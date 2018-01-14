الفساد سياسي فقط – عبدالكريم يحيى الزيباري

ليس ثَمَّة فساد في العراق، لا إداري ولا ثقافي ولا فنــي ولا اجتــــماعي، بدون وجود مصدر سابق للفساد ومنبع يضمن استمرارية الفروع، وهو الفساد السياسي، ومصدر الفساد السياسي هو وجود حمقى ومغفلين مبثوثين في مراكز القوة الداخلية، يجلسون على كراسٍي مُحصَّنة، حصلوا عليها بقوة الدبابات الأمريكية لا غير. فلا يمكن لعقولهم المتواضعة وشهاداتهم الزائفة أنْ توفِّر لهم مركزاً قيادياً في شركة أجنبية ولا مدرسة ابتدائية خارج العراق. هؤلاء القادة الفاسدون ما زالوا يزعمون بشِعارات دينية أنَّ السَّماء تُسدِّد خُطاهم وتؤيد مقولاتهم حتى الطائفية العنصرية منها، التي تروم تحقيق الوحدة، أو الإجماع، وذلك بإقصاء كل المُكوِّنات والاثنيات الدينية والاجتماعية لصالح مكوِّنٍ واحد، لكن فكرة الإجماع المتشابك المعقول من الجميع أمرٌ مفروغ منه، ولم يحدث هذا الإجماع العام الشامل في العالم الإسلامي منذ مقتل عثمان، وهذه الفكرة عند جون رولز (تفترض أنَّهُ من غير الممكن وجود قاعدة متفق عليها على نحوٍ شامل، سواء كانت علمانية أم دينية، حول المبادئ السياسية المقبولة في مجتمع حديث ومتنوع) . كيف يمكن للنظام السياسي تحقيق العدالة والمساواة؟ يجب أنْ يشعر المواطنون بالحد الأدنى من المساواة، بالحد الذي يسمح لهم بالانخراط في المجتمع كمواطن يتمتع بحقوق متساوية مع غيره من المواطنين الذين ينتمون إلى ساسة وأحزاب حاكمة، يلزم توفير الحد الأدنى من المساواة، وما زالت الكثير من الكنائس ومساجد السنة مغلقة في بغداد، وإنْ كان جزء من التقصير يقع على ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية في العراق وديوان الوقف السني، لعدم اهتمامهم بمؤسساتهم المغلقة، والمُسيَّجة بأسلاك شائكة حتى أنَّها تبدو أقرب إلى المعتقلات والسجون.

وبحسب رولز (إنَّ تنوع العقائد الدينية والفلسفية والأخلاقية الموجودة في المجتمعات الديمقراطية الحديثة، ليس مجرد حالة تاريخية سرعان ما تزول، إنَّهُ ملمح دائم للثقافة الديمقراطية العامة، وفي حالات سياسية واجتماعية تؤمنها الحقوق الأساسية وحريات المؤسسات الحرة تظهر عقائد متنوعة ومتنازعة لكنها شاملة ومعقولة ولا يمكن مصالحتها وتبقى، هذا إذا لم توجد من قبل… وإنَّ التمسك المشترك والمستمر بعقيدة شاملة واحدة لا يُستبقى إلا بالاستعمال القمعي لسلطان الدولة، وبكل جرائمها الرسمية والوحشية والخشونة التي لا مهرب منهما، يتبعها فساد الدين والفلسفة والعلم) .

والمقصود فساد السياسة يتبعها فساد الدين والفلسفة والعلم، وهو عين ما يحدث في عراق اليوم، من فساد سياسي، تسبب في تكوين مجتمع غير حسن التنظيم، باعتبار أنَّه (في المجتمع الحسن التنظيم يؤكد المواطنون كلهم مفهوم العدالة السياسية ذاته، مع ذلك نحن لا نفترض أنَّهم يفعلون ذلك للأسباب ذاتها ودائماً، فللمواطنين نظرات دينية وفلسفية وأخلاقية متنازعة، لذا فهم يؤكدون المفهوم السياسي عبر عقائد شاملة ومتعارضة، وبالتالي لأسباب مختلفة، غير أنَّ ذلك لا يمنع أنْ يكوِّن المفهوم السياسي وجهة نظر مشتركة يقدرون بواسطتها على حل مسائل تختص بمبادئ القانون الأساسي الجوهرية) .