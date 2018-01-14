الإبداع في مختبر العراق – غسان عزام الدليمي

من هو المبدع حقا؟.. وما معنى الابداع الحقيقي؟.. سؤال طرح نفسه على نفسي وتساءلت..

هل هو من يعمل اكثر من غيره؟.. الاجابة لا.. فهذا يسمى المجد.. هل من يعمل اكثر من طاقته؟.. لا.. فهذا يسمى السخي وهو حبيب الله..

نعم هو من يعمل دون هوادة بلا ملل دون كلل؟.. لا.. هذا هو المخلص.. ولكن هل هو من يفكر بتمميز؟.. لا.. هذا من يسمى الذكي.. اذن هو المخترع؟.. ابداً فهذا هو المبتكر المخترع..

نعم مؤكد هو من يحقق انجازا متميزا؟.. ايضا الجواب غير مقنع فهذا هو المنجز..

وتساءلت في حيرة هو مؤكد من يخلق من اللاشيء شيئا رائعا؟.. وجاء الجواب هذا من يسمى الخلاق..

وقلت لنفسي والدهشة طوقتني.. المبدع ربما يكون كل هؤلاء.. ربما بعضهم.. وربما هو القاسم المشترك بينهم وهو الذي يتناغم معهم جميعا.

ويتجسد هذا الابداع في اشخاص.. تناولتُ هنا الاستاذ فيصل الهيمص المدير العام للمصرف العراقي للتجارة، فتحية لهذا الرجل الذي يسعى جاهداً لخلق ثقافة رصينة في المال والصيرفة ويطول الحديث عن هذا الرجل صاحب النخوة والشهامة ونبل المرؤة وجعلته يتقن معرفة النيات، ومنهــــــــا جاءت ارادته والتي تعني الوطنية والتي صارت الحاسبة الاولى في شخصــــــــيته وهو المبدع الذي يضاء انجــــــــــازه ويخلد ويشار له بالبنان .