسمح برامج الجنسية عبر الاستثمار بالحصول على جنسية ثانية وجواز سفر إضافي بشكل قانوني .. هذه البرامج أسرع بكثير من الهجرة التقليدية، وبعضها يستغرق وقتًا لا يزيد عن 90 يومًا في معالجة الطلب، وفي كثير من الحالات لا تُشترط الإقامة أو حتى زيارة الدولة , وبعد الحصول على الجنسية تحصل على مزايا تلك الجنسية ومنها الجوانب الضريبية والتعليم والتنقل بدون تأشيرة بين كثير من الدول.

وتعد – كندا – هي الدولة “الأكثر إثارة للإعجاب” وصاحبة “أفضل سمعة” في العالم، حيث تقدم هذه الدولة الحديثة والآمنة نوعية رائعة من الحياة للمهاجرين في مجتمع تعددي، وكل ذلك بتكلفة معيشة معقولة , من خلالها يحصل المتقدمون الناجحون في برنامج ( كيبك ) للمستثمر على تأشيرة إقامة دائمة غير مشروطة فيها، ويمكنهم البدء على الفور في المعيشة والعمل والقيام بأعمال تجارية في أي مكان من هذا البلد, كما يمكن أيضًا لأبناء هؤلاء المهاجرين المستثمرين الجدد البدء على الفور بالدراسة في المدارس والجامعات المحلية بصفتهم مقيمين في كندا على عكس الطالب الأجنبي.

خلاصة القول : أن تفعيل السياحة في – العراق – كبديل عن استخراج النفط بكميات كبيرة وضخه في السوق العالمية وبالتالي انخفاض أسعاره هو أمر طبيعي لان السياحة شباب دائم لا يهرم أو يموت بينما النفط كالإنسان يمر بمراحل الحياة المعروفة التي هي الولادة والطفولة والصبا والشباب ثم المشيب بعدها الموت أي النفاذ , وخاصة السياحة الترفيهية الموجودة فقط في إقليم كردستان شبه المستقل عن العراق والسياحة التعريفية بآثار العراق في بابل وذي قار ونينوى , في بلد عريق مثل العراق الذي علم الشعوب الكتابة والذي أكتشف أهله السابقون النار وسنوا القوانين وشيدوا المدن ودجنوا الحيوانات وشقوا طرق الري والبزل.أما السياحة الدينية وخاصة في المناسبات الكبرى فقد حولها البعض إلى وليمة مليونية مجانية تأكل منها شعوب الأرض كافة دون تحقيق مردود مالي للاقتصاد العراقي شبه ألريعي الغرض منها أرضاء كبار رجال الدين وبعض الحكام المتأسلمين من الذين يتخذون من تلك المناسبات دعاية انتخابية للفوز بكراسي الحكم في الحكومات المحلية والبرلمانية لان البعض يفهم الإسلام بأنه تعبد وزيارة أماكن مقدسة وترديد شعارات طائفية دون تحقيق مردود مالي للبلد الذي عانى من الإرهاب ومن سرقة المال العام والقتل على الهوية , فلقد سئمنا من الشعارات الطائفية ومن السم المدسوس في العسل … فمتى نفعل السياحة في العراق؟.