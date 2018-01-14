الناصري: الدوائر المحلية مطالبة بتوفير الخدمات للمواطنين

ذي قار تفتتح محطة كهرباء وتعيد عمل إسفلت الشطرة

ذي قار – باسم الركابي

افتتح محافظ ذي قار يحيى الناصري محطة تحويل كهرباء اريدو الثانوية وبقيمة تزيد عن اربعة مليارات واربعمئة وخمسين مليون دينار ضمن عقدشركة شنايدر الفرنسية, موكدا ان المحطة ستقلل الانقطاعات لمناطق الشهداء واريدو.

وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال الافتتاح ان (المحطة ستعمل على تقليل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي في احياء الشهداء واريدو وفك الاختناقات على محطتي الشهداء والفيحاء الثانويتين بعد ادخالهما للعمل).

واضاف ان(المحطة ستعمل على استقرار التجهيز واستيعاب اي زيادة متوقعة في الاحمال لسنوات عدة), واوضح الناصري ان (محطة تحويل كهرباء اريدو الثانوية 33/11 كي. في. تتكون من 14 مغذيا ذات تقنية عالية ,انجزت ضمن تخصيصات وزارة الكهرباء لعام 2012 والتي تعاقدت مع شركة شنايدر الفرنسية).

توظيف امكانيات

على صعيد متصل دعا الناصري الدوائر الحكومية الى توظيف امكانياتها في توفير الخدمات للمواطنين, مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلتها ملاكات البلديات لتاهيل معمل اسفلت قضاء الشطرة التابع للمحافظة بعد اكثر من 15 عاما من التوقف.

وتابع الناصري خلال حفل اعادة تشغيل المعمل (نحتاج الى معالجات سريعة وايجاد حلول جديدة لتعزيز دور الدوائر الحكومية في توفير الخدمات للمواطنين وتجاوز اثار الازمة المالية التي طال امدها واصبحت توثر على كافة اوجه الحياة في العراق). واشاد الناصري (بجهود مديرية البلديات باعادة تأهيل وصيانة وتشغيل معمل اسفلت وبالجهود الذاتية بعد 15 عاما من التوقف وتم ترشيحه للشطب كليا من املاك البلدية في العام 2009 الا ان الجهود المخلصة اعادته للعمل بعد الانـــــــتهاء من اعمال التاهيل والصيانة التي كلفت البلدية 90 مليون دينار).

سد حاجة

واوضح ان (المعمل وبعد تشغيله بطاقته الانتاجية الكاملة البالغة 50 طنا من الاسفلت سيكون قادرا على سد حاجة القضاء من الاسفلت لاعمال الاكساء والترقيع). وتابع الناصري ان (الدوائر المحلية مطالبة حاليا اكثر من السابق الى تفعيل دورها في توفير الخدمات للمواطنين عبر توظيف امكانياتها المحلية).

فيما كشف رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحافظة حسن وريوش عن ان المحافظة لم تستلم اي مبلغ من البترودولار منذ ثلاثة اعوام ، والتي تبلغ بمجملها 103 مليارات دينار. وقال وريوش في تصريح امس ان (استحقاق المحافظة من عوائد البترودولار للاعوام 2015 و 2016 و2017 يبلغ 103 مليارات دينار، لم يصل منها لموازنة المحافظة اي مبلغ رغم الحاجة الماسة لها لتنفيذ المشاريع المتلكئة).

واضاف ان (المحافظة تعد من المحافظات الفقيرة اذ لا يوجد فيها أي منافذ او موارد مالية اخرى، باستثناء ما يصلها من الموازنة الاتحادية او من موارد البترودولار).

واوضح وريوش ان (حصة المحافظة من البترودولار للعام 2015 بلغت 58 مليار دينار وحصة العام 2016 بلغت 28 مليارا، بالإضافة الى 17 مليارا في العام الماضي 2017 ولم يطلق من هذه الاموال اي مبالغ حتى الان، فيما حصلت محافظتا البصرة وميسان على جزء من استحقاقاتهما من البترودولار). وكان الناصري قد دعا في وقت سابق الحكومة الاتحادية والبرلمان لتضمين مستحقات المحافظة من البترودولار ضمن موازنة العام الحالي 2018. اعلن مركز التموين التابع لوزارة التجارة في المحافظة، عن شطب اكثر من 52 الف اسم لمتوفين ومسافرين من قاعدة بيانات البطاقة التموينية في المحافظة في العام 2017.

ونقل البيان عن مدير المركز حيدر عبد القول ان (اجراءات التدقيق في قاعدة البيانات بالمحافظة للافراد المسجلين في البطاقة التموينية خلال العام الماضي اسفرت عن شطب اكثر من 52 الف اسم بينهم 42760 اسما لمتوفين و4781 اسما لمسافرين خارج البلاد والبقية تقدموا هم بانفسهم بطلب شطب اسماء ذويهم من المتوفين والمسافرين لتجنب عقوبة التغريم).

واشار الى ان (مركز التموين في المحافظة يعد الاول بين مراكز التموين في المحافظات في عدد الاسماء المشطوبة من قاعدة بيانات البطاقة التموينية في العام 2017).