أمانة بغداد تخلي مسؤوليتها من صيانة أضرار جسري الجادرية والطابقين

مواطنون لـ (الزمان): التوقيتات خاطئة وذريعة لإستنزاف أموال تفوق كلف الإنشاء

بغداد ــ داليـا أحمـد

انتقد مواطنون التوقيتات الخاطئة التي تختارها الجهات المعنية لصيانة الجسور ولاسيما خلال الموسم الدراسي لطلبة الكليات والمعاهد, عادين ذلك تعطيلا لمصالح المواطن وذريعة لاستنزاف اموال تفوق تكاليف الانشاء, فيما اخلت امانة بغداد مسؤوليتها من معالجة اضرار جسري الجــــــــــادرية والمعلق.

ورأى الطالب في كلية الهندسة احمد علي ان (التوقيتات الخاطئة لصيانة المجسرات او الجسور من قبل المعنيين تعد مشكلة كبيرة يعانيها المواطن لان ذلك يعوق حركة سير المركبات سواء في الشوارع الرئيسة والفرعية ولاسيما خلال الموسم الدراسي الحالي حيث يلاقي الطلبة صعوبة الوصول الى الكليات والمعاهد بسبب عدد المركبات التي تفوق قدرة تلك الشوارع المتهالكة), واضاف ان (اغلب شوارع العاصمة بغداد تشهد زخما مروريا بسبب اعمال الصيانة النهارية التي دأبت الامانة على تنفيذ اغلب المشاريع سواء في الطرق الرئيسة او المجسرات خلال اوقات الدوام مما يضطر اغلب الطلبة او الموظفين الى اكمال طريقهم سيرا بهدف الوصول ضمن التوقيتات المحددة), واوضح علي (الدول المتقدمة تقوم باعمال الصيانة ليلا حتى شاهدت ذات مرة انشاء مجسر في الصين استغرقت مدة العمل فيه اقل من يوم وهذا ما نفتقده نحن في العراق بسبب الشركات التي توكل اليها مهام الصيانة, فتقوم بسرقة المبالغ وترك الوضع على ما هو عليه ان كان في تقاطع رئيس او شارع ما يتحمل اوزار ذلك المواطن).

لافتا الى انه (بالرغم من مناشدة الجهات المعنية لاكثر من مرة بشأن الازدحام الذي تتعمد سيطرة جسر الجادرية على افتعاله الذي يصل احيانا الى مسافات بعيدة الا ان المشكلة ما زالت مستمرة دون حلول انية تنقذ المواطن من تلك المعاناة اليومية). بدورها, طالبت الموظفة رغد محسن عبر (الزمان) الجهات المعنية بـ(العدول او تأجيل اعمال صيانة الجسرين الى ما بعد امتحانات الطلبة حتى لا يفاقم ذلك حركة السير واكتظاظ التقاطعات بالمركبات), مبينة ان (الجهات الامنية تعلن استقرار الوضع الامني في بغداد واغلب الشوارع مازالت مغلقة بالاضافة الى ان شركات الاستيراد مستمرة برفد الشوارع بالمركبات دون دراسة او تخطيط وفي الوقت ذاته شروع الجهات المعنية سواء الامانة او وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة على صيانة الجسور والمجسرات والشوارع لزيادة الفوضى نتيجة التوقيتات التي تختارها مما يؤدي الى الازدحام), واوضحت محسن انه (وبعد انتهاء مشكلة طريق محمد القاسم السريع واعادة افتتاحه امام المركبات الصغيرة تعود مرة اخرى الوزارة لافتعال ازمة جديدة ليكون المواطن ضحية تلك الصيانة التي لا يعلن عن مدة تنفيذها لربما تستغرق شهورا), وتابعت ان (الجهات المعنية تحاول بتلك التصرفات اثارة غضب الشارع على الكثير من الامور ولاسيما ان تنفيذ هذه المشاريع ذريعة لجني الاموال على حساب مشاريع بسيطة كما كشف احد المسؤولين بإن عملية صيانة مجسر محمد القاسم تكلف بنحو 13 مليار دينار بينما بناؤه يحتاج الى اقل من تلك التكلفة), متسائلة (كيف تفوق نفقات الإنشاء والبناء اعمال الصيانة ؟).

الى ذلك اكد الموظف عمار احمد لـ (الزمان) امس ان (الاختناقات المرورية اصبحت ظاهرة اعتاد عليها المواطن بدءا من ساعات الخروج من المنزل صباحا حتى العودة مساء ما دفع ذلك اغلب الموظفين الى الاستيقاظ مبكرا للالتحقاق بنظام البصمة الذي طبق في الوزارات ومؤسسات الدولة).

شرائح مجتمع

مبينا ان (مباشرة الجهات المعنية باعمال صيانة جسر الجادرية يحبط الكثير من شرائح المجتمع ولاسيما اهالي تلك المناطق التي تسلك الجسر للوصول الى الجامعة او لدائرة معينة كونه جسر حيوي), مشددا على (ضرورة فتح الشوارع المغلقة وكذلك ايجاد البديل لغرض تنظيم حركة السير وضمان لوصول الموظف او الطالب الى دوامه ذضمن التوقيتات المحددة قبل المباشرة باغلاق اي شارع او جسر), داعيا الموظفين والطلبة الى (الاعتصام والاعتكاف عن الدوام لحين فتح الشوارع المغلقة والانفاق وغيرها التي اغلقت لاسباب امنية منذ عام 2003 , برغم ان الاوضاع الامنية اصبحت اكثر استقرارا من السنوات الماضية وجعل ذلك ورقة ضغط على المسؤولين للالتفات الى ما يعانيه المواطن لان السكوت عن المشكلة يولد ازمات وتهاون من قبل المعنيين).

الى ذلك اخلت ألامانة مسؤوليتها من صيانة الاضرار الحاصلة في الجسرين.

اعمار مجسرات

وقال المتحدث بإسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) امس ان (الجسور الواقعة على الانهر تعد من مسؤولية الوزارة وليس الامانة), واضاف ان (اعمار المجسرات والشوارع من مسؤولية الامانة فقط). في غضون ذلك نفت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية علمها بأعمال الصيانة التي تشرع بها الوزارة . وقال المتحدث باسم المرور العميد عمار وليد لـ (الزمان) امس (ليس لدينا معلومات بشان عزم الوزارة صيانة تلك الجسور).

وكانت الوزارة قد اعلنت عن تنفيذ اعمال الكشف للاضرار الحاصلة في الجسرين . وذكر بيان للوزارة امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية طرق وجسور بغداد التابعة لدائرة الطرق والجسور أحدى تشكيلات الوزارة قامت بالكشف على جسر ذو الطابقين وجسر الجادرية حيث تم حصر وتقويم الأضرار الحاصلة فيه استعداداً للمباشرة بإعادة التأهيل والصيانة).

مبينا ان (العمل سيشمل تأهيل الاضرار الناتجة في المفاصل الانشائية لمجرى الطريق وذلك بسبب الفرق بدرجات الحرارة بين فصل الشتاء والصيف مما تسبب بحدوث مطبات في الجسر بالاضافة الى معالجة النقص الحاصل بالاسيجة الكونكريتية والحديدية نتيجة الحوادث المرورية وكذلك بسبب تثبيت حاجب الرؤيا الحديدي الذي يكون مصدا للرياح القوية فضلاً عن وجود أضرار في السياج الوقائي نوع بي).