الهجرة تتابع أوضاع النازحين المصابين في تركيا

حقوق الإنسان تأسف لمقتل 9 عراقيين في حادث إنقلاب مركبة

بغداد – داليا احمد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن وفاة تسعة نازحين عراقيين وجرح ما يقارب 28 آخرين في حادث سير بمدينة شرناق جنوب شرق تركيا أثناء عودتهم الى العراق.وقالت الوزارة في بيان امس انها (تعرب عن اسفها للحادث الاليم وتقدم التعزية الى عوائل الضحايا، مع التمنيات ان يمن الله تعالى على الجرحى بالشفاء العاجل مؤكدة حرصها على سلامة عودة جميع النازحين طوعا الى ديارهم).

ونقل البيان عن رئيس وفد الوزارة الى تركيا صفاء حسين القول انه (ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية للنازحين، تمت إعادة 454 نازحاً عراقياً موجودين في تركيا بقافلة كانت مكونة من عشر حافلات).

واضاف انه (خلال الرحلة انحرفت أحدى الحافلات عن مسارها الصحيح بسبب الامطار ووعورة الطريق المؤدي الى منطقة شرناق جنوب شرق تركيا والقريبة من الحدود العراقية التركية، ما أدى الى إنقلاب الحافلة التي تقلهم ووفاة تســـــعة من النازحين واصابة 28 آخرين، بينهم ثلاث حالات خطرة).

واوضح حسين انه (وفور وقوع الحادث قدمت الوزارة الرعاية الصحية اللازمة لهم، ومازال وفد الوزارة والقنصلية العراقية في تركيا موجودين لمتابعة الوضع الصحي للجرحى والإطمئنان عليهم).

بحث التعاون

وعلى الصعيد نفسه اجتمع نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، علي عبدالكريم الشمري ، برئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق رامون بليكوا وذلك في مقر البعثة ببغداد.

وقال بيان امس انه (تم خلال اللقاء بحث افاق التعاون بين المفوضية وبعثة الاتحاد الاوروبي فيما يخص قضايا حقوق الإنسان و دور المفوضية في رصد الانتهاكات ، فضلا عن التواصل مع سفارات دول الاتحاد والافادة من تجاربها في مجال حقوق الانسان). واضاف ان (مفوضية حقوق الإنسان ابدت اسفها لمصرع 9 مواطنين من النازحين وجرح 28 آخرين بينهم أطفال أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر الأراضي التركية وتدعو إلى استخدام وسائل النقل الآمنة).

واوضح البيان ان (المفوضية المفوضية في الوقت الذي تعرب عن أسفها لهذا الحادث المروع وتتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا ، تدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ المزيد من إجراءات السلامة واستخدام وسائل النقل الآمنة خلال عملية إعادة النازحين لمناطقهم خصوصاً مع وجود العديد من الأطفال حفاظاً على أرواحهم ولتفادي تكرار هذه الحوادث مستقبلاً ).

وتابع (كما تدعو إلى ضرورة استكمال تطهير المناطق المحررة من الألغام والمتفجرات التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية وإعادة تأهيلها بالخدمات قبل إعادة النازحين إليها إذ مازالت بعض المناطق المحررة ومنها قضاء تلعفر تشهد حوادث شبه يومية بسبب وجود مواد متفجرة داخل المنازل والأحياء السكنية وهي بحاجة إلى جهود حكومية لتطهيرها وتأمينها قبل إعادة العوائل النازحة إليها).

واكدت وزارة الخارجية متابعة الحادث .

وقال بيان للوزارة امس ان (الوزارة تتابع وباهتمام بالغ اثار الحـــــــادث الاليم الذي وقع فجر يوم 12 كانون الثاني 2018 لحافلة كانت تقل نازحين عبر الاراضي التركية في طريق عودتهم الى العراق، والذي اودى بحياة 9 اشخاص واصابة 28 آخرين), واضاف ان (الوزارة قامت وبإشراف مباشر من سفير وملاك السفارة في انقرة وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب وممثل وزارة الهجرة في تركيا والجهات التركية المعنية، بمتابعة تفاصيل الحادث وارسلت موظفيها الى مكان الحادث للوقوف على حاجات ذوي المتوفين ومتابعة حالات المصابين في المستشفيات وترتيب نقل جثامين المتوفين رحمهم الله).

مساعدات مالية

وعلى صعيد اخر أعلنت الحكومة الأسترالية عن تقديم مساعدات مالية الى العراق بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاثة اعوام.

وقال بيان للسفارة الأسترالية في بغداد امس ان (هذه الحزمة تهدف الى تأمين الاحتياجات الإنسانية في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع ومساعدة المجتمعات المحلية على تحقيق الاستقرار وبناء القدرات).

وأضاف ان (هذه المساعدات الإنسانية والأنشطة تهدف الى تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة والجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية).