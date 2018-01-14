زواج الثانية + خمسة ملايين = طلاق الأولى + الأعدام – محمدعلي شاحوذ

طلعت علينا مرة أخرى إحدى النائبات بمشروع تعديل قانون ألاحوال الشخصية يُتيح للرجل الزواج بأكثر من زوجة من خلال تقديم الدولة لخمسة ملايين ديناركهدية تشجيعية مقابل إقدام الرجال على الزواج من أرامل أو مطلقات أتممنّ الثلاثين ربيعا من أعمارِهِنّ, والهدف المعلن هو مساعدة شريحة واسعة من النساء العراقيات البائسات على مواجهة مصاعب الحياة وتقليص أعدادهنّ الكبيرة, مما جعل نائبة أخرى ترد عليها متهمة زميلتها بإستغلال هذا المشروع لآغراض إنتخابية وإشاعة الفوضى وتخريب البناء الإجتماعي للأسرة العراقية. وهنا سأنظر الى ألامر من وجهة نظر أخرى.

فألاكيد وبسبب حاجة البعض الماسة الى الملايين الخمسة فإنه سيتم إنشاء سوق مريدي الخاص بزواج المطلقات والارامل, يتم فيه عقد الاتفاقات الجانبية بين الطرفين, وما أن يتم عقد الزواج وإستلام الفلوس وتقاسمها حتى يتم الطلاق بعدها بأيام.

وهنا أنا لا ألوم من يلجأ للحيلة للظفر بصك هدية الزواج بسبب الفقر والفاقة التي يعاني منها الكثير من الناس. ثم ماذا تعني الملايين الخمسة التي يتقاسمها الزوجان المتفقان المحتاجان مقابل المليارات التي سُرقت وضاعت من خزينة الدوله لآعوام مضت؟. ولو فرضنا أن هناك من هو جاد للزواج بأرملة أو مطلقة, فهل ستكفي الخمسة ملايين لتوفير ظروف مناسبة لآتمام عملية الزواج؟.

فبحساب بسيط نكتشف أن أبسط متطلبات لأبسط زواج يحتاج أضعاف هذا المبلغ .

ولكي نشرع هكذا قانون علينا أن نتساءل: في حالة إقدام رجل متزوج أصلا من الزواج مرة ثانية بمطلقة أو أرملة بدافع الفلوس, ما الذي يضمن إستمرار زواجه ألاول ناجحا دون مشاكل ودون أن تطلب زوجته ألاولى الطلاق لآن العراقيات معروفات لا يقبلن المشاركة بأزواجهنّ ؟.

ومن يضمن أن لا يتشرد أبناؤه ما بين بيوتات خالاتهم وعماتهم؟, بل سيجد الرجل نفسه مضطرا لمواجهة زوجته الاولى في المحكمة, وسيضع مع الخمسة ملايين التي ربحها من زواجه الثاني خمسة أخرى أو اكثر لتغطية نفقات المحكمة والمحامين ومجالس الفصل العشائري, ناهيك عن قيمة مؤخرصداق زوجته ألاولى ونفقتها الشهرية المقررة, فنخلق بذلك مشكلة جديدة تعيدنا لنفس المربع الاول؟, حيث الرجل أجبِرّ على الطلاق من الاولى والزواج من ثانية ,وبذلك يبقي نفس عدد المطلقات ثابتا في البلد.

ولكي تضمن نجاح مشروعها وأقراره بالبرلمان كان على الست النائبة التي إقترحت هذا المشروع أن تتبنى فقرات مهمة تتيح حصول الزوجة الثانية على خمسة ملايين دينار لها وحدها وحصول الزوج التعيس الذي يقوم بهذه المغامرة العنيفة على خمسة أخرى, ومنح خمسة وعشرين مليونا للزوجة ألاولى مع قطعة أرض ركن سكنية , وراتب شهري من الضمان الاجتماعي وضمان تعيّنها مستشارة في إحدى الرئاسات الثلاث مع منحها نصف كيلوغرام من الذهب وخمسة وعشرين كيلو غراماً من الجوز والفستق والحلقوم لضمان موافقتها على تزويج زوجها من أخرى مطلقة أو أرملة وشراء سكوتها والأكيد أن الزوجة ألاولى بعد حصولها على كل المزايا والفلوس ستفيق من صدمتها وتنقض عهدها.

فلا عهد عند النساء ولا ميثاق يلزمهنّ خصوصا في مسألة تتعلق بحقِهنّ في أزواجِهنّ فتقوم بإنقلاب دموي يطيح برأسي زوجها الغدار ورأس زوجته الثانية الغاصبة وتضعهما على طاولة أمامها وبيدها أليمنى جوالها لتقوم بإلتقاط صور السيلفي مع الرؤوس المقطوعة وهي مبتسمة وبشمالها سكينا تقطر من دمائهما وبظهرها لافتة مكتوب فيها : وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَ?كِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.