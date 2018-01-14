هل شاركنا في إبعاد العكيلي؟ – نوزاد حسن

في كتاب الله اية مخيفة جدا لا نتوقف عندها كثيرا.يقول الله عز وجل”واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة”.اذن هناك اخطاء اذا انتشرت وتساهلنا معها فسنكون مشتركين في تحمل نتائج تلك الاخطاء.بدليل ان الفتنة او العقاب لن يكون مختصا بمن ارتكب الذنب وانما ستتسع دائرة العذاب لتشمل اولئك الذين يعتقدون انهم طيبون ويعيشون بلا مشاكل ووجع راس هم في غنى عنه.

مثلا في قضية الفساد وهي مرض هذا العصر الذي نعيش فيه يمكننا القول ان سرقة الاموال والرشوة واستغلال المنصب ليست افعالا فردية يقوم بها اشخاص يتحدون القانون بجرأة.لا.الفاسدون يبتهجون حين يرون جميع من يكره الظلم والفساد صامتون لانهم يفضلون السكوت على نصرة من يدافع عن العدالة.هذا الصمت هو كل ما يريده الفاسدون.لا تعترضوا.لا تنتقدوا.لا تقولوا بصوت عال ان فلانا تعرض لظلم.السكوت فلسفة جديدة فرضها الفساد علينا.اسكتوا كي لا تتعرضوا للمتاعب.هل يوجد احلى من عودة الانسان الى بيته وتناول العشاء مع اطفاله,وترك كل من يقف بوجه الفساد وحيدا.هكذا روضنا الفاسدون.الصمت الذي سيكون دمارا علينا وعلى البلد كله. ولم نعرف حتى هذه اللحظة ان تسميم النبع سيقتل حميع من يشرب من ماء ذلك النبع.ولم نصدق ان مستقبل اطفالنا سيتحطم ان كان صمتنا اليوم هو عبارة عن قبول بما يفعله كل فاسد وسارق. اعتقد انني وصلت الى نتيجة غير مريحة وهي:اننا شاركنا في كل الاخطاء التي وقعت.وبعد ان تقع نتندم لان الوضع يسوء اكثر.ولعل من اهم ما يكفر عن ذنوب صمتنا هو عدم السكوت وانصاف من ابعدهم الفاسدون. لقد شاركنا نحن بصمتنا في تاييد من سرق او انتقم من شخص نزيه خوفا على مصالحه.اذن لنعترف اننا تركنا الحق وحيدا في محنته حين تخلينا عمن قال كلمته بشجاعة.ساعترف اني اكتب هذا المقال لاكفر عن ذنبي الذي ارتكبته حين تخليت عن القاضي رحيم العكيلي.انا اربد ان تكون كلماتي استغفارا في حضرة الحق الذي تركته وحيدا.

ايها الحق انا شاركت الفاسدين بصمتي عنهم.