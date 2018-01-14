لم ولن نسمح بأحتلال بغداد مرة أخرى – عبدالهادي البابي

مرّت على العراق عبر تاريخه الطويل سنوات مشؤومة وقاسية لازالت تحتفظ بها ذاكرة التاريخ العراقي ..وهي سنوات الإحتلال والغزو الخارجي التي دمرت البلاد وأستعبدت الشعب العراقي قروناً عديدة ..ونحن اليوم وبعد نصرنا الكبير على داعش الإرهابي ودحره نهائياً من بلادنا وأراضينا لانتمنى أن يعود أي نوع من أنواع الإحتلال مهما كانت شعاراته ودعاياته وألاعيبه ..لإنه بسبب هذه التدخلات الخارجية صارت الفتن وأنتهكت الأعراض وسفكت الدماء وتشرذمت مكونات الشعب العراقي الأصيل فصارت تتقاتل وتتصارع فيما بينها بسبب تحريض الغازي الأجنبي لإضعاف هذا الشعب وتفتيت وحدته طمعاً في خيراته وثرواته وحضارته ومكانته الجغرافية التي تتوسط قلب العالم..وهذه أهم لائحة (سوداء ) بتاريخ الغزوات والإحتلالات التي تعرض لها العراق خلال التاريخ ..

1258م الغزو المغولي للعراق واحتلال بغداد وتدميرها وحرقها..!

1517م الغزو العثماني للعراق واحتلال بغداد بيد الأتراك ..

1914م الغزو البريطاني للعراق واحتلال بغداد بيد الإنكليز ..

2003 م الغزو الأمريكي للعراق واحتلال بغداد يوم 9 نيسان ..!

2014 م الغزو الداعشي للعراق يوم 10 حزيــــــــران ..ولكن بغداد لم تحتل هذه المرة ..حيث أنقذها أبناء الحشد الشعبي من السقوط ..!

وإن شاء الله …وبهمة العراقيين المضحين وخصوصاً أبناء الحشد الشعبي والجيش العراقي وكل الغـــــــــيارى الشرفاء من أبناء العراق ســــــــــوف لم ولن نسمح أن يتكرر إحتلال العراق مرة أخرى ..

وسوف لم ولن نسمح باحتلال بغداد الحبيبة بيد أي غاز أو محتل أجنبي مهما كان الثمن ومهما غلت التضحيات ..!!

فبعد طرد داعش ودحر الإرهاب العالمي وإفشال مشروع المؤامرة الكبرى .. وبعد بروزأسطورة الحشد الشعبي الذي سطّر ملحمة التحريرالوطنية العظمى أنتهى كل شيء إسمه الجبن والخوف والتردد لدى العراقيين ..أنتهى كل شيء إسمه التفريط والتهاون مع أي محتل أو غاصب لبلادنا ومدننا مهما كانت شراسته وقوته وحجمه … وســــــــيبقى العراق أبياً عصياً على كل معتد أثيم بتكاتف أبنائه وصيانة أمنــــــــــه الداخلي وتعزيز روح المواطـــــــــنة التي يـــــــجب أن تسود على الجميع .!!