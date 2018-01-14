مهرجان الحبوبي السنوي.. مدينة الناصرية تناديكم – نعيم عبد مهلهل

يوم أسسنا فكرة مهرجان الحبوبي بعد 2003، كنا نأمل ان نجعل من الناصرية الشعلة المتوهجة حضارة وإبداعا وآمالا ، وربما نجح التأسيس الأول بالرغم من الإمكانيات البسيطة ، ومنذ اكثر من اثني عشر عاما والمهرجان لم يعقد سوى خمس مرات اخرها نهاية 2017. حيــــــــــث جهد طيب ومشترك بذل بأقصى حدوده من قبل الاتحاد العام للأدباء والكتاب في ذي قار وبين مجلس محافظتها وبعض الداعمين.

أظن ان عودة المهرجان الى النهوض والإتيان بأدباء وشعراء العراق الى الحاضرة السومرية كضيوف أعزاء وإقامة جلسات ثقافية وإبداعية متنوعة المذاهب كان يمثل عودة الحلم الى رغبته ليكون لسان حال هذا الإرث الجليل الذي تحمله الناصرية منذ ان بنى اور نمو معبده الشاهق ( زقورة أور ) وحتى اليوم وهي بذلك الإصرار على أيقاظ المهرجان من سباته أرادت ان تقول ان غفوة المدن الحالمة لا تطول.

نجح المهرجان ، ونجح القائمون عليه وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدكتور الآثاري المبدع عبد الأمير الحمداني ومعه أخوته في الهيئة الإدارية والاتحاد .

وبعيدا عن ما يقال وقيل من نميمة المرض الثقافي وعقد البعض فأن الناصرية استطاعت ان تتحول في ثلاثة أيام الى حضن دافئ وربما أرادت إيصال صوتها الى الرؤوس الكبيرة في الدولة العراقية ان ينتبهوا الى تلك المدينة التي تعاني الكثير من عوز العائلة المادي في تفشي البطالة مرورا بنقص الخدمات في كل مشاربها والسبب ربما هو نقص الموارد والدعم المركزي من بغداد وأشياء أخرى ليست في حكم الغيب بل يعرفها الجميع .

لقد كان مهرجان الحبوبي منشطا حضاريا هاما ، استطاعت فيه المدينة ان تحتضن اكثر من مئة قلم مبدع بين شاعر وقاص وناقد وفنان لتصنع للياليها الحالمة بالمتغيرات أماس ومحاضرات وندوات استطاع فيها اتحاد ذي قار ان يكون مضيافا رائعا للذين أتوا من كل جهات العراق ليحتفوا مع المدينة بمهرجان ثقافي أرادته سنويا لكنه يتعثر بعكاز ولايقام إلا بشق الأنفس.

التحية لمن حقق للناصرية عودة مهرجانها، والى الذين يريدون ان يغيروا الاسم ويرفعوا اسم الحبوبي منه ، أظن ان خطوة كهذه تسلب من المهرجان هويته ، ليس لان الحبوبي كما يقولون أنه لم ينم في الناصرية سوى ليلتين يئن من جرح أصيب به في جهاده الوطني في معركة الشعيبة ضد المحتل الإنكليزي ثم اسكن روحه الى سماء الشهادة في بيت العضاض القريب من تمثاله اليوم وسط شارع الهوا الذي حمل اسمه .

أتمنى ان يبقى بالعنوان ذاته لان صاحب المهرجان لم يرو حدائق الحبوبي بقطرة مطر او موجة نهر بل رواها بدمه حتى لو كان غريبا عنها ،المهم انه من خارطة المكان العراقي وكان ثائرا وشاعرا وفقيها ، وان الناصرية اليوم عندما تُذكر .اول الذين يذكروا معها هو الحبوبي وشارعه.

تحية للناصرية . لاتحادها ومجلسها وضيوفها وأهلها…