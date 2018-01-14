البصرة تستأنف الدوام خلال أيام السبت للتقديم على قرعة الحج

البصرة – الزمان

استأنف مكتب الهيئة العليا للحج والعمرة في محافظة البصرة الدوام الرسمي يوم السبت من كل أسبوع لحين الانتهاء من مدة التقديم على قرعة الحج الجديدة للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما اجرت الهيئة الامتحان التنافسي للمرشدين الدينيين لعدد من المحافظات. وقال مدير المكتب عبد الحافظ العاتي في تصريح امس ان (هذا الاجراء جاء لغرض فسح المجال أمام المواطنين الموظفين للتقديم على قرعة الحج ممن لا يستطيعون مراجعة مكتب الهيئة خلال الأيام الأخرى).

امتحان تنافسي

وبشان اخر اجرت الهيئة الامتحان التنافسي للمرشدين الدينيين لمحافظات بغداد والوسط والجنوب الذين سيرافقون قوافل الحجاج العراقيين في الموسم المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان امس ان (الهيئة اجرت الامتحان الخاص للمتقدمين للعمل بصفة مرشدين دينيين لموسم الحج المقبل لمكتبي بغداد الاول والثالث ومحافظات الوسط والجنوب بثلاث مناطق مركزية هي محافظات بغداد النجف البصرة).لافتا الى (الهيئة اشترطت لتقديم المرشدين ان يكون عراقي الجنسية ومن المتخصصين في مجال العلوم الدينية أو العاملين في حقل التبليغ الديني و وأنهى دراسة المباحث الاستدلالية الاولية في الحوزات العلمية والمدارس الدينية), مشددا على ان ان (يكون ذاهباً للحج سابقاً بصفة مرشد ديني من قبل دائرة الإرشاد والبحوث أو مرشد عمرة مفردة و أن لا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد عن 63 سنة إضافة الى امتلاكه ثقافة التبليغ والقدرة على التأثير الايجابي بالآخرين ونقل مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويعمل على رص الصف الوطني ونبذ ثقافة الإرهاب والطائفية), لافتا الى انه (سيتم اختار نسبة 85 بالمئة من مرشدي مواسم الحج السابقة و15 بالمئة من المتقدمين لأول مرة الذين رافقوا قوافل المعتمرين بصفة مرشدين دينيين عن طريق الهيئة وكذلك السماح للمرشد الحاصل على درجة 90 فصاعداً في الامتحان التنافسي للعام المنصرم الاحتفاظ بدرجته والمنافسة بها خلال العام الجاري). وكانت الهيئة قد حذرت المواطنين الراغبين بالتسجيل على القرعة من الانجرار خلف مكاتب الانترنت التي تدعي فوزهم حال التسجيل لديها. وقال بيان ان (الهيئة أفتتحت أكثر من 160 منفذاً في بغداد والمحافظات لتسجيل المواطنين على قرعة الحج المقبلة لأعوام 2019 – 2020 – 2021 والحصول على بطاقة التقديم واستمارة الضوابط وآلية التسجيل).وأضاف ان (بعض مكاتب ومراكز الانترنت تحاول استغلال المواطنين عبر الادعاء بان التسجيل لديها مقابل مبلغ مالي يضمن لهم الفوز بقرعة الحج). مؤكدا ان (حظوظ جميع المتقدمين متساوية بالفوز في القرعة الالكترونية بغض النظر عن مكان التسجيل).

وأشار البيان الى ان (الهيئة وضعت برنامجا الكترونيا مبسطا للتقديم وبإمكان المواطن التسجيل في القرعة وهو في منزله سواء من هاتفه المحمول او اجهزة الحاسوب في حال توفر خدمة الانترنت لديه دون الحاجة للذهاب الى مراكز الانترنت لغرض التسجيل).