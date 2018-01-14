عن إيران نتحدث – حسين علي الحمداني

يمكننا أن نحصر أسباب الاحتجاجات في إيران بعوامل عدة منها إقتصادية ومنها سياسية ،العامل الإقتصادي واضح جدا في التظاهرات التي بدأت تطالب بتحسين الوضع الإقتصادي ثم تطورت لتطالب بأن تنتهج الحكومة سياسة خارجية تجنب ايران وشعوبها دفع فواتير الحروب في المنطقة وهي صراعات كان لإيران دور كبير فيها عبر دعمها لحكومات وحركات في سوريا واليمن والعراق مقابل دعم السعودية ودول الخليج أيضا لأطراف أخرى، وما ينطبق على إيران ينطبق على السعودية ومنظومتها الخليجية.

قد يسأل البعض لماذا بدأت الإحتجاجات في إيران مع نهاية الحرب على داعش؟ يبدو هذا السيناريو مخططاً له مسبقا من أجل صناعة حدث جديد في المنطقة ووقع الإختيار هذه المرة على إيران ووضعها الاقتصادي الداخلي ومعاناة الإيرانيين من البطالة وغلاء المعيشة بالدرجة الأولى وهذا ما نوهت عنه الحكومة الإيرانية التي ألقت باللوم على أمريكا وحلفائها في تأجيج الشارع الإيراني خاصة وإن واشنطن حاولت تدويل التظاهرات الإيرانية بوقت مبكر جدا عبر دعوتها العاجلة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لكنها فــــــــــشلت في ذلك بسبــــــــب رفض الدول الأخرى لمناقشة قضية داخلية لم تتضح صورتها بعد.

وهذا يعني إن المجتمع الدولي غير مستعد لقبول سيناريو إيراني مشابه لما حدث في سوريا لأسباب عديدة أولها طبيعة إيران وجغرافيتها وسعتها وثانيا قدرة إيران العسكرية والبشرية على أحداث فوضى في عموم المنطقة في حالة الشعور بالخطر،وثالثا أذرع إيران القوية في العديد من الدول والتي من شأنها أن تزعج وتقلق أمريكا وحلفائها.

الجانب الآخر المهم إن واشنطن وحتى الرياض لا يمكن لها ركوب موجة التظاهرات في إيران لعدم وجود مقبولية لدى الشارع ألإيراني الذي يجد حتى المعارضون للنظام في إيران إن أمريكا غير موثوق فيها ولا يمكن أن تكون حليفا يعتمد عليه وبالتالي فإن واشنطن لن تجد من يحملها على كتفه في التظاهرات الإيرانية لأنها ببساطة غير مرغوب فيها.

بالمقابل النظام في إيران لا يمكن له القاء أسباب التظاهرات على شماعة ألإسكتبار العالمي بقدر ما إن هنالك مشكلة يجب معالجتها خاصة ما يتعلق منها بالجانب الإقتـــــــصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الإيراني وتقليص النفقات العسكرية خاصة بعد إنتهاء الحرب على الإرهاب، ولعل مطالب الشارع الإيراني السياسية كانت تركز على هذا الجانب في الآونة الأخيرة وهو ما يعني إن تأثيرات الحروب في المنطـــــــــقة كانت سلــــــــبية على الإقتصاد الإيراني وبالتالي على المواطن.

وخلاصة القول إن إحتجاجات إيران شأن داخلي فعلا لكنها ذات تأثير كبير على دول المنـــــــــطقة التي عليها أن تسعى جاهدة لعدم صب الزيت على النار لأن هذه النار ممكن أن تصل حتى نهايات الخليج وأبعد من ذلك.