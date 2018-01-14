المرور تحذّر وتمنع المخالفين من سائقي المركبات حرصاً على السلامة

مواطنون يدعون عبر (الزمان ) إلى إجراءات بحق مستخدمي الهواتف

بغداد- شيماء عادل

دعا مواطنون الجهات المسؤولة في مديرية المرور العامة بضرورة اتخاذ اجراءات حازمة ورادعة تمنع السائقين من استخدام الهواتف النقال اثناء القيادة حرصا على ارواح المارة والركاب ، مؤكدين ان استهتار بعض سائقي المركبات وعدم خوفهم من الاجراءات تدفعهم الى استخدام اجهزة النقال دون اي رادع ، فيما يتعرض مستخدمو الهواتف المحمولة خلال قيادة سياراتهم في فرنسا الى سحب رخص القيادة في حال ضبطهم أثناء إرسال رسائل نصية وفق قواعد جديدة للأمان على الطرق.

وقال العميد عمار وليد المتحدث باسم مديرية المرور العامة لـ(الزمان) امس ان (المديرية تنفذ الاجراءات وفق القانون وحرصا على حياة المواطنين فهناك اجراءات ومخالفات عدة تطبق على المخالفين لهذه القوانين اثناء قيادة المركبات حرصا على تطبيق نظام السلامة المرورية ).

منع سائقين

واضاف ان (هناك قانونا يمنع سائقي المركبات من استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة وبالتأكيد حرصا على حياة السائق والمواطنين على حد السواء).

واوضح وليد ان (الاجراءات التي تقوم المديرية بتطبيقها ضد مخالفي هذا القانون تصل الى الغرامة والبالغ مقدارها 15 الف دينار كون استخدام الهاتف اثناء القيادة قد يؤدي الى تشتيت ذهن السائق ما يؤدي الى حوادث مروعة فلا بد من الالتزام بهذه القوانين اثناء قيادة المركبة). فيما دعا مواطنون المديرية والجهات ذات العلاقة الى ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين الذين يستخدمون الهواتف النقالة اثناء قيادة المركبات).

وقالوا في احاديث لـ(الزمان) امس ان (العديد من السائقين للمركبات وخاصة سيارات الاجرة يستخدمون الهاتف النقال اثناء قيادتهم للمركباتهم ودون الاكترات للعواقب الوخيمة التي قد تحدث بسبب انشغاله باتصاله معرضا بذلك حياة المواطنين للموت).

موضحين ان (البعض منهم وصل به الامر الى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اثناء السياقة ما يعرضه الى حادث مروري بسبب انشغاله بالنظر الى شاشة الهاتف بدل من نوافذ السيارة).

واشار المواطنون الى ان (اغلب دول العالم لديهم توعية مرورية وتفهم من قبل مواطني تلك الدول باهمية حياة المارة بالشارع اي حريصون على حياتهم وحياة المواطنين اضافة الى وجود كاميرات مراقبة ترصد المخالفات مع ووجود دوريات من المرور باستمرار في كل تقاطع وعند رصدهم حالة او مخالفة يتم اللحاق بالسائق وتنبيهه مع تغريمه بغرامة مالية لكي لا يتم تكرار هكذا حالات اما في بلدنا قد يكون هناك قوانين ولكنها غير صارمة او ان البعض يستطيع ان يتهرب منها كون دوريات المرور منتشرة فقط بالشوارع الرئيسية ).

وتابعوا انه (وفي حالة رغبة السائق في استخدام هاتفه فلابد من استخدام السماعات في حالة عدم وجود تقنيات حديثة في سيارته وعليه الابتعاد عن المناقشات الطويلة التي تشتت ذهنه حماية على ارواح المارة في الشوارع وحياة الاخرين من مستخدمي الطريق وفي حالة الضرورة اوكان لديهم اتصال طارئ فعليهم ان يوقفوا السيارة ويجروا اتصالاتهم وهذه طريقة امنه).

استخدام هواتف

مؤكدين ان (عقوبة فرض الغرامات من قبل مستخدمي الهاتف المحمول اثناء القيادة عن طريق دفع الغرامة ربما رمزية مما يدفعه الى تكرار الخطأ لهذا لابد على مديرية المرور استخدام اجراءات اكثر صرامة كفرض غرامة مع سحب رخصة القيادة لكي تمنع تكرار الحالة كونه السبب الرئيسي في الحوادث المرورية اضافة الى كثرة حالات الوفاة نتيجة انشغال ذهن السائق).

في وقت برر بعض السائقين ان (ازدحام الشوارع وبقاء السائقين لمدة طويلة داخل مركباتهم وراء استخدام الهواتف والتواصل مع الاخرين وتمضية الوقت لحين انتهاء ازمة الازدحامات).

مشيرين الى (عدم استخدام الهواتف الا للضرورات), داعين الى (محاسبة هؤلاء الاشخاص وبعقوبات صارمة لقطع دابر المخالفات التي تتسبب في حوادث مؤسفة في الارواح والممتلكات).

في وقت يجازف مستخدمو الهواتف المحمولة خلال قيادة سياراتهم بتعرضهم لسحب رخص القيادة في حال ضبطهم أثناء إرسال رسائل نصية وفق قواعد جديدة للأمان على الطرق في فرنسا حيث تواجه الحكومة ضغوطا للحد من زيادة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وتأتي هذه الحملة وسط عدة إجراءات أعلنت عنها الحكومة الفرنسية إلى جانب تقليص حدود سرعات السير المسموح بها على الطرق وذلك على أساس أن فرص تصادم السيارات تزيد على الأرجح أربع مرات إذا استخدم قائدوها أجهزة محمولة أثناء القيادة.

قلق كبير

وقال بيان امس ان زيادة استخدام الهواتف الذكية تثير قلقا كبيرا من أن يكون سببا في الوفاة بذات المعدل الذي تتسبب فيه القيادة تحت تأثير الخمور وخصوصا إذا ما استمرت العقوبة قاصرة على فرض غرامات)، واضاف ان (في أوروبا يتسع نطاق الحظر على استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة لكن عقوبة مخالفة ذلك تقتصر بصفة عامة على تطبيق غرامات تبدأ من أقل من 50 يورو في أيرلندا وتصل إلى عدة مئات من اليورو في هولندا).