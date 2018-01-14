إشادة بدور الملاكات في حفظ الأرواح وتقديم الدعم في الجبهات

طبابة الحشد تعالج نحو 360 ألف جريح عسكري ومدني

بغداد – محمد الصالحي

اعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عن معالجة المستشفيات الميدانية التابعة للحشد أكثر من 360 الف جريح عسكري ومدني، داعيا الى ضرورة علاج الجرحى والمعاقين فيما اشاد رئيس هيئة الحشد فالح الفياض بدور طبابة الحشد في المعارك والعمليات العسكرية، مؤكدا أنه كان لهم دور في انجاح تجربة الحشد. وقال المهندس في كلمة القاها خلال مؤتمر حشد الطبابة الذي اقامته الهيئة إن (طبابة الحشد الشعبي قامت بانشاء 30 مستشفى ميدانيا خلال المعارك والعمليات العسكرية). مبينا أن (تلك المستشفيات قامت بمعالجة 60 الف جريح عسكري، فضلا عن 300 الف جريح مدني).وأضاف، أن (الملاك الطبي الذي كان يعمل في تلك المستشفيات كان كادرا استشهاديا). مؤكدا أنه (لولا طبابة الحشد لما وصلنا إلى هذا المستوى).وكشف المهندس عن (انشاء مركز للعلاج الطبيعي في محافظة البصرة ونعمل على انشاء آخر في بغداد). داعيا إلى ضرورة (ادامة علاج الجرحى والمعاقين). ومن جانبه قال مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد فالح الفياض خلال المؤتمر امس ان (تجربة الحشد الشعبي التي انبثقت بعد فتوى المرجعية الدينية استطاعت ان تزحزح وتزعزع المفهوم الطائفي في العراق وتعيد للعراق هيبته ومكانته بين الأمم). ودعا الفياض إلى (ضرورة اخذ الدروس والعبر من هذه التجربة، لأننا لا نستطيع بناء المستقبل إلا بروحية تحشيد الطاقات والتعاون واستثارة كل القيم). مؤكدا أن (الحشد استطاع ان يهزم السلبية التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية).

نجاح تجربة

واشاد الفياض بدور طبابة الحشد في المعارك والعمليات العسكرية، مؤكدا أنه (كان لهم دور في انجاح تجربة الحشد). ومن جانبه قال ممثل عن الاطباء في هيئة الحشد حسن العوادي خلال المؤتمر اننا (نقدم الشكر والثناء الجزيل لطبابة الحشد من خلال مرافقة القطعات العسكرية واسعاف الجرحى لديمومة الانتصار المتحقق على داعش). لافتا الى ان (هيئة الحشد استطاعت من انشاء طبابة الحشد بوقت قصير وبكفاءة عالية).فيما قال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي في المؤتمر (مستشفيات الحشد كانت تعالج جرحى القوات الأمنية بصورة عامة) مشيدا (بالروح القتالية التي يتمتع بها مجاهدو الحشد ومهنيتهم العالية).وقالت وزيرة الصحة عديلة حمود, امس اننا (نشيد بدور طبابة الحشد الشعبي من خلال التعاون الجيد مع وزارة الصحة لاسعاف جرحى العمليات العسكرية واجراء عمليات حرجة في اصعب الظروف).واضافت (وزارة الصحة دعمت هيئة الحشد بكوادر طبية جيدة ومتخصصة فضلا عن سيارات الاسعاف والمستلزمات الطبية الاخرى).وانطلقت فعاليات مؤتمر حشد الطبابة لتكريم المجاهدين من الأطباء و الكوادر المساندة وتثمين موقفهم الإنساني الوطني الشريف.

من جهة اخرى اكملت قوات الحشد الشعبي تمشيط قرية المسحك في مكحول، التابعة لمحافظة صلاح الدين حيث تمكنت من قتل ثلاثة انتحاريين دواعش وتدمر ملجأين, فيما عثرت القوات الامنية على كميات من الاسلحة والاعتدة في عمليات تفتيش بمنطقة الشعب ببغداد. وذكر بيان لاعلام الحشد تلقه (الزمان) امس ان ( اللواء 51 أنهى تمشيط منطقة مكحول قرية المسحك في اليوم الثامن لعمليات التطهير والتفتيش) مبينا ان (اللواء عثر على نفق كبير لداعش في القرية). واضاف ان (قوات الحشد الشعبي قتلت ثلاثة انتحاريين ودمرت ملجأين كانوا يستخدمونهما للتخفي والتخزين). الى ذلك قال مصدر امس ان (قوات الحشد الشعبي تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش قبل عبورهم الى ناحية الصينية غربي قضاء بيجي). مبينا ان (الهجوم شنه التنظيم الاجرامي إنطلاقا من الصحراء الغربية الواقعة بين صلاح الدين والانبار).وأضاف ان (قوات الحشد قلت خمسة من المهاجمين، فيما لاذ البقية بالفرار). مؤكدا ان (الوضع مسيطر عليه بشكل كامل). وفي الانبار قال قائد فرقة المشاة الاولى اللواء الركن ستار جبار كاظم في تصريح امس ان (قوة امنية من فرقة المشاة الاولى نفذت حملة امنية واسعة النطاق على مناطق مختلفة من صحراء قضاء الرطبة في الانبار، تمكنت خلالها من الاستيلاء على ثلاث عجلات تابعة لعناصر داعش).واضاف ان (القوات الامنية عثرت على عجلة حمل نوع لوري مغطاة ويوجد سلك مسحوب من العجلة الى الخيمة وتم تدميرها فيما عثرت قوة امنية ايضا على عجلتين نوع لوري ابيض اللون وعجلة حوضية تم تدمير كافة العجلات المضبوطة). وكان كاظم، قد اكد في وقت سابق العثور على على ثلاث عجلات مفخخة تابعة لعناصر داعش في احدى المناطق الصحراوية. مشيرا الى ان (وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول العجلات المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الامنية).

ضبط عجلات

مبينا ان (معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من ضبط العجلات الثلاث). وفي كركوك قال عضو مجلس قصاء الحويجة احمد خورشيدش في تصريح امس ان ( قوة امنية من حشد ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة تمكنت من محاصرة الارهابي في داعش احمد سعد عبدالله الذي يرتدي حزاما ناسفا بقرية الحوائج في الناحية). مبينا ان (الانتحاري فجر نفسه من دون وقوع اية خسائر) واضاف ان (القوة تمكنت من قتل عنصر اخر في داعش بعد مطاردته في نفس المنطقة). مشيرا الى ان (القوات الامنية تفرض سيطرة تامة على الناحية). وقال إن (جهاز مكافحة الارهاب في كركوك تمكن من تحرير طفل بعمر ست سنوات بعد ان قامت باختطافه مجموعة مسلحة من حي الاسرى والمفقودين جنوب شرقي كركوك). مبيناً ان (قوات مكافحة الارهاب نجحت في الوصول للخاطفين والقبض عليهم).وأضاف ان (تحقيقات فتحت مع الخاطفين تمهيدا لعرضهم على القضاء). وفي بغداد قال بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان ( قيادة العمليات باشرت بعملية تفتيش مباغتة في حي البساتين بمنطقة الشعب). وأضاف، أنه (تم ضبط أسلحة غير مرخصة من ضمنها أسلحة بي كي سي ومسدسات مختلفة الأنواع ورمانات يدوية، وتم اعتقال مطلوبين للقضاء). مبيناً أن (العملية مستمرة حتى الان). فيما ذكر بيان اخر للقيادة (نسترعي إنتباه المواطنين الكرام من سكنة بغداد الى ان الجهد الهندسي في قيادتنا سوف يقوم بتفجير مسيطر عليه في غربي بغداد). وأشار البيان الى ان (التفجير سيكون لكدس للأسلحة والاعتدة من مخلفات تنظيم داعش ).وقال مصدر امس إن (عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية بمنطقة حسينية الراشدية شمالي بغداد انفجرت ما ادى الى مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة). وقال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحة على مصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة في جامع عبدالقادر الكيلاني في ناخية شورش بجمجال في السليمانية مما ادى الى مصرع شخص يبلغ من العمر 67 عاما واصابة اخر 43 عاما بجروح خطرة).

تنفيذ مداهمة

واضاف ان. وفي صلاح الدين قال مصدر امس (قوة من فوج طوارئ الشرطة الخامس الذي يشارك في الحفاظ على الوضع الأمني في قضاء سامراء نفذت مداهمة أدت الى القبض على مطلوب بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب).واضاف أن (القوة قامت بتسليم المتهم الى قيادة عمليات سامراء للتحقيق معه). وقال مصدر امس ان ( قوة امنية تمكنت من القاء القبض على اربعة شباب في حي الضباط وسط مدينة تكريت يتاجرون بالمواد المخدرة).وأضاف ان (القوة ضبطت بحوزة المتهمين كمية من المواد المخدرة، فيما تمت احالتهم الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم).