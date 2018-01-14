الرافدين يدعو المتقاعدين إلى تسلّم الرواتب من فروعه بدلاً من المنافذ

خبير لـ (الزمان): جذب رؤوس الأموال العربية يخلق فرص عمل وينمّي الإقتصاد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان دخول العراق ضمن اتفاقيات موحدة للاستثمار مع الدول العربية يخلق فرص عمل وينمي الاقتصاد. وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (اقدام الدول العربية على توقيع اتفاقيات مع العراق لوجود تطلعات من جانب تلك الدول لان مستقبل العراق امن للاتفاقيات وبيئة جيدة لفرص الاستثمار), واضاف ان (العراق يشرع باعمار المناطق التي تضررت بسبب الحرب ضد داعش عن طريق صندوق اعادة اعمار العراق بمشاركة عدد من الدول العربية التي تشهد كسادا), مؤكدا ان (تلك الاتفاقيات فاتحة خير من الناحية المعنوية ولاسيما ان انفتاح العالم العربي على العراق ودخوله الى السوق المحلي سيخلق فرص عمل وينمي الاقتصاد). ووقع العراق الى جانب 6 دول عربية اتفاقية موحدة لاستثمار رؤوس الأموال. وجاء في تقرير امس ان (العراق شارك في أعمال اجتماع لجنة خبراء الاستثمار في الدول العربية بمصر لإعداد المذكرة التفسيرية النهائية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية), واضاف ان (المشاركين ناقشوا عدداً من مواد المذكرة التي تم التوصل إليها على مدار 3 أيام بمشاركة خبراء الاستثمار العرب وممثلي الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب واليمن لعدها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية).

توصيات مجلس

وتابع ان (الاجتماع اقر خمس توصيات يتم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة رقم 101 بما يسهم في إقرار الاتفاقية والمذكرة وكذلك التوقيع والتصديق عليها من قبل الدول التي لم تتخذ تلك الخطوة بعد مع التأكيد على ضرورة مشاركة نفس أعضاء لجنة الخبراء في أعمال الدورة المقبلة للمجلس لتقديم التوصيات المتعلقة بما تم التوصل إليه وعقد اجتماع آخر سابق على موعد انعقاد المجلس لإتاحة الفرصة للدول التي لم تتمكن من المشاركة), يشار إلى أن تلك الاتفاقية وقعت عليها 7 دول وصادقت عليها 6 دول هم الأردن والسعودية وسلطنة عمان وفلسطين والكويت واليمن. من جهة اخرى دعا مصرف الرافدين المتقاعدين الى تسلم الرواتب من فروعه في بغداد والمحافظات بدلا من التوجه الى منافذ الصرف الخاصة. وشدد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس على (المتقاعدين الذين يتسلمون مستحقاتهم الشهرية زيارة فروع المصرف التي وفرت خدمات ميسرة لصرف مبالغهم وبطرق سريعة), مشيرا الى ان (منافذ الصرف الموجودة تقوم باستقطاع مبلغ من المتقاعد مقابل استلام راتبه على عكس فروع المصرف التي وضعت على عاتقها مسؤولية خدمة المتقاعدين وبشكل يومي).

كما وجه المصرف فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل اجراءات منح بطاقة الماستر كارد الدولية للصحفيين وان بامكان الذهاب لأي فرع وجلب المستمسكات الشخصية لاصدار البطاقة اليهم وبفترة وجيزة.

في غضون ذلك اكد مدير عام هيئة التقاعد احمد عبد الجليل إكمال تهيئة البناية الجديدة المؤجرة لفرع الهيئة في محافظة البصرة, مشيرا الى تنسيب عدد من موظفي الشركات المقرر هيكلتها على الهيئة كحل لمشكلة نقص الملاكات.

بناية مؤجرة

وقال عبد الجليل في تصريح امس إن (الهيئة رفعت كتابا إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن أسماء 400 موظف سيجري تنسيبهم من الشركات والمعامل الخاسرة التي تقرر هيكلتها ليلتحقوا بالعمل في الهيئة), مشيرا الى (تهيئة البناية المؤجرة لفرع الهيئة في المحافظة سيكون خلال ثلاثة في حال اقرار موازنة العام الجاري). وكان مدير هيئة التقاعد في المحافظة باسل العيداني قد طالب مجلس المحافظة بتضييفه لغرض اطلاعهم على المشكلات التي تعترض عمل الهيئة. وقال العيداني في تصريح امس إن (تلك المشكلات تتمثل بعدم أهلية المبنى الذي لا يصلح حتى كسجن، فضلا عن نقص الملاكات), لافتا الى ان (الهيئة تحتاج إلى 400 موظف في حين أن ملاكها يقدر 140 موظفاً يقوم بتقديم الخدمات لاكثر من الف مراجع), مطالبا بـ(أن تكون هناك حوافز وإرباح للموظفين أسوة ببعض دوائر الدولة), وتابع ان (القسم الخاص بالشهداء الذي افتتح في مبنى القصور بحاجة إلى ملاكات).