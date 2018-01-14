دور تكنولوجيا الإتصال في تفعيل الإتصال الثقافي – سعد الطائي

مدخل:

تسهم وسائل الاتصال مساهمة كبيرة في استمرارية التفاعل والاتصال الثقافي بين الشعوب ذات الثقافات المختلفة او المتعددة.

فقد استعمل الانسان عبر تاريخه الاتصال الشخصي في الاتصال والتواصل بينه وبين الاخرين سواء من الثقافة التي ينتمي اليها ام مع الاخرين من الثقافات الاخرى والذي كان اتصاله بهم محدودا بسبب عامل اختلاف اللغة وصعوبة وسائل المواصلات وعدم توفر وسائل الاتصالات المتطورة، كما هو الحال عليه حالياً.

وقد كفلت وسائل الاتصال سواء الشخصية او المتطورة للثقافات الانتشار والوصول الى مسافات بعيدة عن المكان الذي وجدت او نمت فيه.

اذ وفرت وسائل الاتصال لعناصر الثقافة الانتقال من مجتمعات بشرية الى اخرى ووفرت لها استمرارية الانتقال من جيل الى جيل اخر كما انها أمنت لها الآليات الضرورية للتلاقح والتمازج والتفاعل مع الثقافات الاخرى عن طريق تناقلها بين الناس او المجتمعات او الشعوب المختلفة.

دور وسائل الاتصال في تعزيز الاتصال الثقافي بين الشعوب:

تؤدي وسائل الاتصال الشخصية والجماهيرية وظائف متعددة لعل ابرزها هو نقل المعلومات والافكار والصور والعواطف بين الافراد وبين المجموعات البشرية المتعددة كما ان احد اهم وظائف وسائل الاتصال هو نقل التراث الثقافي من جيل الى الاجيال اللاحقة. كما انها تعمل على تسهيل الاتصال والتواصل بين الثقافات المختلفة للمجموعات البشرية المتعددة فهي تسهم بصورة كبيرة في امكانية وايجاد فرص التحاور والتلاقي والتواصل بين المجموعات البشرية ذات الثقافات المتعددة مما يمكنها من نقل عناصر ثقافاتها فيما بينها ويسهل تلاقحها وامتزاجها وتفاعلها وايجاد الفرص الكبيرة في نقل بعضها الى الاخر.

وقد قامت وسائل الاعلام، التي هي جزء من وسائل الاتصال بدور كبير على مختلف الحقب التاريخية لظهورها سواء بشكلها البدائي او البسيط او التقني المعقد الذي تمر به حالياً، في تواصل الثقافات المتعددة وذلك عن طريق زيادة التدفق المعلوماتي بشكل كبير جدا الى الجمهور المختلف الاذواق والمرجعيات واللغات والاصول الاثنية المتعددة التي يعود اليها.

وزادت من تعريف الشعوب بعضها بعضاً الاخر عن طريق التعريف بعاداته وتقاليده ومثله واديانه ومعتقداته والافكار والمبادئ والمعتقدات التي يؤمن بها، فاغنت بشكل كبيرا جدا عن الطرق التقليدية التي كان يتم بها تعرف الشعوب بعضها بالبعض الاخر، والتي كانت تتمثل بالسفر والذي كانت حركته بطيئة تبعا للوسائل المستعملة فيه وكانت تمتاز بالبدائية وبالتالي فهي بطيئة الحركة الامر الذي ادى الى بطيء انتقال البشر ومن ثم بطئ انتقال الافكار الامر الذي انعكس على بطيء حركة التفاعل بين الشعوب مع بعضها الاخر. والطريقة الاخرى هي رواية الاشخاص الذي سافروا أو تعرفوا عن قرب على عادات وتقاليد وافكار وانماط معيشة شعوب المناطق التي ذهبوا اليها او انتقال الروايات من فرد الى اخر او من جيل الى اخر الامر الذي اشار الى بطئ حركة تعرف المجموعات البشرية بعضها بالبعض الاخر لاسيما المجموعات المتباعدة جغرافيا.

كما ان الحروب والغزوات مثلت طريقة من طرق تفاعل الثقافات، ولو بطريقة تصادمية، وصلت في بعض الاحيان الى درجة الصراع الذي ادى الى افناء امة دون اخرى، او ادى هذا الصراع الى ابقاء حالة الحرب مستمرة لفترات طويلة من الزمن.

الا أنها أدت بطريقة او بأخرى الى تعريف الامم بعضها بالبعض الاخر ونقلها اساليباً وطرقاً وأنماطا معينة الامة ومجموعة مصطلحات ومفردات لغوية من ثقافة تلك الامة المتصادمة معها. والامثلة التاريخية كثــيرة في هذا المجال.

الا ان وسائل الاعلام مثلت اكثر الطرق الحضارية والسلمية فعالية في تفعيل وتطوير وزيادة الاتصال الثقافي بين الامم والشعوب وادت أدواراً مهمة وكبيرة لا يمكن قياسها او حسابها بسهولة مقارنة بأية طريقة اخرى لاتصال الثقافات العالمية ومارست أدواراً متعددة حسب نوعية الوسيلة الاعلامية ومدى سهولة وصولها الى الجمهور وتفاعله معها فأسهمت كل وسيلة اعلامية تبعاً لامكاناتها ومواصفات عملها سواء الصحافة او الكتب او السينما او الاذاعة والقنوات التلفازية الارضية والفضائية والوسيلة الحديثة المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت). فادت مجتمعة خدمات لا تحصى للاتصال الثقافي العالمي وزادت من تفاعله وتطويره.

دور تطور التقنيات الإعلامية في زيادة إمكانات وسائل الإعلام في زيادة الاتصال الثقافي بين الأمم

ساهم تطور التقنيات المستعملة في وسائل الاعلام في زيادة امكانات وصولها الى فئات كبيرة وواسعة من الجمهور في الدولة التي تصدر بها الوسيلة الاعلامية او الدول القريبة لها جغرافياً او حتى مجموعة كبيرة من الدول البعيدة عنها بمسافات جغرافية كبيرة جداً.

وصول مضمونات

الامر الي سهل وصول مضمونات وسائل الاعلام الى جمهور كبير جدا ليصبح جمهور هذه الوسائل ليس محليا فحسب، انما جمهوراً عالميا لكثير من هذه الوسائل مما زاد من امكانات تأثيرها محليا وإقليميا ودولياً وعمل على “توحيد” تلقي هذا الجمهور للمواد والمضمونات نفسها وان كانوا ينتمون الى خلفيات ثقافية وقومية وفكرية متباينة.

وابرز مثال على دور تطور تقنيات العمل الاعلامي في زيادة الاتصال الثقافي بين الشعوب هو القنوات التلفازية التي استعملت البث الفضائي المباشر كواسطة للوصول الى الجمهور مستعملة الاقمار الصناعية في ذلك والتي تغطي مساحات واسعة جدا من الكرة الارضية في بثها .

وقد رافق تطور التكنولوجيا الاقمار الصناعية والمعدات الهندسية والفنية المستعملة في البث التلفازي الفضائي سواء في الاستديو ام في وسائل بث المواد والبرامج الاعلامية زاد من امكانات وتحسين نوعية الصورة الواصلة الى الجمهور ومن جودتها كما انه طور وزاد من امكانات نقل الحدث الذي يقع في أي بقعة من العالم في ثوان معدودة او اقل من ذلك.

حيث يتم استعمال البث المباشر اثناء تغطية حدث معين مما يجعل من الجمهور على نطاق دول متعددة وكثيرة يعلم في نفس الوقت وبنفس الطريقة وقوع ذلك الحدث التي تمت تغطيته اعلامياً، الامر الذي يساهم في خلق رؤى مشتركة وأراء متشابهة وافكار متقاربة عن الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم. والتي بدون وجود هذه التقنيات المتطورة لما امكن من ايجاد هذه المقاربات بين الكثير من الافراد من شعوب العالم المختلفة.

فضلاً عن المحطات الاذاعية سواء المحلية او الموجهة والتي يصل مداها الى دول مختلفة وبلغات متعددة متجاوزة الحواجز الجغرافية او السياسية للدول ولتصل الى مسافات بعيدة عن المراكز او الاماكن التي تبث منها.

والمثال المهم الاخر لمدى مساهمة تكنولوجيا الاعلام في زيادة الاتصال الثقافي بين الشعوب هو شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) فقد تم عن طريق هذه التكنولوجيا المتطورة، والتي نتجت عن دمج تكنولوجيا الحاسبات مع تكنولوجيا الاتصالات في ايجاد فضاء اتصالي واعلامي مباشر بين مختلف افراد شعوب العالم من ثقافات ولغات وقوميات متعددة وساهمت في تقريب بعضهم مع بعضها الاخر بسهولة وبطريقة قليلة التكلفة مقارنة بالخدمات المتعاظمة التي تقدمها للاتصال الثقافي بين الشعوب.

وساهمت الطرق التفاعلية المستعملة في كثير من انواع الاتصالات التي توفرها هذه الشبكة في ايجاد اتصال تبادلي بين القائمين بالاتصال وبين الجمهور سواء المحلي او العالمي مما ساهم في تعديل او أبدال مضمونات الكثير من البرامج الاعلامية المقدمة لكي تتلاءم مع متطلبات هذا الجمهور فراعت بذلك رغبات لفئات متعددة من الجماهير وعملت على تقديم مادة اعلامية ملائمة للكثير من الثقافات المتباينة والمتعددة في دول متقاربة او متباعدة جغرافيا. ومكنت بطريقة لا يمكن مقارنتها بطرق اخرى، لحد الان من التقريب بين ثقافات الشعوب عن طريق تعريف بعضها بالبعض الاخر سواء بتناول عاداتها وتقاليدها وطرق معيشتها او بطرح الموضوعات والقضايا التي تهمها وعرض آراء ووجهات نظر شعوبها بقضايا وموضوعات متعددة مما ساهم في ايجاد صورة ذهنية من قبل مجموعات ثقافية او قومية عن الاخرى وتعديل صور نمطية خاطئة او مغلوطة متكونة عند بعضها خلفها الزمن وساهمت بها المعلومات الخاطئة الواردة اليه والتي حالت سهولة الاتصال في تعديلها او تصحيحها او الحصول على الصائب منها.

وهنا ألغيت الحوافز الجغرافية او السياسية او الاقتصادية وصعوبات الاتصال الشخصي بين افراد الشعوب المختلفة والمتمثلة بتكاليف السفر المرتفعة لتجد طريقة سهلة وبسيطة ومنخفضة الكلفة في التعرف على الافراد او المجموعات الثقافية التي ينتمون اليها وطبيعة ثقافاتهم وحضاراتهم ممن قد يكونون قريبين منا جغرافيا او بعيدين الا ان استعمال شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) كوسيلة اتصالية واعلامية على نطاق العالم باسره افرز سلبية كبيرة اثرت بشكل كبير على طبيعة الاتصال الثقافي بين شعوب العالم، وهي استعمال لغات محدودة واسطة للاتصال. الامر الذي اثر على استعمال الأغلبية المطلقة من لغات العالم والتي تقدر بستة الاف لغة. مما يستوجب ايجاد الحلول التقنية لذلك، حتى لا يتم ابدال اهداف الاتصال الثقافي من التقريب والتفاعل والامتزاج الى الالغاء والسيطرة والاكتساح.

تقنيات اعلامية

فضلا عن ان التطور في التقنيات الاعلامية عمق من مشكلة الاختلال الاعلامي والمعلوماتي بين الدول الصناعية، المالكة والمطورة والمصنعة لهذه التكنولوجيا، والدول النامية المعتمدة على استيراد هذه التقنيات منها مما اثر بشكل سلبي على من يستورد هذه التكنولوجيا بدون ان يعمل على تصنيعها وتطويرها وهو حال الدول النامية، الامر الذي افرز حالة من حالات الخلل الاعلامي والمعلوماتي بين الطرفين انعكس سلباً بالنتيجة على حالة التفاعل والاتصال الثقافي بين هذه الامم، لصالح الدول الصناعية التي تملك كل شيء، امام الدول النامية العاجزة عن التكافؤ او اللحاق بها، مما تسبب في حدوث حالة التدفق احادي الاتجاه من الشمال الى الجنوب تبعا لتوفر عوامل القوة المادية والصناعية والاعلامية. او وجود تدفق قليل او حتى معدوم من دول الجنوب الى دول الشمال.الامر الذي احدث حالة اللاتكافؤ في الاتصال والتفاعل الثقافي بين امم وشعوب العالم.

مما يستوجب العمل على معالجة هذه الاشكاليات وايجاد الحلول اللازمة لها من اجل ضمان واستمرارية التفاعل والاتصال بين ثقافات العالم المختلفة بطريقة متكافئة ومتساوية.

حتمية الاتصال الثقافي بين شعوب العالم

يعد الاتصال الثقافي بين شعوب العالم من الحتميات الحضارية للامم. فعن طريق الاتصال الثقافي يتحقق التفاعل الثقافي بين الثقافات المتعددة والذي يؤدي الى التلاقح الفكري والحضاري الامر الذي يقود الى الارتقاء بالتفكير والسلوك البشري.

ان احد الأسباب التي أدت الى استمرارية بقاء المجتمعات البشرية وتطورها بحركة تصاعدية وعملت على توفير أسباب الرقي لهذه المجتمعات هو توفر عنصر التفاعل بين الثقافات الذي افضى الى الاخذ بالامور الايجابية من كل ثقافة بما يؤمن مجتمعا منفتحا وايجابيا بعيداً عن الانغلاق والسلبية.

ويجب ان تستثمر وسائل الاعلام امكاناتها المتعاظمة، في الوصول الى فئات كبيرة ومتعددة من الجماهير في مختلف ارجاء العالم وسهولة الوصول اليها في وقت واحد، في الدعوة والترويج لمبادئ الانفتاح الفكري والثقافي على الثقافات الاخرى وضرورة التفاعل معها تفاعلا ايجابياً يفضي الى تطوير الحضارة الانسانية بمجملها وبما يعمل على تطوير ما هو ايجابي في كل ثقافة واكتسابه ونبذ ورفض كل ما هو سلبي.

وفسح المجال لمناقشة الافكار والرؤى المتعددة شريطة ان تكون ايجابية وتدعو الى تطوير المجتمعات البشرية وان تبتعد عن العنصرية والعدوانية والسلبية.

ان التقاء الحضارات الانسانية وتفاعلها سيؤدي حتماً الى خير البشرية ويبعدها عن التصادم والتحارب والهدم. وخير وسيلة لالتقاء الحضارات هي التحاور بين من ينتمون الى الثقافات المتعددة فلا سبيل الى التقدم والارتقاء وضمان العيش الامن للبشرية جمعاء الا بالتفاعل والانفتاح على الآخر.

ان الانغلاق على الثقافة الواحدة وعدم التفاعل مع الثقافات الاخرى يؤدي بالنتيجة النهائية الى تحجر هذه الثقافة وجمودها وركودها مما يصيبها بالشلل والتخلف والتحجر وعدم مجاراتها للتغيرات والتطورات الحاصلة في البيئة العالمية. وتفاعل الثقافات يعني اخذ بعضها من البعض الاخر ما هو ايجابي مما يؤدي الى التكامل بينها وزيادة نضوجها واثرائها وزيادة قيمتها المعنوية والرمزية وزيادة تخصيب قيمها بسبب التنوع والتعدد لهذه الثقافات.

ويجب ان تكون وسائل الاعلام أداة فاعلة وايجابية في الدعوة الى تفاعل الثقافات وتحاور الحضارات لا ان تكون أداة للتحريض وتشويه صورة الآخر وأداة للدعوات العنصرية او الانغلاق على الذات ومحاربة الآخر ونبذه، لان مثل هذه الدعوات لن تفضي الا الى تخريب المجتمعات البشرية وتجميد وتحجير الفكر الانساني الذي يحتاج دوما الى التعدد والتنوع والحيوية والاختلاف فهي أدوات رئيسة في انضاجه واثرائه ودفعه الى الامام.ان حتمية اتصال الثقافات الانسانية هي حقيقة لا يمكن لاحد ان ينكرها او ان يقف او يصطنع سدا للحؤول بينها، بل من الواجب ابداء كل انواع الدعم للاتصال الثقافي وضرورة تشجيع كل الدعوات التي تدعو الى التحاور والتفاعل وتدعو الى الغاء الآخر ونبذه لما فيه خير المجتــمعات البشرية جمعاء.