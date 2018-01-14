ظاهرة متخلّفة يجب القضاء عليها – أبو أنمار الغالبي

إن ظاهرة إطلاق النار في جنوب ووسط العراق بمناسبة وبدون مناسبة أصبحت مشكلة تهدد حياة البشر .

وتمـارس هذه الظـاهرة دائما , ففي وفــاة الرجـال يتم إطـــلاق النار ولا تطلق النار في وفاة النساء .

إما إذا كان المتوفى شيخ عشيرة أو شخصية مؤثرة اجتماعية فيجب على سكان المحلة أو القرية أن يلزموا بيوتهم لأن الجو سوف يشتعل ويتساقط الرصاص وحياتهم في خطر .

كما يتم إطلاق النار في حفلات الأعراس ويقتل ناس ويجرح آخرون وربما يقتل العريس نفسه بالخطأ وهذا حدث كثيرا .

كما تطلق النار في ختان الأطفال أو في مجالس الطرب واللهو للشباب ولكن كل هذه المناسبات محدودة ومقتصرة على المحلة أو القرية ولكن عندما يفوز المنتخب العراقي بكرة القدم تصبح الظاهرة شاملة في عموم محافظات العراق ويفقد العشرات حياتهم .

شاهدت امرأة تمسك بيد طفلها وعمره سبع سنوات وتسير في الشارع وصادف فوز الفريق العراقي واشتعل الجو بالرصاص وسقطت رصاصة طائشة على رأس الطفل واخترقت جمجمته وفارق الحياة فوراً ووالدته تمسك بيده , يومها نقل لي ولدي وهو دكتور جراح في مستشفى الموانئ في البصرة انه وصلت الى المستشفى أكثر من خمسة وثلاثين حالة إصابة بجراح بعضها خطرة وهذا في مستشفى واحد في البصرة التي فيها خمسة مستشفيات حكومية , فلك ان تتصور عدد الإصابات في محافظات العراق في إحدى ليالي الصيف سمعت إطلاق نار مستمر والظاهر إن مطلق النار شخص واحد فذهبت الى مصدر النار فوجدت شابا بيده رشاش وبقربه مجموعة مخازن العتاد وهو مواظب على إطلاق النار بحماسة فقلت له لا ارى عرسا ولا وفاة , فلماذا تطلق النار ؟

فأجاب الجو حار و( البق ) يقصد البعوض كثير ومؤذٍ وأنا أطلق النار كي يهرب ( البق ) .

في مباراة كرة القدم الأخيرة بين العراق ودولة الإمارات العربية كنت عائداً الى البيت قبل المباراة بساعات فشاهدت رجالا يجلسون في الشارع .

قالوا لي هل تدري ماذا نتمنى الليلة ؟

قلت لهم : ماذا تتمنون ؟

قالوا : نسأل الله أن لا يفوز الفريق العراقي في هذه الليلة حتى لا يحدث إطلاق نار .

وهكذا أفسدت هذه الظاهرة على الناس أفراحهم وحبهم لفريقهم وحتى لوطنيتهم والمضحك إن المنتخب العراقي خسر المباراة ومع ذلك حدث إطلاق نار , يقول مطلقو النار بعد الخسارة نحن كنا مستعدين ومتهيئين بالعتاد والسلاح هل نترك هذا يذهب سدى ؟

هؤلاء لم يفكروا بالأذى والقتلى أو الجرحى الذين سيسقطون ولكن فكروا باستعدادهم وأنانيتهم أن لا تذهب سدى .

هذا المنطق يذكرنا بمنطق مشابه في الحرب العالمية الثانية عندما اتصل السفير الياباني في سويسرا بالسفير الروسي فيها وطلب منه أن ينقل الى الحكومة الأمريكية رغبة الحكومة اليابانية بالاستسلام بدون قيد أو شرط وإنهاء الحرب , وعندما نقل السفير الروسي هذا الطلب الى الحكومة الأمريكية كان ردهم نحن صرفنا أموالاً باهظة على هذا المشروع وصنعنا القنبلة الذرية هل يذهب هذا الجهد وهذه الأموال سدى , فكروا بالربح والخسارة والأموال وتجربة السلاح الجديد ولم يفكروا بالثمانين ألف من الأطفال والنساء والشيوخ الذين أحرقتهم القنبلة الذرية التي القوها على مدينة هيروشيما .

يجب القضاء على ظاهرة إطلاق النار الضارة وغير الحضارية عن طريق سن القوانين المتشددة بالحبس والغرامات الكبيرة وأن تطبق هذه القوانين بصرامة

قبل المباراة بساعات اصدر وزير الداخلية قرارا متشدداً ولكن الأجهزة المسؤولة لم تقم بتنفيذه ولم تطبقه .

أملنا كبير بالدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء الذي قضى على داعش الإرهابية المجرمة وأفشل مشروع تقسيم العراق وهو يؤكد دائما على التمسك بالهوية الوطنية العراقية ونبذ الهوية الطائفية التي تمزق الشعب ونهيب به أن يدفع الى سن قوانين صارمة ومتابعة الأجهزة في تنفيذها وعدم التهاون معها وان يخضع كل الشعب العراقي لها دون النظر الى انتماءاتهم الحزبية الطائفية أو العشائرية .

يقول ابراهام لنكولن محرر العبيد : لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت القانون وإذا أصبح الحاكم فوق القانون والشعب تحت القانون عندها يصبح لا وجود للقانون , وإذا ضاع القانون تضيع العدالة ويسود الظلم .