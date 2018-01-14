ميسان تناقش خطورة الأدغال ومعالجتها بحقول الحنطة

الزراعة تكافح خياس طلع النخيل ولفحة الجريد في المحافظات

بغداد- داليا احمد

تنفذ دائرة وقاية المزروعات التابعة لوزارة الزراعة حملة لمكافحة أمراض النخيل خياس طلع النخيل ولفحة الجريد بالتعاون مع أقسام الوقاية في مديريات الزراعة في بغداد الكرخ والرصافة، ومحافظات ميسان، وذي قار، والبصرة، والمثنى، وواسط، وكربلاء، والنجف، وبابل، والديوانية، وصلاح الدين، وديالى، والانبار. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس انه (تم استخدام مبيدات حديثة صديقة للبيئة والإنسان ومسجلة من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل المبيدات منها مبيد البرك الذي يستخدم بمعدل 75 ملمترا لكل 100 لتر ماء،ومبيد ديفيكيور بمعدل استعمال 150 ملمترا لكل لتر ماء ومبيد اوثلوتوب بمعدل استعمال 75 ملمترا لكل 100 لتر ماء). واضاف ان (الوزارة تسعى الى القضاء على الأمراض التي تصيب النخيل من خلال حملاتها المجانية ومتابعة شدة الإصابة في البساتين المصابة ،و تعد هذه الأمراض من اخطر الأمراض في العالم ومنها العراق وتصل الإصابة بمرض خياس طلع النخيل في السنوات التي يكون فيها المرض وبائيا إلى حوالي 50 بالمئة في بعض دول العالم).

نشاطات متنوعة

ونفذت مديرية زراعة محافظة واسط نشاطات متنوعة بإتباعها السبل العلمية اللازمة في تنفيذ الخدمات الإرشادية للمجال النباتي والحيواني بغية تحقيق زيادة في الإنتاج كماً ونوعاً في المحافظة .واوضح البيان ان (التقرير الشهري لقسم الإرشاد والتدريب الزراعي في مديرية زراعة المحافظة لشهر كانون الأول لسنة 2017 اشار الى إجراء العديد من الفعاليات المختلفة التي شملت ندوات إرشادية تركزت حول زراعة محصول الحنطة وكيفية تحسين الغلة الزراعية في المحافظة).

وتابع انه (تم عقد ندوة إرشادية للفتاة والمرأة الريفية لمناقشة محور التدبير المنزلي وأهمية العائلة ودورها في نجاح العملية الزراعية ، فيما تم متابعة عدد من المشاريع الزراعية باختيارها ضمن صندوق الإقراض للوقوف على مراحل التنفيذ وتقديم التوجيهات والإرشادات المطلوبة من خلال الزيارات والندوات والإيضاحات الحقلية بغيـــــــــــــة تعزيز الإنتاج). وناقشت مديرية زراعة محافظة ميسان ضمن ندوة ارشادية بشان الادغال وطرق مكافحتها في حقول الحنطة للخطة الزراعية الشتوية 2017 – 2018، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي.واضاف البيان انه (جرى خلال الندوة التي نظمت بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق عرض ومناقشة عدد من المحاور منها اهمية مكافحة ادغال الحنطة، وطرق المكافحة، والظروف الملائمة لها، ومضار ادغال الحنطة على المحصول).

طرق المكافحة

واوضح البيان انه (تم التأكيد خلال الندوة على اهمية التوعية بطرق المكافحة وفوائدها الاقتصادية الكبيرة على المحصول، فضلا عن المساهمة في زيادة الانتاجية، واهمية التوعية والارشاد والتدريب الزراعي، اضافة الى الاستمرار بعقد وتنظيم الندوات والدورات الارشادية والعلمية حول مكافحة ادغال الحنطة للفلاحين والمزارعين).